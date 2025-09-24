Tennis in diretta Sky Sport e NOW 🎾ATP 500 Pechino e Tokyo e WTA 1000 Pechino

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da mercoledì 24 settembre a domenica 5 ottobre i tornei ATP 500 Pechino, ATP 500 Tokyo (in esclusiva) e WTA 1000 Pechino.

Due tornei Atp 500 che segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro sarà n. 1 del seeding al China Open, dove saranno protagonisti anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Lo spagnolo, invece, giocherà il Japan Open dove - tra gli altri - ci saranno Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Le donne, invece, giocheranno a Pechino il primo di due Wta 1000 consecutivi. Riflettori puntati su Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, reduci dal trionfo in Billie Jean King Cup.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì 24 settembre

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 4 alle 17

Giovedì 25 settembre

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 4 alle 17

Venerdì 26 settembre

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sabato 27 settembre

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 9.45 alle 13.45

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 4 alle 16

Domenica 28 settembre

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 4 alle 17

Lunedì 29 settembre

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 5 alle 16.30

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 9 semifinale 1 ATP 500 Tokyo; dalle 11 semifinale 2 ATP 500 Tokyo

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 7 alle 15

Martedì 30 settembre

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 5 alle 8 WTA 1000 Pechino; dalle 8 semifinale 1 ATP 500 Pechino; dalle 11 semifinale 2 ATP 500 Pechino; dalle 13 alle 17 WTA 1000 Pechino

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 11 finale ATP 500 Tokyo

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 7.30 alle 9.30

Mercoledì 1° ottobre

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 8 finale ATP 500 Pechino

Giovedì 2 ottobre

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 14 WTA 1000 Pechino

Venerdì 3 ottobre

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 14 WTA 1000 Pechino

Sabato 4 ottobre

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 9 semifinale 1 WTA 1000 Pechino; dalle 12 semifinale 2 WTA 1000 Pechino

Domenica 5 ottobre