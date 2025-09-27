Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 5a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
sabato, 27 settembre 2025 | Ore: 11:35

Sabato 27 Settembre alle 20:45 | CAGLIARI - INTER

Domenica 28 Settembre alle 18:00 | LECCE - BOLOGNA

  Lunedi 29 Settembre alle 20:45 |  GENOA - LAZIO

PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,
INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT
AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT
E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH  

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026,  con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.   

LA QUINTA GIORNATA - Da sabato 27 a lunedì 29 settembre, appuntamento con la quinta giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Cagliari-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 18, sarà il momento di Lecce-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre lunedì, alle 20.45 in campo Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte dalle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Davide Pessina. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,con Sara Benci insieme a Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e Dario Massara. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Aldo Serena, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci con Fernando Orsi e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Ciarravano e Luca Marchetti.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.30. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Michele Padovano e Gianluca Di Marzio in collegamento da Barcellona.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.


SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 26 SETTEMBRE 2025

  • dalle 23 alle 24  Studio - Friday Night 
    in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Davide Pessina

 SABATO 27 SETTEMBRE 2025

  • dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day 
    in studio: Sara Benci, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis, Dario Massara
     
  • ore 15:00 Como vs Cremonese [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 18:00 Juventus vs Atalanta [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24  Studio - Saturday Night 
    in studio: Giorgia Cenni, Aldo Serena, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi (fino alle 20:40)
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 5a Giornata: Cagliari vs Inter [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni -  Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
    Sardi reduci da 2 vittorie di fila (Parma e Lecce). Un solo successo a Cagliari nelle ultime 10 sfide con l'Inter. I nerazzurri vengono dal 2-1 sul Sassuolo.

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

  • dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day
    in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Riccardo Gentile
     
  • ore 12:30 Sassuolo vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 15:00 Roma vs Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 15:00 Pisa vs Fiorentina [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football
    in studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi, Angelo Carotenuto
     
  • ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 5a Giornata: Lecce vs Bologna [visibile con pacchetto Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)
    Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti
    Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Marina Presello
    Giallorossi con solo un punto e appena 2 vittorie a Lecce in 16 sfide di A contro il Bologna. Emiliani reduci dal 2-1 sul Genoa con un rigore al minuto 90+9.
     
  • dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Fabio Quagliarella, Marco Bucciantini
     
  • dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica
    In studio: Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti, Paolo Ciarravano
     
  • ore 20:45 Milan vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 29 SETTEMBRE 2025

  • dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:30 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale del Lunedì 
    in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Michele Padovano, Gianluca Di Marzio (da Barcellona)
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 5a Giornata: Genoa vs Lazio  [visibile con pacchetto Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Telecronaca: Dario Massara - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Riccardo Re e Matteo Petrucci
    Entrambe reduci da un ko contro Bologna e Roma. Genoa con un solo successo a Marassi nelle ultime 9 sfide contro la Lazio. Biancocelesti con appena 3 punti.

TUTTA 5a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 38a Giornata: Palinsesto e TelecronistiSky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

 L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

  • Sabato 27 Settembre ore 15:00 | Como vs Cremonese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Andrea Voria
    Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti
     
  • Sabato 27 Settembre ore 18:00 | Juventus vs Atalanta
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Riccardo Gentile
    Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni
     
  • Sabato 27 Settembre ore 20:45 | Cagliari vs Inter
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni -  Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
     
  • Domenica 28 Settembre ore 12:30 | Sassuolo vs Udinese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti
     
  • Domenica 28 Settembre ore 15:00 | Roma vs Verona
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Botti
    Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Angelo Mangiante
     
  • Domenica 28 Settembre ore 15:00 | Pisa vs Fiorentina
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Manuiel Favia
    Inviata a Pisa per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi
     
  • Domenica 28 Settembre ore 18:00 | Lecce vs Bologna
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti
    Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Marina Presello
     
  • Domenica 28 Settembre ore 20:45 | Milan vs Napoli
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Zancan
    Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano, Massimo Ugolini, Manuele Baiocchini
     
  • Lunedi 29 Settembre ore 18:30 | Parma vs Torino
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Inviato a Parma per collegamenti ed interviste: Paolo Aghemo
     
  • Lunedi 29 Settembre ore 20:45 | Genoa vs Torino
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Dario Massara - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Riccardo Re e Matteo Petrucci
     
     

 Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog 

