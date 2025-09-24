Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky e NOW portano in diretta TOP 14 Francese e URC con il grande rugby di Benetton e Zebre

Diventa più preziosa l’offerta di rugby della Casa dello Sport di Sky. In diretta le emozioni del campionato francese, il TOP 14, il torneo nazionale più ricco, importante e duro del mondo e che vede protagonisti tanti fuoriclasse della palla ovale e tanti giocatori della Nazionale Azzurra. Ogni settimana su Sky e in streaming su NOW vedremo il miglior incontro della giornata, oltre alle sfide della fase finale del campionato.

Arriva anche un altro prestigioso torneo nell’offerta di rugby della Casa dello Sport di Sky. Dal prossimo week end su Sky e in streaming su NOW torna lo United Rugby Championship, il torneo internazionale che vede al via le migliori 16 franchigie del rugby gallese, scozzese, irlandese e sudafricano, oltre ai due club italiani Benetton Treviso e Zebre. La prima fase del torneo prenderà avvio venerdì 26 settembre e si chiuderà, dopo 18 giornate, sabato 16 maggio 2026. Sabato 30 maggio si giocheranno i quarti di finale, sabato 6 giugno le due semifinali e sabato 20 giugno, alle 16, la finale che assegnerà il titolo 2025/2026.

Su Sky saranno trasmesse tutte le sfide che vedranno protagoniste le due squadre italiane, oltre ai match più importanti che si giocheranno nel periodo natalizio e i Play Off, con in campo le migliori 8 squadre della prima fase. La prima giornata è in programma sabato 27 settembre, con Zebre-Edinburgh in diretta dalle 16.05 su Sky Sport Max. Sempre sabato, alle 20.45, la sfida tra Connacht e Benetton Treviso, in diretta su Sky Sport Mix.

Al commento la squadra rugby di Sky Sport con i telecronisti Francesco Pierantozzi, Paolo Malpezzi e Moreno Molla, insieme ai commentatori tecnici Andrea De Rossi, Federico Fusetti e Pippo Frati.

Il grande rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it,su Sky Sport Insider,lo spazio editoriale premium di skysport.it con contenuti esclusivi scritti dalle firme più prestigiose di Sky Sport e dai grandi campioni della squadra del racconto e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).

LA PROGRAMMAZIONE DELLO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP SU SKY E NOW

Sabato 27 settembre – 1^ giornata

  • Zebre-Edinburgh, in diretta su Sky Sport Max alle 16.05 (TC:Pierantozzi-De Rossi)
  • Connacht-Benetton Treviso, in diretta su Sky Sport Mix alle 20.45 (TC: Malpezzi-De Rossi)


