Serie A 2023 - 2024, anticipi e posticipi dalla 1a alla 4a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Alzi la mano chi, come noi, non vede l’ora del calcio d’inizio (diretta tv DAZN e Sky) della nuova stagione della Serie A TIM! Il conto alla rovescia è iniziato oggi con la presentazione del Calendario 2023/2024: si partirà il 19 agosto con il primo turno, il gran finale invece è previsto il 26 maggio. Dopo la cavalcata vincente di Spalletti e dei suoi ragazzi nella stagione 22/23, capaci di riportare lo Scudetto a Napoli 33 anni dopo l’ultimo successo, è già tempo di pensare alla super annata che ci attende.

Sarà una stagione che si preannuncia spettacolare e ricca considerando che, al di là delle pause della nazionale, non si fermerà mai. Le 20 squadre della Serie A TIM giocheranno un solo turno infrasettimanale (il 27 settembre), scenderanno in campo anche a ridosso di Natale e Capodanno (23 dicembre e 30 dicembre), oltre alla giornata prevista per la Befana (6 gennaio), periodo in cui si giocherà anche la prima storica edizione della EA SPORTS FC Supercup nel formato Final Four (con protagoniste Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina). Andiamo alla scoperta del Calendario della Serie A TIM 23/24, asimmetrico come nelle precedenti due stagioni!

Le prossime date in cui verranno resi noti dngli anticipi e posticipi della Serie A TIM 2023/2024, in considerazione della partecipazione delle Società di Serie A alle Coppe Europee ed alla Coppa Italia Frecciarossa:

Dalla 5a alla 19a Giornata | 6 settembre 2023

Dalla 20a alla 20a Giornata | 20 dicembre 2023

30a Giornata | 6 febbraio 2024

Dalla 31a alla 33a Giornata | 19 marzo 2024

Dalla 34a alla 37a Giornata | 19 aprile 2024

38a Giornata | 20 maggio 2024

Di seguito il commento del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini:

«Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a diffondere con largo anticipo la programmazione delle Giornate di Campionato, raccogliendo un ampio consenso tra i tifosi che possono in tal modo pianificare per tempo la loro partecipazione alle partite. Oggi sono stati pubblicati i blocchi di anticipi e posticipi delle prime quattro Giornate del prossimo Campionato 2023/2024 e il 6 settembre diffonderemo il calendario completo di tutto il girone di andata, con l’intento di agevolare ancor di più anche le nostre Società nella programmazione delle trasferte. Ringrazio tutta la struttura della Lega Serie A che è riuscita a organizzare al meglio la prossima annata sportiva» .

LA PRIMA GIORNATA - Il Napoli Campione d’Italia, guidato dal nuovo allenatore Rudi Garcia, affronterà in trasferta la neopromossa Frosinone, al ritorno in Serie A TIM dopo 4 anni. La Lazio, arrivata al secondo posto nella stagione 22/23, debutterà in campionato contro il Lecce allo Stadio Via del Mare, mentre l’Inter ospiterà a San Siro il Monza della rivelazione della scorsa stagione Raffaele Palladino. Anche il Milan di Pioli e l’Atalanta di Gasperini inizieranno la stagione fuori casa, rispettivamente contro Bologna e Sassuolo. Sfida a tinte bianconere al Friuli: l’Udinese di Andrea Sottil affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri nel primo turno. Allo Stadio Olimpico andrà in scena il match tra Roma e Salernitana, in salsa lusitana: da una parte José Mourinho, dall’altra Paulo Sousa. Un avvio di stagione che vedrà il Genoa, di ritorno in Serie A TIM alla guida di Alberto Gilardino, sfidare al Ferraris la Fiorentina. L’altra neopromossa, il Cagliari, al ritorno nella massima serie con in panchina Claudio Ranieri, giocherà a Torino contro la squadra di Ivan Jurić. Completa il quadro il match tra l’Empoli di Paolo Zanetti e l’Hellas Verona di Marco Baroni, reduce dalla salvezza ottenuta nel finale di campionato alla guida del Lecce.

I BIG MATCH - Ogni turno di Serie A TIM ci regalerà un’altalena di gol, emozioni, partite memorabili. Sono tantissime le grandi sfide che ci aspettano, tutte da vivere! Subito alla terza giornata, il 3 settembre, all’Olimpico di Roma i giallorossi ospitano il Milan, nel primo grande big match stagionale. Nel turno successivo, dopo la sosta per le Nazionali, il 17 settembre la Juventus di Allegri affronta nella quarta giornata la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono poi attesi il 1 ottobre ad un altro match di cartello, a San Siro, contro il Milan, durante la settima giornata. Lo stesso Milan che pochi giorni dopo, il 22 ottobre, ospiterà al Meazza la Juve nel nono turno di Serie A TIM.



Da lì in poi, il calendario dei big match è sempre più fitto:

10a giornata - Inter-Roma - 29 ottobre

13a giornata - Juventus-Inter - 26 novembre

16a giornata - Lazio-Inter - 17 dicembre

18a giornata - Juventus-Roma - 30 dicembre

20a giornata - Milan-Roma - 14 gennaio

23a giornata - Inter-Juventus - 4 febbraio

27a giornata - Lazio-Milan - 3 marzo

30a giornata - Lazio-Juventus - 30 marzo

34a giornata - Juventus-Milan - 28 aprile

I DERBY - Roma, Milano, Torino: sono tre le città protagoniste dei grandi classici, i Derby della Serie A TIM. Nella Capitale, Lazio e Roma si affronteranno durante la 12a giornata (12 novembre), ritorno alla 31a il 7 aprile. E poi il Derby della Madonnina: Milan e Inter si sfideranno il 17 settembre in occasione della quarta giornata, per poi giocare la sfida di ritorno il 21 aprile nella giornata numero 33. Juventus e Torino si contenderanno invece il Derby della Mole nell’ottava giornata (8 ottobre), dandosi appuntamento per il ritorno durante la trentaduesima giornata il 14 aprile.

LE SOSTE NAZIONALI - In previsione dell`Europeo del 2024 (che si svolgerà tra giugno e luglio 2024 in Germania) e per lasciare spazio alle ultime partite di qualificazione, le soste per le nazionali durante la Serie A TIM 2023/2024 saranno in totale quattro: il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e infine il 24 marzo 2023.

SERIE A TIM 2023/2024 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

1a GIORNATA

19/08/2023 Sabato 18.30 EMPOLI – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

19/08/2023 Sabato 18.30 FROSINONE – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/08/2023 Sabato 20.45 GENOA – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

19/08/2023 Sabato 20.45 INTER – MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/08/2023 Domenica 18.30 ROMA – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

20/08/2023 Domenica 18.30 SASSUOLO – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

20/08/2023 Domenica 20.45 LECCE – LAZIO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/08/2023 Domenica 20.45 UDINESE – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

21/08/2023 Lunedì 18.30 TORINO – CAGLIARI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 21/08/2023 Lunedì 20.45 BOLOGNA – MILAN ESCLUSIVA DAZN

2a GIORNATA

26/08/2023 Sabato 18.30 FROSINONE – ATALANTA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 26/08/2023 Sabato 18.30 MONZA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

26/08/2023 Sabato 20.45 HELLAS VERONA – ROMA ESCLUSIVA DAZN

26/08/2023 Sabato 20.45 MILAN – TORINO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/08/2023 Domenica 18.30 FIORENTINA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

27/08/2023 Domenica 18.30 JUVENTUS – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

27/08/2023 Domenica 20.45 LAZIO – GENOA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/08/2023 Domenica 20.45 NAPOLI – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

28/08/2023 Lunedì 18.30 SALERNITANA – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

28/08/2023 Lunedì 20.45 CAGLIARI – INTER ESCLUSIVA DAZN

3a GIORNATA

01/09/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

01/09/2023 Venerdì 20.45 ROMA – MILAN ESCLUSIVA DAZN

02/09/2023 Sabato 18.30 BOLOGNA – CAGLIARI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 02/09/2023 Sabato 18.30 UDINESE – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

02/09/2023 Sabato 20.45 ATALANTA – MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 02/09/2023 Sabato 20.45 NAPOLI – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

03/09/2023 Domenica 18.30 INTER – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

03/09/2023 Domenica 18.30 TORINO – GENOA ESCLUSIVA DAZN

03/09/2023 Domenica 20.45 EMPOLI – JUVENTUS CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/09/2023 Domenica 20.45 LECCE – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

4a GIORNATA

16/09/2023 Sabato 15.00 JUVENTUS – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

16/09/2023 Sabato 18.00 INTER – MILAN ESCLUSIVA DAZN

16/09/2023 Sabato 20.45 GENOA – NAPOLI CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 17/09/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI – UDINESE CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 17/09/2023 Domenica 15.00 FROSINONE – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

17/09/2023 Domenica 15.00 MONZA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

17/09/2023 Domenica 18.00 FIORENTINA – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

17/09/2023 Domenica 20.45 ROMA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

18/09/2023 Lunedì 18.30 SALERNITANA – TORINO ESCLUSIVA DAZN

18/09/2023 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA – BOLOGNA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

MATCH VISIBILI IN TV PER SQUADRA (dati aggiornati alla 4a giornata)



Cagliari 3 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 1 partita su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 1 partita su 4 Atalanta 2 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 4 Bologna 2 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 4 Genoa 2 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 4 Lazio 2 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 4 Monza 2 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 4 Torino 2 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 4 Empoli 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Frosinone 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Hellas Verona 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Juventus 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Lecce 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Inter 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Milan 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Udinese 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Napoli 1 gara su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 4 Fiorentina 0 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 4 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 4 partite su 4 Roma 0 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 4 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

+ | 4 partite su 4 Sassuolo 0 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 4 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN4



+ | 4 partite su 4 Salernitana 0 gare su 4 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 4 partite su 4 ESCLUSIVA DAZN

Totale - 12 su 40 gare in CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 28 su 40 partite in ESCLUSIVA DAZN