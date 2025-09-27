Pechino Express 2026 su Sky e NOW prime 5 coppie in gara, nuova rotta Indonesia-Cina-Giappone

Ecco i primi annunci delle tante novità attese nella nuova edizione, condotta come sempre da Costantino della Gherardesca

Si annunciano oggi le prime novità della nuova stagione di Pechino Express, show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: ecco le prime cinque coppie in gara e il nuovo team di tre inviati che accompagneranno il capitano della compagnia Costantino della Gherardesca.

Inedita la rotta di quest’anno: si parte dall’Indonesia, si arriva in Cina, quindi ultime e decisive tappe in Giappone. In ognuno dei tre Paesi, Costantino spedirà sul campo un inviato diverso: il team è composto da Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda.

A loro il compito di raccontare le gesta e gli sviluppi della gara delle coppie di viaggiatori. Di queste, oggi vengono annunciate le prime cinque: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Ecco, quindi, le schede dei primi viaggiatori confermati della prossima edizione di Pechino Express.

BIAGIO IZZO E FRANCESCO PAOLANTONI

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono grandi amici nonché tra i volti più amati della comicità napoletana.

Biagio è simbolo di una risata verace, spontanea e capace di conquistare tutto il pubblico italiano: da cabarettista locale, è diventato attore di successo in tv, al cinema, in particolare nei cinepanettoni, e protagonista della scena teatrale; sposato con Federica Apicella, è padre di quattro figli.

Francesco è una figura storica dello spettacolo italiano, noto per la sua versatilità e il suo umorismo surreale; la sua carriera si sviluppa tra teatro, cinema e TV, sempre all’insegna della sperimentazione e della comicità intelligente.

CHANEL TOTTI E FILIPPO LAURINO

Chanel Totti e Filippo Laurino sono migliori amici sin dall’infanzia.

Chanel è la secondogenita della celebre coppia formata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dalla conduttrice televisiva

Ilary Blasi; cresciuta sotto i riflettori, ha mostrato fin da giovanissima una naturale dimestichezza con la visibilità mediatica. Con il tempo si è affermata come tiktoker e influencer, grazie a contenuti che raccontano momenti della sua quotidianità, viaggi e uno stile di vita fresco e cool.

Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi.

JO SQUILLO E MICHELLE MASULLO

Jo Squillo e Michelle Masullo si sono conosciute nel 2018: hanno instaurato un legame affettivo che va ben oltre ogni ruolo convenzionale, tanto che ora si definiscono madre e figlia elettiva.

La carriera di Jo Squillo inizia alla fine degli anni ‘70 nell’ambiente punk milanese, ma è con “Siamo donne”, cantata al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, che ottiene il suo più grande successo. Parallelamente ha intrapreso una carriera televisiva con programmi su moda e lifestyle, non abbandonando mai l’attivismo.

Michelle sin da giovane ha coltivato il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: nel 2018 ha debuttato come modella nel programma Detto Fatto, poi ha partecipato a L’Eredità e La Volta Buona e in parallelo ha iniziato ad esplorare il mondo della musica come DJ, esibendosi frequentemente anche all’estero e mostrando un talento capace di dialogare con pubblici diversi.

CANDELARIA E CAMILA SOLÓRZANO

Candelaria e Camila Solórzano sono sorelle e modelle argentine, e ora vivono entrambe a Milano.

Candelaria è anche una DJ di musica elettronica, si è esibita in festival ed eventi di rilievo internazionale.

Camila, classe 1989, è stata eletta Miss Argentina nel 2012; con lo zaino in spalla ha viaggiato in tutto il mondo, oggi lavora nel mondo della ristorazione. È una persona calma, riflessiva e accogliente: un punto di riferimento stabile per chi le sta intorno, soprattutto per sua sorella.

DANI FAIV E TONY 2MILLI

Dani Faiv e Tony 2Milli sono due rapper molto amati della nuova generazione, nonché grandi amici: hanno recentemente collaborato anche al brano Slithertdc.

Dani Faiv si è fatto notare per uno stile eccentrico, energico e fuori dagli schemi, è tra gli artisti più riconoscibili per stile, ironia e carisma. Da anni è fidanzato con Luana, con cui ha avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2022: questo lato più intimo si riflette spesso nei suoi testi, dove non mancano riferimenti alla famiglia, ai valori e alle emozioni vere.

Tony 2Milli è un rapper e produttore italiano di 25 anni di Milano; si è fatto conoscere nei circuiti underground a partire dal 2018, grazie a uno stile crudo, ironico e fuori dagli schemi. Nel 2020 ha fondato il collettivo “Patto Slitherich”, che è diventato presto un punto di riferimento per una nuova scena trap indipendente. È anticonvenzionale, diretto, spesso controverso, ma sempre autentico.

Le altre coppie in gara verranno annunciate prossimamente.

Questi, quindi, i primi dettagli della nuova avventura di “Pechino Express”, che anche quest’anno si preannuncia faticosissima e frenetica ma anche emozionante ed entusiasmante. Percorrendo le centinaia di chilometri della rotta tra Indonesia, Cina e Giappone, le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime, compiendo un percorso pesantissimo ma importante sia umanamente sia per la solidarietà che il viaggio porta con sé, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati, e stringeranno legami fortissimi sia all’interno della coppia sia con la gente che incontreranno lungo il proprio cammino.

E come sempre, la chiave per vivere un’esperienza indimenticabile sarà nel cuore degli stessi viaggiatori: più riusciranno a immedesimarsi e a tuffarsi nelle abitudini locali e nel mondo che scopriranno, più sincera sarà l’emozione che “Pechino Express” provocherà in loro.