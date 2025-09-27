Le conferme di TV8: GialappaShow, Foodish con Joe Bastianich e Celebrity Chef con Alessandro Borghese

GIALAPPASHOW

Da ottobre in prima serata > Le voci della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano nella nuova stagione di GialappaShow, a ottobre in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla conduzione confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco ogni settimana una co-conduttrice diversa, appartenente al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Confermato il cast comico, con i personaggi più cult e tante nuove interpretazioni, e in più, in arrivo delle new-entry per un big show sempre più ricco.

FOODISH

Dall’8 settembre, tutti i giorni alle 20.30 > Quali sono gli gnocchi, i toast e i pancake più buoni di Milano? Dove si mangia la migliore pasta alla norma e il miglior arancino a Catania? E la migliore focaccia e il pesto più gustoso a Genova? Queste domande trovano puntuale risposta nella seconda stagione di Foodish, la produzione originale di TV8, in prima visione assoluta dall’8 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

Saldamente al timone del programma Joe Bastianich che ci guiderà attraverso il ricco e sfaccettato panorama gastronomico italiano, forte del suo gusto raffinato e della sua straordinaria esperienza nel mondo della ristorazione. Joe viaggia attraverso tutta l’Italia in compagnia di un ospite vip, che lo aiuta nella scelta del miglior piatto: insieme assaggiano quattro proposte della stessa ricetta per decretare qual è in ogni città la migliore, anzi, la più Foodish!

CELEBRITY CHEF

Prossimamente in prima tv assoluta > Nuovi vip, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si sfidano ai fornelli, a colpi di mestoli e cucchiai, nelle nuove puntate di Alessandro Borghese Celebrity Chef, il format girato negli spazi dei ristoranti di Milano e Venezia “AB – Il lusso della semplicità”, prossimamente in prima tv assoluta su TV8.

Durante la gara ciascuna celebrity deve presentare il suo miglior menù degustazione, composto da tre portate: un primo, un secondo e un dessert. Il format del programma rimane invariato con chef Alessandro Borghese, che aggiunge i suoi voti a quelli della giuria, formata da Maddalena Fossati, direttore de “La Cucina Italiana”, e Andrea Aprea, chef dell’omonimo ristorante milanese insignito di due stelle Michelin. La brigata guidata dalla celebrity che riceve più stelle al termine della cena, conquista l’ambito titolo di Celebrity Chef della serata.