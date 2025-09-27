Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 5a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato 27 Settembre alle 20:45 | CAGLIARI - INTER



Domenica 28 Settembre alle 18:00 | LECCE - BOLOGNA



Lunedi 29 Settembre alle 20:45 | GENOA - LAZIO



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA QUINTA GIORNATA - Da sabato 27 a lunedì 29 settembre, appuntamento con la quinta giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Cagliari-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 18, sarà il momento di Lecce-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre lunedì, alle 20.45 in campo Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte dalle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Davide Pessina. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,con Sara Benci insieme a Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e Dario Massara. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Aldo Serena, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci con Fernando Orsi e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Ciarravano e Luca Marchetti.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.30. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Michele Padovano e Gianluca Di Marzio in collegamento da Barcellona.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.



SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 26 SETTEMBRE 2025

dalle 23 alle 24 Studio - Friday Night

in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Davide Pessina

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis, Dario Massara



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



in studio: Giorgia Cenni, Aldo Serena, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi (fino alle 20:40)



Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Sardi reduci da 2 vittorie di fila (Parma e Lecce). Un solo successo a Cagliari nelle ultime 10 sfide con l'Inter. I nerazzurri vengono dal 2-1 sul Sassuolo.

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Riccardo Gentile



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi, Angelo Carotenuto



in studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi, Angelo Carotenuto ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 5a Giornata: Lecce vs Bologna [visibile con pacchetto Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Marina Presello

Giallorossi con solo un punto e appena 2 vittorie a Lecce in 16 sfide di A contro il Bologna. Emiliani reduci dal 2-1 sul Genoa con un rigore al minuto 90+9.



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Fabio Quagliarella, Marco Bucciantini



In studio: Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti, Paolo Ciarravano



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 29 SETTEMBRE 2025

dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:30 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale del Lunedì

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Michele Padovano, Gianluca Di Marzio (da Barcellona)



Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re e Matteo Petrucci

Entrambe reduci da un ko contro Bologna e Roma. Genoa con un solo successo a Marassi nelle ultime 9 sfide contro la Lazio. Biancocelesti con appena 3 punti.

TUTTA 5a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 27 Settembre ore 15:00 | Como vs Cremonese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuiel Favia

Inviata a Pisa per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Marina Presello



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano, Massimo Ugolini, Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera

Inviato a Parma per collegamenti ed interviste: Paolo Aghemo



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re e Matteo Petrucci





