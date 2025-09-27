Sky Content Factory e i nuovi vodcast originali: crime, economia, sport, storie per ampliare informazione digitale

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

Sky Italia
sabato, 27 settembre 2025 | Ore: 16:24

Nasce la Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l’obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l’evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di racconto e fruizione. Distribuiti su tutte le piattaforme, questi contenuti digital first diventano uno strumento strategico per ampliare l’accessibilità, sperimentare linguaggi narrativi più dinamici e valorizzare il patrimonio giornalistico e creativo di Sky.

Dopo l’enorme successo di Dove Nessuno Guarda, Sangue Loro, E poi il Silenzio e Il Cono d’Ombra, Pablo Trincia consolida la sua collaborazione con Sky attraverso una serie settimanale dedicata al mondo crime con i grandi casi della cronaca nera e giudiziaria e con uno sguardo attento anche alle dinamiche della criminalità organizzata. Le storie saranno raccontate attraverso le voci di esperti, studiosi e testimoni diretti, per offrire un racconto intenso, documentato e coinvolgente.

Matteo Caccia, voce tra le più riconoscibili della radio italiana, torna con un progetto settimanale in collaborazione con Radio 24 e 24Ore Podcast. Al centro del suo racconto gli ‘obituary’, le biografie di personaggi scomparsi che, per varie ragioni, hanno contribuito a plasmare il nostro presente. Lo spunto da cui partire per un viaggio nella memoria, fatto di dettagli e riflessioni, che restituisce il valore umano e culturale di chi ha lasciato un segno.

Mariangela Pira porta in formato video il suo podcast 3 Fattori, rendendo accessibili i temi economici più rilevanti con chiarezza, rigore e uno stile diretto. La giornalista economica di Sky TG24 approfondisce le questioni centrali della finanza, dell’economia e delle politiche industriali, italiane e internazionali, con l’obiettivo di rendere comprensibili e accessibili argomenti complessi, mantenendo sempre autorevolezza e precisione.

Arriva Sky TG25 Vodcast (working title), l’evoluzione di Sky TG25, il programma ideato e condotto da Alessio Viola, volto storico della testata. Un nuovo spazio per analizzare tutte le notizie rimaste fuori dai radar durante la settimana, rendendo Sky TG25 la '25ª ora' di Sky TG24.

E la Content Factory si apre anche al mondo dello sport con il debutto di Stefano Borghi e Lisa Offside, che insieme firmano un vodcast settimanale dedicato ai grandi temi dell’attualità calcistica e sportiva. Una conversazione vivace e appassionata che ripercorre emozioni, polemiche e fatti della settimana, arricchita dalla presenza di ospiti e con uno sguardo sempre attento verso l’appuntamento fisso che ogni settimana accende discussioni tra amici e tifosi: il Fantacalcio.

