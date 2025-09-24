Europa League 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Mercoledi 24 e Giovedì 25 settembre
INIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLA
UEFA EUROPA LEAGUE
CON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”
SU SKY E IN STREAMING SU NOW
17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA
CON DIRETTA GOL
DUE LE ITALIANE IN CAMPO:
mercoledì alle 21 NIZZA-ROMA
giovedì alle 21 ASTON VILLA-BOLOGNA
Approfondimento pre e postpartita affidato a
STUDIO EUROPA LEAGUE
con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
TV8 Europa League Night
in diretta un big match tra club stranieri
Da Giovedi 25 settembre dalle 20.30 su TV8
e a seguire il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night
È tempo di un nuovo inizio per la UEFA Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre la prima giornata della “league phase” con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW).
LE ITALIANE -Mercoledì alle 21 sarà la Roma la prima delle due italiane a scendere in campo. I giallorossi affronteranno in trasferta il Nizza su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Giovedì alle 21 sarà il momento del Bologna, impegnata in trasferta contro gli inglesi dell’Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW).
STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi per entrambi i giorni della prima giornata, con Marco Bucciantini e Federico Zancan il mercoledìe Veronica Baldaccini insieme a Stefano De Grandis il giovedì. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.
L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Archiviata la prima giornata della Uefa Champions League, al via anche l’attesissima Uefa Europa League, anche quest’anno in chiaro solo su TV8 con la diretta il giovedì, in prima serata, della migliore partita tra squadre straniere. Il primo appuntamento di visione è con Salisburgo-Porto, valida per la prima giornata della fase campionato, in diretta su TV8, giovedì 25 settembre, alle ore 21.00. Pre-partita già dalle ore 20.30 con lo studio condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Il post-partita anima la puntata di Sky Sport 24 Night, il nuovo tg sportivo di Cielo, in diretta in seconda serata sette giorni su sette, che per l’occasione sarà in simulcast su TV8. In scaletta anche i servizi su Nizza-Roma e Aston Villa-Bologna e tutti i gol e gli highlights del mercoledì e giovedì di Uefa Europa League.
SKY EUROPA LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW
MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 2025
- dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 (200) e i canali delle partite
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Federico Zancan
La presentazione dei match di UEFA Europa e Conference league, le immagini e le interviste ai protagonisti, nello studio condotto da Mario Giunta.
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: MIDTJYLLAND vs STURM GRAZ
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Giovanni Cristiano
Negli unici 2 precedenti dell'Europa League 2022/2023, una vittoria a testa: successo dei danesi in casa e dello Sturm Graz in Austria.
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: PAOK vs MACCABI TEL AVIV
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 252
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Calogero Destro
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League
- Stella Rossa vs Celtic: Filippo Benincampi
- Dinamo Zagabria vs Fenerbache: Alessandro Sugoni
- Malmoe vs Ludogorets: Federico Zanon
- Nizza vs Roma: Dario Massara
- Betis vs Nottingham Forest: Antonio Nucera
- Braga vs Feyenoord: Matteo Marceddu
- Friburgo vs Basilea: Daniele Barone
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: NIZZA vs ROMA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo
inviato Paolo Assogna
Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 11 sfide contro club francesi, la Roma ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: BETIS SIVIGLIA vs NOTTINGHAM FOREST
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Massimo Marianella
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: STELLA ROSSA vs CELTIC
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Manuel Favia
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: FRIBURGO vs BASILEA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Pietro Nicolodi
GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025
- dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 (200) e i canali delle partite
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis
La presentazione dei match di UEFA Europa e Conference league, le immagini e le interviste ai protagonisti, nello studio condotto da Mario Giunta.
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: LILLE vs BRANN
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Andrea Voria
Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 3 sfide contro club francesi, il Brann non ha mai vinto con il bilancio di un pareggio e 2 sconfitte.
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: GO AHEAD EAGLES-STEAUA BUCAREST
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Giovanni Poggi
essun precedente tra le due formazioni. Nelle 14 sfide contro club olandesi, la Steaua Bucarest ha ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League
- Aston Villa vs Bologna: Paolo Ciarravano
- Young Boys vs Panathinaikos: Alessandro Sugoni
- Salisburgo vs Porto: Daniele Barone
- Utrecht vs Lione: Federico Botti
- Ferencvaros vs Viktoria Plzen: Paolo Redi
- Rangers vs Genk: Filippo Benincampi
- Stoccarda vs Celta Vigo: Antonio Nucera
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: ASTON VILLA vs BOLOGNA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi
inviato Filippo Benincampi
Nell'unico precedente, la Champions League della scorsa stagione, l'Aston Villa ha vinto 2-0 al Villa Park con gol di McGinn e di Duran (ora al Fenerbahce).
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: SALISBURGO vs PORTO
[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Federico Zancan
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: STOCCARDA-CELTA VIGO
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Pietro Nicolodi
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: UTRECHT vs LIONE
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Elia Faggion
