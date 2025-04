Sky TG24 in diretta tv da Gorizia: giornata di confronto con politica, economia, cultura e sport

SKY TG24 A GORIZIA IL 16 APRILE

IL CANALE ALL NEWS APPRODA NELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025

PER PORTARE IL DIBATTITO SUL TERRITORIO



IN DIRETTA DALLE 11.30 DAL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

FRA GLI OSPITI: MARINA ELVIRA CALDERONE, LUCA CIRIANI, GILBERTO PICHETTO FRATIN E PAOLO ZANGRILLO

E POI ANCORA: MARIANO BELLA, SERGIO EMIDIO BINI, MARIA ROSARIA CAMPITIELLO, CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ, MASSIMILIANO FEDRIGA,

OSCAR FARINETTI, FRANKLIN FOER, ANTONIA KLUGMANN, FEDERICA MALZON, NICOLA MARTELLI, MARZIO G. MIAN, STEFANO PATUANELLI,

ECE TEMELKURAN E BARBARA ZILLI



ALLE 21.30 “FEDERICO BUFFA TALKS - FABIO CAPELLO”

Una giornata di incontri, dibattiti, panel, interviste, con ospiti dal mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura. Sky TG24 approda a Gorizia, assieme a Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025, per capire, approfondire e raccontare l’Italia e il mondo che cambia. Ovvero, con quali strumenti affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali e culturali che, ridisegnando la società del futuro, sono diventati le priorità di tutti i grandi Paesi. In quest’ottica, l’obiettivo del canale diretto da Giuseppe De Bellis è spiegare e contribuire a immaginare soluzioni possibili per tutte le grandi sfide che, come mai era successo prima, ci hanno posto davanti all’urgenza di trovare strade percorribili per interpretare e gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea.

L’evento, trasmesso in diretta su Sky TG24 a partire dalle 11:30, è realizzato nell’ambito delle iniziative organizzate per GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura e avrà luogo nello studio tv allestito all’interno del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, in una suggestiva cornice che accoglierà pubblico e ospiti di rilievo.

Tra gli ospiti che prenderanno parte all’evento: Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione. E poi ancora, Mariano Bella, Direttore Ufficio Studi di Confcommercio; Sergio Emidio Bini, Assessore Attività Produttive Regione Friuli Venezia Giulia; Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento Prevenzione Min. Salute; Carlo Alberto Carnevale Maffè, Economista Università Bocconi; Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia; Oscar Farinetti,Imprenditore Fondatore Eataly e Green Pea; Franklin Foer, Scrittore; Antonia Klugmann, Chef e imprenditrice; Federica Malzon, Scrittrice; Nicola Martelli, Presidente Consorzio Prosciutto San Daniele; Marzio G. Mian, Giornalista; Stefano Patuanelli, M5S; Ece Temelkuran, Scrittrice e Barbara Zilli, Assessore Finanze Regione Friuli Venezia Giulia.

Alle 21.30 sarà il momento di Federico Buffa Talks – Fabio Capello, la produzione originale Sky Sport condotta da Federico Buffa e Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Un viaggio emozionante per raccontare grandi storie dello sport, per questa occasione, insieme a un protagonista iconico: la leggenda del calcio Fabio Capello, che con Pieris (Gorizia), sua città natale, e questo territorio ha un legame profondo. L’evento, sempre in diretta dal Teatro Comunale Giovanni Verdi, sarà trasmesso sul canale 501 di Sky.

L’evento è organizzato in partnership con PromoTurismoFVG.

Hashtag ufficiale #skytg24

#skytg24 Sito https://tg24.sky.it/

https://tg24.sky.it/ Instagram https://www.instagram.com/skytg24

https://www.instagram.com/skytg24 TikTok https://www.tiktok.com/@skytg24

https://www.tiktok.com/@skytg24 X https://x.com/SkyTG24

https://x.com/SkyTG24 Facebook https://www.facebook.com/SkyTG24

https://www.facebook.com/SkyTG24 LinkedIn https://it.linkedin.com/company/skytg24

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Sky TG24 a Gorizia - programma 16 aprile 2025

Canale 100 e 500 del decoder Sky - Canale 50 del digitale terrestre

Ore 11.30 BUSINESS conduce Lorenzo Borga

Sergio Emidio Bini , Assessore Attività Produttive Friuli Venezia Giulia

, Assessore Attività Produttive Friuli Venezia Giulia Mariano Bella , Direttore Ufficio Studi di Confcommercio

, Direttore Ufficio Studi di Confcommercio Nicola Martelli , Presidente Consorzio Prosciutto San Daniele

, Presidente Consorzio Prosciutto San Daniele Collegamento Borse Sole 24 Ore

Ore 13.00 TG

Massimiliano Fedriga, Presidente Friuli Venezia Giulia

Ore 15.00 TIMELINE conduce Monica Peruzzi

Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione

Ore 15.25 TIMELINE conduce Tonia Cartolano

Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento Prevenzione Ministero della Salute

Ore 15.45 TIMELINE conduce Tonia Cartolano

Barbara Zilli, Assessore alle Finanze Friuli Venezia Giulia

Ore 16.00 TIMELINE conduce Monica Peruzzi

Antonia Klugmann , Chef e imprenditrice

, Chef e imprenditrice Federica Malzon, Scrittrice (collegata)

Ore 17.00 ECONOMIA conduce Andrea Bignami

Marina Elvira Calderone , Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali

, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Stefano Patuanelli , M5s

, M5s Carlo A. Carnevale Maffè , Economista Università Bocconi

, Economista Università Bocconi Oscar Farinetti, Imprenditore fondatore di Eataly e Green Pea

Ore 18.00 NUMERI conduce Alessandro Marenzi

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ore 18.30 START conduce Giovanna Pancheri

Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Ore 19.15 MONDO conduce Rolla Scolari

Franklin Foer , scrittore

, scrittore Ece Temelkuran , scrittrice

, scrittrice Marzio Mian, Giornalista

Ore 21.30 FEDERICO BUFFA TALKS - FABIO CAPELLO (in diretta su Sky TG24 Eventi - canale 501)

Federico Buffa (narratore)

(narratore) Federico Ferri (direttore di Sky Sport)

(direttore di Sky Sport) Fabio Capello (guest star)



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive