Money Road Sky TV8 NOW, la Compagnia delle Tentazioni è spaccata in due tra alleanze e bugie

Quarto episodio che è un vero punto di svolta per “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original condotto da Fabio Caressa. Ieri sera è apparso chiarissimo come la Compagnia delle Tentazioni sia piena di strategie, rivalità e alleanze, tutte più o meno palesi: c’è chi cede alle tentazioni incontrate per strada e mente al resto del gruppo, c’è chi le rifiuta inneggiando a uno spirito di gruppo, salvo poi cedere a tentazioni individuali e nascoste ai compagni di avventura, c’è chi raccoglie i segreti inconfessabili dei “colleghi” ma dopo pochi minuti li spiffera senza preoccuparsene. Insomma, una Compagnia in cui sta succedendo di tutto: c’è da aspettarsi un gran finale di stagione, negli ultimi due episodi in arrivo nelle prossime settimane. In tutto questo, il montepremi finale potenzialmente in palio per il gruppo dei 12 – che nell’ultimo episodio potrebbero partecipare alla divisione del bottino che avranno raccolto fino ad allora – continua a scendere: dai 300mila euro dell’esordio si è arrivati ai 245.350 euro all’inizio del trekking di ieri, conclusosi poi alla cifra di 218.300 euro.

Ieri sera, il quarto capitolo dell’inedito esperimento sociale ha ottenuto nel complesso, su Sky Uno/+1, TV8, in streaming su NOW e on demand, una Total Audience di 824mila spettatori, in crescita del +5% rispetto all’episodio precedente. Nei sette giorni, il terzo capitolo – in prima tv una settimana fa – ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1.460.000 spettatori. Sui social, lo show prodotto da Blu Yazmine è stato in assoluto il più discusso della serata di ieri, con 10,2mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 12,5mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7); ad oggi il programma ha generato in totale 432mila interazioni e 41,4 milioni di videoviews, di cui 19,5 milioni organiche (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Alla partenza del quarto appuntamento, la Compagnia delle Tentazioni si è trovata di fronte a una sfida che avrebbe potuto fruttare 5mila euro per il montepremi complessivo. Una prova apparentemente semplice ma in realtà carica di tensione: di fronte a una torta da 862 grammi, i concorrenti dovevano consumarne 162, lasciandone 700 a Fabio, con una tolleranza di soli 10 grammi. La precisione richiesta si è rivelata fatale e la missione è stata fallita. Da lì in poi, la serie di tentazioni disseminate lungo il percorso ha iniziato a intaccare il bottino in maniera significativa.

Il primo vero scossone è arrivato con il minimarket da mille euro a oggetto, dove sono state acquistate due bottiglie d’olio, bruciando subito 2mila euro. Poco dopo, una vera e propria oasi nel deserto del trekking: una trattoria italiana ricostruita nella giungla, offerta irresistibile per tutti e costata ben 9mila euro. A seguire, due carretti vista mare con caffè, frutta e granita hanno fornito ristoro ma anche nuovi tagli al montepremi.

Fabio, arbitro e catalizzatore delle tentazioni, ha poi rilanciato con due proposte destinate a lasciare il segno. La prima: un’asta per una notte in una suite a sfioro sul mare, vinta da Enrico con un’offerta da 4100 euro, che ha deciso di condividere l’esperienza con Alessandro. La seconda: un incontro privato nel suo ufficio mobile con i concorrenti, due alla volta, per proporre un assegno da 2000 euro (più 1000 di spese bancarie) da assegnare liberamente a uno dei due. Hanno accettato l'offerta solo le coppie Alvise e Danielle e Yaser e Roberta: in entrambi i casi, i soldi sono andati ai ragazzi, che però hanno poi mentito alla Compagnia sull’esito della proposta.

Sul fronte delle strategie individuali, Benedetta, titolare di uno speciale check out ticket ottenuto grazie a Marco, ha deciso di giocare la sua carta: ha chiesto 25mila euro per lasciare l’esperimento. Ma Fabio, valutando la sostenibilità economica della richiesta, ha offerto solo 10mila: trattativa fallita e rientro al campo base per Benedetta.

Nel finale, la svolta: Alice è stata eletta nuova guida e ha aperto i due bauli, trovando biglietti vincolanti. Il primo, “Non puoi lasciare la terraferma”, lo ha assegnato a Danielle, nella speranza di tutelarla per la sua paura dell’acqua. Il secondo, “Condividi prelievo ATM”, è stato affidato a Grazia, con la quale ha diviso un prelievo massimo da 4mila euro.

Quando mancano solo due episodi, il clima nella Compagnia è rovente: tra bugie, strategie individuali, e alleanze in bilico, il gruppo è spaccato a metà. E mentre il montepremi si assottiglia e la fatica del trekking aumenta, le prossime tentazioni promettono di essere ancora più insidiose. Con dodici concorrenti ancora in gioco, tutto può succedere nel rush finale.

Radio Italia è la radio ufficiale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”.

Hashtag ufficiale #MoneyRoad

Instagram @skyitalia | @nowtvit

@skyitalia | @nowtvit Facebook @skyitalia | @nowtvit

@skyitalia | @nowtvit X @SkyItalia | @NOWTV_It

@SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @skyitalia | @nowit

@skyitalia | @nowit YouTube @skyitalia

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

Dal 29 maggio tutti i giovedì, per sei settimane,

alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e anche in simulcast in chiaro su TV8 e Cielo

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive