Europa League 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

Sky Italia
mercoledì, 24 settembre 2025 | Ore: 12:55

Europa League SKY

Mercoledi 24  e Giovedì 25 settembre 

 INIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLA
UEFA EUROPA LEAGUE
CON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”

SU SKY E IN STREAMING SU NOW
17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA
CON DIRETTA GOL

DUE LE ITALIANE IN CAMPO:
mercoledì alle 21 NIZZA-ROMA
giovedì alle 21 ASTON VILLA-BOLOGNA

Approfondimento pre e postpartita affidato a
STUDIO EUROPA LEAGUE
con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

  TV8 Europa League Night
in diretta un big match tra club stranieri
Da Giovedi 25 settembre dalle 20.30 su TV8  
e a seguire il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night   

È tempo di un nuovo inizio per la UEFA Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre la prima giornata della “league phase” con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE -Mercoledì alle 21 sarà la Roma la prima delle due italiane a scendere in campo. I giallorossi affronteranno in trasferta il Nizza su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Giovedì alle 21 sarà il momento del Bologna, impegnata in trasferta contro gli inglesi dell’Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW).

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi per entrambi i giorni della prima giornata, con Marco Bucciantini e Federico Zancan il mercoledìe Veronica Baldaccini insieme a Stefano De Grandis il giovedì. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando

L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Archiviata la prima giornata della Uefa Champions League, al via anche l’attesissima Uefa Europa League, anche quest’anno in chiaro solo su TV8 con la diretta il giovedì, in prima serata, della migliore partita tra squadre straniere. Il primo appuntamento di visione è con Salisburgo-Porto, valida per la prima giornata della fase campionato, in diretta su TV8, giovedì 25 settembre, alle ore 21.00. Pre-partita già dalle ore 20.30 con lo studio condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Il post-partita anima la puntata di Sky Sport 24 Night, il nuovo tg sportivo di Cielo, in diretta in seconda serata sette giorni su sette, che per l’occasione sarà in simulcast su TV8. In scaletta anche i servizi su Nizza-Roma e Aston Villa-Bologna e tutti i gol e gli highlights del mercoledì e giovedì di Uefa Europa League.  

SKY EUROPA  LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 2025

  • dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 (200) e i canali delle partite
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Federico Zancan
    La presentazione dei match di UEFA Europa e Conference league, le immagini e le interviste ai protagonisti, nello studio condotto da Mario Giunta.

  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: MIDTJYLLAND vs STURM GRAZ
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Giovanni Cristiano
    Negli unici 2 precedenti dell'Europa League 2022/2023, una vittoria a testa: successo dei danesi in casa e dello Sturm Graz in Austria.
     
  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: PAOK vs MACCABI TEL AVIV
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Calogero Destro
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League

    - Stella Rossa vs Celtic: Filippo Benincampi
    - Dinamo Zagabria vs Fenerbache: Alessandro Sugoni
    - Malmoe vs Ludogorets: Federico Zanon
    - Nizza vs Roma: Dario Massara
    - Betis vs Nottingham Forest: Antonio Nucera
    - Braga vs Feyenoord: Matteo Marceddu
    - Friburgo vs Basilea: Daniele Barone
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: NIZZA vs ROMA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo
    inviato Paolo Assogna
    Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 11 sfide contro club francesi, la Roma ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: BETIS SIVIGLIA vs NOTTINGHAM FOREST
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Massimo Marianella
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: STELLA ROSSA vs CELTIC
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Manuel Favia
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: FRIBURGO vs BASILEA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025

  • dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 (200) e i canali delle partite
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis
    La presentazione dei match di UEFA Europa e Conference league, le immagini e le interviste ai protagonisti, nello studio condotto da Mario Giunta.

  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: LILLE vs BRANN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Andrea Voria
    Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 3 sfide contro club francesi, il Brann non ha mai vinto con il bilancio di un pareggio e 2 sconfitte.
     
  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: GO AHEAD EAGLES-STEAUA BUCAREST
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Giovanni Poggi
    essun precedente tra le due formazioni. Nelle 14 sfide contro club olandesi, la Steaua Bucarest ha ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League

    - Aston Villa vs Bologna: Paolo Ciarravano
    - Young Boys vs Panathinaikos: Alessandro Sugoni
    - Salisburgo vs Porto: Daniele Barone
    - Utrecht vs Lione: Federico Botti
    - Ferencvaros vs Viktoria Plzen: Paolo Redi
    - Rangers vs Genk: Filippo Benincampi
    - Stoccarda vs Celta Vigo: Antonio Nucera
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: ASTON VILLA vs BOLOGNA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi
    inviato Filippo Benincampi
    Nell'unico precedente, la Champions League della scorsa stagione, l'Aston Villa ha vinto 2-0 al Villa Park con gol di McGinn e di Duran (ora al Fenerbahce).
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: SALISBURGO vs PORTO
    [in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zancan
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: STOCCARDA-CELTA VIGO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: UTRECHT vs LIONE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Elia Faggion

  Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog  

