Sky 2025-2026: tutte le serie nei prossimi mesi in esclusiva streaming NOW con titoli attesissimi

ENTRO IL 2025

THE PITT

Dal 24 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Fra ascolti record e critica entusiasta (e una seconda stagione già sul set), in America è un vero e proprio fenomeno di costume, appena consacrato dalla vittoria agli ultimi Emmy Awards come miglior serie drammatica. Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di “E.R. – Medici in prima linea” e “NCIS: Los Angeles”, THE PITT è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d’urgenza, raccontando in quindici episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. Al centro c’è il dottor Michael “Robby” Robinavitch (interpretato dal vincitore dell’Emmy Award Noah Wyle, anche produttore esecutivo), ancora segnato dagli effetti della pandemia e dalla perdita del suo mentore. Quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-staffato pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh – noto affettuosamente come “il pozzo”, si unisce a un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici pronti ad affrontare ogni turno con determinazione e umanità. Mentre Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d’urgenza.

SUITS LA

Dal 3 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Spin-off del celebre legal dramedy newyorkese (il contenuto più visto in streaming del 2023, coi suoi 57,7 miliardi di minuti visti solo negli US), porta sullo schermo nuove vicende ambientate nello stesso mondo narrativo, ma sull’altra costa degli Stati Uniti: Los Angeles. Passando dal diritto societario della serie originale al penale nel mondo dello spettacolo, dove l’ex procuratore di New York, Ted Black (Stephen Amell), deve salvare il suo studio tra crisi e lealtà messe alla prova. Nel frattempo, i segreti dietro la sua fuga da New York inizieranno a emergere, promettendo tensioni e colpi di scena.

TASK

Dal 12 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Dal creatore dell’acclamata “Omicidio a Easttown” con Kate Winslet, Brad Ingelsby, arriverà a ottobre il nuovo crime drama HBO in sette episodi con il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Mark Ruffalo (“Povere creature!”, “Un volto, due destini – I Know This Much Is True”, “The Avengers”). Task è ambientata nei sobborghi della classe operaia di Philadelphia, dove un agente dell'FBI (Mark Ruffalo) guida una task force per porre fine a una serie di rapine violente orchestrate da un padre di famiglia insospettabile (Tom Pelphrey).

THE IRIS AFFAIR – MISSIONE AD ALTO RISCHIO

Dal 17 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW >Una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di decrittarla e una cospirazione internazionale che le dà la caccia. Arriva a ottobre la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro il successo dell'acclamata “Luther”. Con Niamh Algar e Tom Hollander (e la partecipazione di Maya Sansa), The Iris Affair – Missione ad alto rischio è un tesissimo tech thriller in 8 episodi dal production value assolutamente cinematografico, che vede due brillanti menti l'una contro l'altra, mentre si inseguono in un gioco mortale attraverso l'Italia e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.

IT: WELCOME TO DERRY

Dal 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Arriva ad Halloween l’attesissima serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, basata sul romanzo bestseller It pubblicato nel 1986 del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King. La serie espande la visione cinematografica del regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi, It (2017) e It – Capitolo due (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia. Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

CALL MY AGENT – ITALIA, TERZA STAGIONE

Da novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Nuove star (qui le nuove foto di scena), nuove storie e la stessa irresistibile ironia di sempre per la terza stagione di Call My Agent - Italia, remake Sky Original del cult francese “Dix pour cent” prodotto da Sky Studios e Palomar (A Mediawan Company). Con il consueto tono brillante, i nuovi episodi racconteranno l’inizio di una nuova era per la CMA, l’agenzia di spettacolo al centro della storia, sullo sfondo di una Roma scintillante e mondana. Tornano i protagonisti delle prime due stagioni – Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti – affiancati da numerosi ospiti speciali. Tra i guest attesi nei nuovi episodi: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di “Romanzo Criminale – La serie” (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio), Miriam Leone e Ficarra & Picone. Nei nuovi episodi anche Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino. La terza stagione è diretta da Simone Spada e scritta da Federico Baccomo con Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

ALL HER FAULT

Da novembre 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Adattata dal best-seller di Andrea Mara e prodotta e interpretata da Sarah Snook, vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe, nel suo attesissimo primo ruolo televisivo dopo “Succession”, All Her Fault è un thriller psicologico mozzafiato che vede nel cast anche Jake Lacy e Dakota Fanning. La serie si apre con una situazione terrificante che finisce per portare alla luce i segreti più profondi di una comunità. Marissa Irvine (Snook) arriva al numero 14 di Arthur Avenue, convinta di andare a prendere suo figlio Milo dopo il suo primo pomeriggio di gioco con un compagno della nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che riconosce. Non è la tata. Non ha Milo. E così inizia il peggior incubo di ogni genitore.



THE RAINMAKER

Da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Grande l’attesa per il nuovo legal drama ispirato al celebre romanzo di John Grisham “L’uomo della pioggia”, già adattato per il grande schermo da Francis Ford Coppola nel 1997. Creata da Michael Seitzman e Jason Richman, la serie racconta la storia di Rudy Baylor (Milo Callaghan), giovane avvocato alle prime armi. Costretto ad affrontare fin da subito le sfide della professione, Rudy si misura con l’agguerrito Leo F. Drummond (John Slattery) e con la sua ex fidanzata Sarah (Madison Iseman). Ad affiancarlo, il capo J. Lyman “Bruiser” Stone (Lana Parrilla) e l’eccentrico assistente Deck (P.J. Byrne). La vicenda si arricchisce di tensione quando il team scopre due oscure cospirazioni. Al centro dell’intrigo, la misteriosa morte del figlio di un cliente.

CHICAGO MED, CHICAGO FIRE, CHICAGO P.D.

Da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW >Continuano le storie di coraggio, cura e giustizia del franchise One Chicago: Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. sono state infatti rinnovate rispettivamente per la quattordicesima, undicesima e tredicesima stagione. Con una media di 7,9 milioni di spettatori, Chicago Fire resta la serie drammatica più seguita di NBC, seguita da Chicago Med (7,6 milioni) e Chicago P.D. (7 milioni): le tre serie quindi si confermano tra i drama più popolari della tv americana. Tre titoli che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il pubblico globale.

AMADEUS

Entro il 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Genio, rivalità, vendetta: dopo il film di Miloš Forman, una nuova re-immaginazione della leggendaria rivalità tra Wolfgang “Amadeus” Mozart e Antonio Salieri. Dalla pluripremiata pièce di Peter Shaffer arriva la nuova serie Sky Original con Will Sharpe (“Too Much”, “The White Lotus”) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany (“WandaVision”, “A Very British Scandal”) in quelli dell’invidioso compositore di corte Antonio Salieri, e Gabrielle Creevey (“In My Skin”, “The Pact”) nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart. Audacemente adattata da Joe Barton (“Black Doves”, “Giri/Haji”, “Progetto Lazarus”), questa spettacolare rivisitazione in cinque episodi esplora l’ascesa fulminea e la caduta leggendaria di uno dei compositori più iconici del XVIII secolo, Wolfgang “Amadeus” Mozart.

NEL 2026

GOMORRA – LE ORIGINI

Da gennaio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW >Il nuovo anno si apre con l’attesissimo prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. La nuova serie è una origin story sull’ascesa criminale di Pietro Savastano. I primi quattro episodi della serie sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (“Dolcissime”, “Un posto sicuro”). Creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano e distribuita internazionalmente da Beta Film, la serie esplora la giovinezza di Pietro Savastano negli Anni Settanta, in una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette. Luca Lubrano interpreta il futuro boss, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, per loro e per le loro famiglie. Con lui nel cast: Francesco Pellegrino, Flavio Furno, Tullia Venezia, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza, Renato Russo, Ciro Capano, Biagio Forestieri, Fabiola Balestriere, Veronica D’Elia.

THE PAPER

Nei primi mesi del 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Dopo il debutto negli USA arriva a inizio del nuovo anno The Paper, spin-off del fenomeno globale di “The Office”, nato da un’idea di Ricky Gervais. The Paper segue la stessa troupe che aveva immortalato la Dunder Mifflin Paper Company di Scranton che, alla ricerca di un nuovo soggetto, approda in una redazione del Midwest, quella del Toledo Thruth-Teller, storico giornale locale in cerca di rilancio. Protagonisti della serie sono Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore, affiancati da Oscar Nuñez, che riprende il ruolo del contabile Oscar, e da un cast corale internazionale. Lo show mescola comicità e satira sul mondo dell’informazione. Alla guida creativa Greg Daniels e Michael Koman, insieme ai produttori della serie originale Ricky Gervais e Stephen Merchant.

AVVOCATO LIGAS

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Tratto da “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris (edito da Piemme), il nuovo legal drama Sky Original vede Luca Argentero protagonista nei panni di un geniale, controverso, imprevedibile e affascinante avvocato penalista di Milano (ecco le prime foto). In sei episodi prodotti da Sky Studios e Fabula Pictures e diretti da Fabio Paladini, la serie racconta di Lorenzo Ligas, l’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua. Scritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza, Francesco Tosco. Nel cast anche Marina Occhionero e Barbara Chichiarelli.



EUPHORIA – TERZA STAGIONE

Nel 2026 su Sky e in streaming su NOW > A quasi tre anni dalla conclusione della seconda stagione, è pronta a tornare con 8 nuovi episodi la serie di culto firmata da Sam Levinson. La terza stagione vedrà il ritorno del cast principale: oltre a Zendaya (Rue), ci saranno Hunter Schafer (Jules), Maude Apatow (Lexi), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy) e Jacob Elordi (Nate). La trama è ancora avvolta nel mistero, ma si annunciano grandi cambiamenti: tra le novità, un salto temporale che porterà i personaggi abbondantemente oltre gli anni del liceo, l’ingresso di Hans Zimmer alla colonna sonora, che affiancherà Labrinth, e l’ingresso di Rosalia nel cast.



HOUSE OF THE DRAGON – TERZA STAGIONE

Nel 2026 su Sky e in streaming su NOW > Tra i titoli più attesi del 2026, torna con 8 nuovi episodi l’amatissima saga tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade”. La serie racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen, culminata nella celebre Danza dei Draghi, con lo scontro tra le fazioni dei Neri e dei Verdi destinato a segnare il destino della dinastia per sempre. Confermato l’intero cast principale, guidato da Emma D’Arcy, Olivia Cooke.e Matt Smith.

OUTLANDER – OTTAVA STAGIONE

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Attesissimo capitolo conclusivo della saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, promette di chiudere nel modo più emozionante possibile una delle serie romantiche più amate dal pubblico. La settima stagione ha regalato ai fan una serie di colpi di scena: matrimoni a sorpresa, sparatorie e il ritorno di volti amati dal passato. Il finale ha custodito la rivelazione più attesa, legata alla prima figlia di Jamie e Claire, Faith.

UNDER SALT MARSH

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW >Quando il mare è in tempesta, anche i segreti più oscuri vengono a galla. Kelly Reilly, l’indimenticabile Beth Dutton di “Yellowstone”, e Rafe Spall (“Trying”, “Jurassic World – Il regno distrutto”)guidano il cast di questo poliziesco inglese targato Sky Original ambientato nella remota e fittizia cittadina gallese di Morfa Halen. Qui, tra montagne impervie e coste che il mare minaccia di inghiottire, l’ex detective diventata insegnante Jackie Ellis (Reilly) scopre il corpo di un suo giovane allievo. L’indagine riapre vecchie ferite: la scomparsa della nipote Nessa, un caso mai risolto che aveva segnato per sempre la sua vita e la sua carriera. Rafe Spall è Eric Bull, detective tornato in città per affrontare i fantasmi del passato insieme a Jackie. Insieme dovranno scavare tra menzogne, inganni e segreti sepolti… prima che la tempesta finale cancelli ogni traccia della verità.

LAW & ORDER SVU – VENTISETTESIMA STAGIONE

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW >Torna con i nuovi episodi la saga ormai storica che continua a battere record televisivi e che, reinventandosi di anno in anno tra spunti reali e di fantasia, è arrivata alla sua ventisettesima stagione. Lanciata nel 1999 come spin-off della celebre Law & Order di Dick Wolf, segue le indagini dell’Unità Vittime Speciali della polizia di New York, specializzata nei crimini a sfondo sessuale. Al centro della narrazione, sin dall’esordio, c’è Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay, volto iconico e anima della serie. Insieme a lei tornano, nella nuova stagione, Ice-T nel ruolo del sergente “Fin” Tutuola e Peter Scanavino nei panni dell’assistente procuratore distrettuale Dominick Carisi Jr. Confermato inoltre Kevin Kane nel ruolo del detective Terry Bruno.

DELITTI AI TROPICI – SETTIMA STAGIONE

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Fra nuovi misteri e sullo sfondo delle stesse suggestive location di sempre, torna con la settima stagione la serie crime francese ambientata nella suggestiva isola di Martinica. La storia riprenderà dal cliffhanger che ha chiuso la sesta stagione, con l’ispettrice Mélissa Sainte-Rose e la sua partner Gaëlle Crivelli alle prese con nuovi casi. La serie continuerà a intrecciare mistero, ironia e introspezione personale, arricchendo il legame tra le due protagoniste. Confermati i ruoli di Sonia Rolland e Béatrice de La Boulaye, pronte a guidare ancora una volta le indagini tra paesaggi tropicali mozzafiato.

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW >Il viaggio degli 883 continua, tra amicizia, canzoni che hanno fatto storia e sogni che non vanno più nella stessa direzione… Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 è l’attesissima seconda stagione della dramedy Sky Original dedicata agli anni d’oro del duo di Pavia: Max Pezzali (interpretato da Elia Nuzzolo) e Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli), due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. Dopo “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” (tra le serie Sky Original più viste di sempre), Nord Sud Ovest Est - una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Alla regia Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi.

ATOMIC

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW >Arriverà l’anno prossimo anche la nuova adrenalinica serie originale inglese d’azione e avventura con Alfie Allen (SAS: Rogue Heroes, Il Trono di Spade), Shazad Latif (Star Trek: Discovery, What’s Love?) e Samira Wiley (The Handmaid’s Tale, Orange is the New Black), in cinque episodi, su due personaggi improbabili uniti da un viaggio inaspettato che cambierà le loro vite. Quando il cammino del trafficante di droga Max (Alfie Allen) incrocia quello di JJ (Shazad Latif), un enigmatico fuggitivo, nasce un’amicizia inaspettata. I due vengono travolti in una imprevista missione ad alto rischio: trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre CIA, MI6 e una rete globale di forze contrapposte sono sulle loro tracce. A guidare la caccia ai due per conto della CIA c’è Cassie Elliott (Wiley), scienziata altamente qualificata e agente sotto copertura convinta che Max e JJ collaborino con estremisti violenti. La sua implacabile caccia li mette i tre in rotta di collisione, rivelando che nulla è come sembra e che ognuno nasconde un secondo fine. I due si ritrovano in un viaggio rocambolesco, affrontando agenti segreti, un cartello finanziato a livello internazionale e, infine, i propri fantasmi del passato. Quello che inizia come una lotta per la sopravvivenza si trasforma lentamente in qualcosa di più: una collaborazione riluttante, una possibilità di redenzione e un’avventura mozzafiato. Creata da Gregory Burke e ispirata al libro di saggistica The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche, Atomic è prodotta da Pulse Films, una società di VICE Studios, in collaborazione con Sky Studios.

PROSSIMAMENTE

ROSA ELETTRICA

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Diretti da Davide Marengo, Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli in un thriller on-the-road che adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo). Prodotto da Sky Studios e Cross Productions. Rosa Valera, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni, è al suo primo incarico quando le viene affidato Cocìss, giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss, non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano con un obiettivo comune: salvarsi la pelle e scoprire la verità.

WAR

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Sky e HBO hanno annunciato “War”, un nuovo legal thriller creato da George Kay (“Lupin”, “Hijack”) che promette un’avvincente antologia di battaglie legali da prima pagina. Con Dominic West e Sienna Miller, la serie è ambientata nell’élite giudiziaria londinese e prende il via da un clamoroso divorzio destinato a scuotere aule di tribunale e consigli di amministrazione. Confermata per due stagioni, “War” è coprodotta da New Pictures e Observatory Pictures, in collaborazione con Sky e HBO. Nel cast anche Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya, Pip Torrens e Archie Reneaux. La regia è affidata a Ben Taylor (“Sex Education”).

PRISONER

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Matt Charman, sceneggiatore candidato all’Oscar per “Il ponte delle spie” di Steven Spielberg, firma e guida come showrunner questo action thriller Sky Original con Tahar Rahim, nominato ai BAFTA e ai Golden Globe e vincitore del César (“The Serpent”, “Il profeta”), e Izuka Hoyle, attrice vincitrice dello Scottish BAFTA (“Boiling Point”, “Big Boys”). Diretta da Otto Bathurst (“Peaky Blinders”), la serie segue l’agente penitenziaria Amber Todd, incaricata di scortare il criminale Tibor Stone in tribunale. Dopo un’imboscata al convoglio, i due sopravvivono e sono costretti a fuggire insieme. Il loro rapporto diventa sempre più ambiguo mentre il cartello criminale li insegue senza tregua. “Prisoner” è prodotta da Binocular in associazione con Sky Studios.