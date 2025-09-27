Gucci – Fine dei Giochi: la nuova serie Sky e NOW sulla famiglia che ha fatto la storia della moda

Un family drama prodotto da Sky Studios e Lucky Red

Regia di

GABRIELE MUCCINO

Scritta da Isabella Aguilar, Flaminia Gressi e Gabriele Muccino

Sky annuncia oggi la nuova serie originale GUCCI – FINE DEI GIOCHI (working title), un family drama prodotto da Sky Studios e Lucky Red diretto da Gabriele Muccino (“L’ultimo bacio”, “La ricerca della felicità”, “A casa tutti bene – La serie”), prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La serie, tratta dal memoir “Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia” di Allegra Gucci, sarà un ritratto unico della famiglia più iconica del lusso italiano, in cui si intrecceranno passioni, vendetta e sfrenate ambizioni di potere, in un grande racconto familiare segnato da un omicidio – quello di Maurizio Gucci – che sancisce la fine di un’era. Le riprese inizieranno nella primavera del 2026.

GUCCI – FINE DEI GIOCHI è un’epopea familiare moderna sul potere del nome, sul prezzo della fama e sul fascino del successo e dei soldi, tanti soldi. Scritta da Isabella Aguilar, Flaminia Gressi e Gabriele Muccino, la serie racconterà, seguendo diverse linee temporali, la storia di una famiglia a capo di un impero che ha fatto sognare il mondo. Un marchio nato dal cuore più autentico del Made in Italy e creato da una famiglia capace di trasformare una piccola bottega di pelletteria in un simbolo planetario di stile e prestigio. Ma dietro la facciata dorata del successo e del lusso, si nasconde la fragilità di un potere fondato sull’immagine, sull’ambizione e sulla rivalità, che sfocia in una storia di conflitti, passioni e personaggi che hanno segnato un’epoca.

Attraverso lo sguardo di due donne - Patrizia Reggiani, la donna che ha sposato Maurizio e che è stata condannata per aver orchestrato il suo assassinio, e Allegra Gucci, la figlia che cerca di ricostruire la verità e l’identità della propria famiglia - si consuma un dramma senza tempo: quello di una grande dinastia italiana che, divorata dalla lotta per il potere, ha finito per autodistruggersi.