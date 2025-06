Sky Sport Tennis 🎾diretta ATP 500 Halle e Queens, WTA 500 Berlino e 250 Nottingham, 125 Sassuolo

Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 16 a domenica 22 giugno: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 500 Terra Wortmann Open, Halle (Germania)

ATP 500 HSBC Championship Queen’s, Londra (Gran Bretagna)

In ambito femminile:

WTA 500 Berlin Tennis Open by Hylo, Berlino (Germania)

WTA 250 Lexus Nottingham Open, Nottingham (Gran Bretagna)

Inizierà contro un qualificato il percorso di Jannik Sinner all'Atp 500 di Halle. L'azzurro, campione in carica, in caso di vittoria al primo turno, sfiderebbe uno tra Bublik (già affrontato di recente al Roland Garros) e Muller. Quarto di finale ipotetico contro la testa di serie numero 7 Tomas Machac. Oltre a Sinner, presenti altri tre italiani in tabellone: Luciano Darderi affronterà Stefanos Tsitsipas, mentre Flavio Cobolli sfiderà la wild card Joao Fonseca. Per Lorenzo Sonego, invece, c’è Struff. Il numero 2 del seeding Sascha Zverev, che potrebbe incontrare Sinner solo in finale, esordirà contro Marcos Giron. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego torneranno a giocare insieme in Germania. Gli azzurri sfideranno nel primo turno di doppio ad Halle Khachanov e Michelsen. In caso di vittoria all'esordio, Sinner e Sonego potrebbero affrontare le teste di serie n. 1 Krawietz/Puetz agli ottavi. Le teste di serie numero 2 Simone Bolelli e Andrea Vavassori, invece, da campioni in carica affronteranno al primo turno la coppia composta da Marcelo Melo e Alexander Zverev.

La squadra tennis di Sky Sport è pronta al racconto delle sfide più interessanti dei quattro tornei, con i telecronisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Dario Massara, Andrea Paventi e Paolo Ciarravano, con i commenti tecnici di Raffaella Reggi e Niccolò Cotto.

Inoltre questa settimana su Sky Sport Max e NOW in diretta da Sassuolo i quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo Challenger 125 “Emilia Romagna Tennis Cup”

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 16 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 21 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 21 (il meglio dei 4 tornei)

Martedì 17 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 21 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 18 (il meglio dei 4 tornei)

Mercoledì 18 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 21 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 17.30 (il meglio dei 4 tornei)

Giovedì 19 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 21 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 17.30 (il meglio dei 4 tornei)

Venerdì 20 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 21 (il meglio dei 4 tornei)

Sabato 21 giugno

Sky Sport Tennis dalle 12 WTA Berlino semifinale 1; dalle 14 ATP Queen’s semifinale 1; dalle 16 ATP Queen’s semifinale 2

Sky Sport Arena dalle 15 ATP Halle semifinale 1; dalle 17 ATP Halle semifinale 2

Sky Sport Max dalle 12 WTA Berlino semifinale 1; dalle 14.30 WTA Berlino semifinale 2

Sky Sport 251 dalle 12 WTA Nottingham semifinale 1; dalle 14 WTA Nottingham semifinale 2

Domenica 22 giugno

Sky Sport Tennis dalle 12 WTA Berlino finale; dalle 15 ATP Queen’s finale

Sky Sport Arena dalle 13 WTA Nottingham finale; dalle 15 ATP Halle finale

Sky Sport 251 dalle 12 WTA Berlino finale

Sky Sport 252 dalle 13 WTA Nottingham finale

La programmazione dell’ “EMILIA ROMAGNA TENNIS CUP”

Challenger 125 su Sky e in streaming su NOW

Giovedì 19 giugno

Sky Sport Max quarti di finale alle 11, 13, 15 e 20

Venerdì 20 giugno

Sky Sport Max semifinali alle 15 e 17

Sabato 21 giugno

Sky Sport 252 finale alle 17

