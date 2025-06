Rinnovo Sky Italia per EuroLeague e EuroCup basket europeo in diretta esclusiva fino al 2028

Euroleague Basketball è orgogliosa di annunciare il rinnovo della partnership con SKY Italia, che sarà l'emittente esclusiva della Turkish Airlines EuroLeague e della BKT EuroCup in Italia fino alla stagione 2027-28.

Questo accordo triennale rinnovato rafforza ulteriormente la collaborazione tra Euroleague Basketball e SKY Italia, che dal 2021 è l'emittente ufficiale nel mercato italiano. In base al nuovo accordo, Sky fornirà una copertura completa di tutte le partite che vedranno protagoniste le squadre italiane in entrambe le competizioni, trasmettendole in diretta su Sky e in streaming su NOW, insieme ad almeno altre due partite di EuroLeague a settimana. L'accordo è stato siglato dal partner strategico di Euroleague Basketball, IMG.

La copertura di Sky andrà oltre le partite in diretta, con aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24, programmi esclusivi pre-partita per ogni turno di EuroLeague e una copertura giornalistica potenziata su skysport.it e sulle piattaforme social ufficiali di Sky Sport, garantendo ai tifosi un coinvolgimento totale per tutta la stagione.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership di successo con Sky Italia”, ha dichiarato Alex Ferrer Kristjansson, Chief Marketing Communications Officer di Euroleague Basketball. “Sky ha costantemente dimostrato il suo impegno nel fornire una copertura di alta qualità e nel promuovere la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup agli appassionati italiani. Questo rinnovo garantisce che gli appassionati di basket in Italia possano continuare a godere del miglior accesso alle principali competizioni del basket europeo”.

Marzio Perrelli, Vicepresidente esecutivo Sport di Sky Italia:

"Siamo orgogliosi di poter trasmettere in esclusiva le due principali competizioni europee di basket per club, l'EuroLeague e l'EuroCup. Due competizioni che vanno ad arricchire il nuovo canale Sky Sport Basket, a testimonianza del nostro impegno nei confronti del basket, uno dei pilastri fondamentali della nostra Casa dello Sport".

Con questa estensione, Sky Italia ribadisce il suo status di destinazione principale per la copertura del basket in Italia, offrendo ai tifosi l’accesso esclusivo alla Turkish Airlines EuroLeague, alla BKT EuroCup, alla NBA e alle competizioni delle nazionali FIBA, tutto sotto lo stesso tetto.

