Money Road torna nel 2026 su Sky e NOW: Fabio Caressa guida la nuova edizione dello strategy game

Torna con una nuova edizione lo show rivelazione della scorsa stagione, autentico fenomeno televisivo della primavera

Conduce FABIO CARESSA

È stato lo show rivelazione della scorsa stagione tv, un viaggio che di settimana in settimana ha saputo conquistare e appassionare il pubblico fino a diventare un autentico fenomeno televisivo. Ora è ufficiale: “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” avrà una seconda edizione. A guidare la nuova Compagnia delle Tentazioni ci sarà Fabio Caressa, confermatissimo a capo dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine.

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” è un esperimento sociale inedito per la televisione italiana nel quale persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengono riunite in un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali estreme, ben lontane da quelle di origine. In un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, i partecipanti affronteranno un trekking in più tratte, complicato e spesso proibitivo, in una natura piena di ostacoli.

Nel loro percorso, in cui saranno inserite delle novità rispetto alla prima stagione, verranno tentati con delle proposte irresistibili che potrebbero facilitare la loro sopravvivenza, ma che in realtà finirebbero per intaccare il montepremi finale che conosceranno solo alla partenza: infatti, se qualcuno dovesse cedere alle tentazioni – che possono essere di qualsiasi natura e portata, coinvolgere il singolo o l’intero gruppo o talvolta essere “segrete” – le conseguenze della scelta ricadrebbero sull'intero gruppo, in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione. Ciò che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi arriverà al traguardo, nell’ultimo episodio di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

Saranno tutti questi meccanismi - insieme alle novità di questa seconda edizione - a generare un inevitabile conflitto tra le scelte e gli obiettivi individuali e quelli collettivi: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo? Dove finisce l’egoismo e dove inizia l’altruismo? Ma soprattutto: cosa faremmo noi al posto dei partecipanti all’esperimento?