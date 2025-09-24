Europa League 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Mercoledi 24 e Giovedì 25 settembre



È tempo di un nuovo inizio per la UEFA Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre la prima giornata della “league phase” con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE -Mercoledì alle 21 sarà la Roma la prima delle due italiane a scendere in campo. I giallorossi affronteranno in trasferta il Nizza su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Giovedì alle 21 sarà il momento del Bologna, impegnata in trasferta contro gli inglesi dell’Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW).

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi per entrambi i giorni della prima giornata, con Marco Bucciantini e Federico Zancan il mercoledìe Veronica Baldaccini insieme a Stefano De Grandis il giovedì. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Archiviata la prima giornata della Uefa Champions League, al via anche l’attesissima Uefa Europa League, anche quest’anno in chiaro solo su TV8 con la diretta il giovedì, in prima serata, della migliore partita tra squadre straniere. Il primo appuntamento di visione è con Salisburgo-Porto, valida per la prima giornata della fase campionato, in diretta su TV8, giovedì 25 settembre, alle ore 21.00. Pre-partita già dalle ore 20.30 con lo studio condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Il post-partita anima la puntata di Sky Sport 24 Night, il nuovo tg sportivo di Cielo, in diretta in seconda serata sette giorni su sette, che per l’occasione sarà in simulcast su TV8. In scaletta anche i servizi su Nizza-Roma e Aston Villa-Bologna e tutti i gol e gli highlights del mercoledì e giovedì di Uefa Europa League.

SKY EUROPA LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 2025

dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 (200) e i canali delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Federico Zancan

La presentazione dei match di UEFA Europa e Conference league, le immagini e le interviste ai protagonisti, nello studio condotto da Mario Giunta.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Cristiano

Negli unici 2 precedenti dell'Europa League 2022/2023, una vittoria a testa: successo dei danesi in casa e dello Sturm Graz in Austria.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Calogero Destro



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League



- Stella Rossa vs Celtic : Filippo Benincampi

- Dinamo Zagabria vs Fenerbache : Alessandro Sugoni

- Malmoe vs Ludogorets : Federico Zanon

- Nizza vs Roma : Dario Massara

- Betis vs Nottingham Forest: Antonio Nucera

- Braga vs Feyenoord : Matteo Marceddu

- Friburgo vs Basilea : Daniele Barone



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo

inviato Paolo Assogna

Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 11 sfide contro club francesi, la Roma ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.



ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: BETIS SIVIGLIA vs NOTTINGHAM FOREST

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Manuel Favia



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025

dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 (200) e i canali delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis

La presentazione dei match di UEFA Europa e Conference league, le immagini e le interviste ai protagonisti, nello studio condotto da Mario Giunta.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Voria

Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 3 sfide contro club francesi, il Brann non ha mai vinto con il bilancio di un pareggio e 2 sconfitte.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Poggi

essun precedente tra le due formazioni. Nelle 14 sfide contro club olandesi, la Steaua Bucarest ha ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League



- Aston Villa vs Bologna: Paolo Ciarravano

- Young Boys vs Panathinaikos: Alessandro Sugoni

- Salisburgo vs Porto: Daniele Barone

- Utrecht vs Lione: Federico Botti

- Ferencvaros vs Viktoria Plzen : Paolo Redi

- Rangers vs Genk : Filippo Benincampi

- Stoccarda vs Celta Vigo : Antonio Nucera



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi

inviato Filippo Benincampi

Nell'unico precedente, la Champions League della scorsa stagione, l'Aston Villa ha vinto 2-0 al Villa Park con gol di McGinn e di Duran (ora al Fenerbahce).



ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 1a Giornata: SALISBURGO vs PORTO

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Elia Faggion

