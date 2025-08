Amichevoli estive su Sky e NOW: Napoli, Sassuolo, Women’s Cup e Palermo-Manchester City in diretta

In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky arrivano anche le amichevoli estive del Napoli,live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women’s Cup.

ANGLO-PALERMITAN TROPHY – Amichevole di prestigio per il Palermo, con lo stadio Renzo Barbera teatro dell’Anglo-Palermitan Trophy. Sabato 9 agosto, alle 21, appuntamento con la sfida tra i rosanero di Filippo Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola, da vivere su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

NAPOLI E SASSUOLO IN CAMPO – Dopo la parentesi Dimaro, il Napoli campione d’Italia scende in campo a Castel di Sangro (tappa del secondo ritiro azzurro) per ulteriori test prestagionali. Appuntamento sabato 9 agosto, alle 19, con la sfida contro il Girona e il giorno dopo, domenica 10 agosto, alle 11, contro il Sorrento. Ulteriore amichevole giovedì 14 agosto alle 18 contro l’Olympiakos. I match contro le avversarie internazionali degli uomini di Antonio Conte saranno disponibili in pay-per-view su Sky Sport 251, quello contro il Sorrento sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW. Giornate di test precampionato anche per il Sassuolo di Fabio Grosso: martedi 6, alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, la sfida contro l’Empoli allo stadio Carlo Castellani. Sabato 9 agosto, alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW, il match internazionale allo Stade Francis-Le Blé contro il Brest.

WOMEN’S CUP – In campo femminile, invece, tutto pronto per l’inizio della Women’s Cup. Il torneo internazionale, in scena all’Arena Civica di Milano dal 14 al 17 agosto 2025, avrà quattro squadre protagoniste: Inter, Juventus, Como e Atletico Madrid. Primi due incontri in programma giovedì 14 agosto: alle 17, live su Sky Sport Calcio e NOW, la sfida tra Juventus e Como; alle 20 – stesso canale - quella tra le padrone di casa e l’Atletico Madrid. Domenica 17 agosto, alle 17, la finale per il terzo posto live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Mix e NOW, mentre alle 20 il match che assegnerà il torneo, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW.

PROGRAMMAZIONE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO

MARTEDÌ 5 AGOSTO

ore 18.30 EMPOLI-SASSUOLO

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Giovanni Poggi

SABATO 9 AGOSTO

ore 18 BREST-SASSUOLO

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Elia Faggion





Pay-per-view su Sky Sport 251 [evento non disponibile su NOW]

telecronaca Davide Polizzi, bordocampo Francesco Modugno





Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara, bordocampo Giovanni Di Marco

DOMENICA 10 AGOSTO

ore 11 NAPOLI-SORRENTO

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Davide Polizzi, bordocampo Francesco Modugno

GIOVEDÌ 14 AGOSTO

ore 17 WOMEN’S CUP – SEMIFINALE 1 | JUVENTUS-COMO

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Matteo Marceddu





Pay-per-view su Sky Sport 251 [evento non disponibile su NOW]

telecronaca Maurizio Compagnoni, bordocampo Francesco Modugno





Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Elia Faggion

DOMENICA 17 AGOSTO

ore 17 WOMEN’S CUP – FINALE TERZO POSTO

Sky Sport Calcio, Sky Sport Mix e in streaming su NOW

telecronaca Matteo Marceddu





Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Elia Faggion

