Bundesliga in esclusiva su Sky Sport, anche in streaming NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029

Sky sarà la casa della Bundesliga per altre 4 stagioni: il campionato tedesco resterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029.

Un altro importante annuncio per la Casa dello Sport di Sky, che si prepara a trasmettere anche per la prossima stagione fino a 5 partite per turno. Weekend ricchi di gol ed emozioni che Sky continuerà a raccontare con studi e approfondimenti pre e post partita, oltre all’appuntamento quotidiano con Euro Show.

Inoltre, sui canali Sky Sport anche il meglio della Coppa di Germania, con le sfide più interessanti e decisive, e 2 partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato. La stagione del calcio tedesco, come da tradizione, scatterà con la Supercoppa “Franz Beckenbauer”, VfB Stoccarda-FC Bayern Monaco, live sabato 16 agosto alle 20.30. Highlights, notizie e approfondimenti sulla Bundesliga sette giorni su sette anche su skysport.it, con gli approfondimenti dedicati di Sky Sport Insider, lo spazio premium del sito di Sky Sport,e sui canali social di Sky Sport.

Sky si conferma così sempre di più il punto di riferimento per i tanti appassionati del grande calcio internazionale, con un’offerta che va dalla Premier League inglese, in esclusiva fino alla stagione 2027/2028, alle Coppe Europee: spettacolo assicurato fino alla stagione 2026/2027 grazie alla UEFA Champions League, con 185 sfide in esclusiva su 203, e alla UEFA Europa League e UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol. Tutto questo in aggiunta alla Serie A Enilive - tre partite su dieci a giornata, almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big - e la Serie C Sky WiFi.

