Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente

L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Calabria e Puglia. Un voto che sarà inevitabilmente anche un test per la maggioranza di governo e l’opposizione. A questa sfida elettorale il canale all news diretto da Fabio Vitale risponde preparando una copertura editoriale speciale.

Si inizia con l’attesa sfida delle Marche. L’appuntamento sarà il 25 settembre alle 10.30 in diretta dagli studi di Roma Montecitorio col faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli e quello del centrosinistra Matteo Ricci. Il format de Il Confronto, che ha contribuito a rendere negli anni Sky TG24 un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prevederà lo stesso tema di domanda per tutti i partecipanti e medesimo tempo di risposta, la domanda incrociata tra i candidati e l’appello finale agli elettori.

La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri, volto storico del canale e conduttrice ogni mattina di Start, il format di approfondimento politico di Sky TG24, da anni uno dei punti di riferimento della giornata politica in tv. Al termine, ospiti e commentatori per analizzare i punti di vista dei candidati e i temi affrontati nel programma.

Per le competizioni regionali delle prossime settimane, Sky TG24 arricchirà il proprio racconto con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da Youtrend per conoscere alla chiusura delle urne come avranno votato gli elettori e quali saranno i prossimi Presidenti di Regione. Infine, il Trovapresidente, una Voting Advice Application che su skytg24.it consentirà a ognuno di scoprire il proprio posizionamento politico e visualizzare i candidati alla presidenza più vicini e quelli più lontani. Ogni elezione regionale sarà poi accompagnata da approfondimenti e reportage dei corrispondenti ed inviati del canale.

