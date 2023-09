Prima giornata della Lega Basket Serie A, ecco come seguirla in TV!

La nuova stagione di Lega Basket Serie A sta per ripartire e da quest’anno i tifosi potranno seguire tutte le emozioni della pallacanestro su DAZN. Il tip off è in programma sabato 30 settembre con l’anticipo che vedrà sfidarsi Dolomiti Energia Trentino e Vanoli Basket Cremona, in campo alle 20:30; la stagione dei trenta volte campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano inizia con una sfida casalinga al Mediolanum Forum alle 18:15 contro la NutriBullet Treviso Basket, mentre la Virtus Segafredo Bologna esordirà in trasferta contro la Givova Scafati Basket alle 19:30.

Alla telecronaca, confermata una squadra d’eccellenza che vede l’ingresso in DAZN di Andrea Trinchieri come esperto di basket e presenza fissa durante tutta la stagione di Serie A Unipolsai 2023/2024 per il commento tecnico. Il coach, che per DAZN ha già seguito le telecronache della FIBA World Cup 2023 e della Frecciarossa Supercoppa, commenta: "Da questa stagione tutto il basket é su DAZN e allora ho pensato bene di “trasferirmi” anch’io! Raccontare le partite, le storie, quello che si vede e quello che non si vede in campo mi stimola molto e cercherò di farlo nel modo più naturale e diretto possibile. È come se allenassi durante la partita con e per gli spettatori”.

In occasione della nuova stagione, DAZN arricchisce il racconto sportivo dedicato al basket con un nuovo appuntamento esclusivo, live sul canale YouTube di DAZN e successivamente disponibile in App: DAZN GOT GAME, il nuovo vodcast del lunedì pomeriggio condotto da Pierluigi Pardo insieme ai telecronisti di DAZN eche ogni settimana ospiteràun super ospite proveniente dal mondo del basket. A inaugurare la prima puntata è Amedeo Della Valle, guardia della Pallacanestro Brescia e MVP UnipolSai della Frecciarossa Final Eight 2023.

DAZN GOT GAME analizzerà i temi sportivi del fine settimana e permetterà a tutti i tifosi della palla a spicchi di scoprire le grandi storie dietro ai protagonisti, giocatori e allenatori, della Lega Basket Serie A. Grazie a loro si scopriranno curiosità e aneddoti sulle loro carriere, sulle esperienze in campo, e qualche chicca del dietro le quinte della pallacanestro.

Durante la puntata Pardo lancerà ai suoi ospiti la challenge Play 4 Change: quattro domande - come i quattro quarti di una partita - relative al tema del cambiamento nello sport, nella sfera personale, nell’ambito culturale e ambientale, in cui gli ospiti dovranno rispondere in 24 secondi, come se fosse una vera e propria azione di gioco. Non solo, tante altre le “sfide” che verranno proposte ai protagonisti, infatti, in ogni puntata si affronteranno anche in uno speciale Fantabasket LBA.

DAZN GOT GAME sarà anche un appuntamento interattivo e coinvolgente, che porterà gli appassionati di basket al centro del racconto e delle storie degli ospiti. Attraverso la live chat i tifosi potranno inviare commenti, domande ed emoji e interagire direttamente con Pierluigi Pardo e l’ospite della giornata.

LA SERIE A DI BASKET SUI CANALI DISCOVERY/EUROSPORT E IN CHIARO SU DMAX

Nuova stagione di LBA, nuovo Basket Zone, in onda di domenica su DMAX come appuntamento fisso con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin. La prima puntata sarà in diretta da Assago per il match inaugurale dei campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, che ospitano Treviso sul parquet del Mediolanum Forum: LIVE domenica 1° ottobre dalle 17:30 in pre-partita per rivivere le prime emozioni della nuova stagione in Supercoppa, parlare della rivoluzione già vincente in casa Virtus Bologna e di tutto ciò che è accaduto d'estate.

Prima e dopo il match domenicale in chiaro su DMAX, per tutta la regular season, Basket Zone avrà 3 ore di trasmissione con molti nuovi momenti: dall'intervista della settimana di Mario Castelli, che il 1° ottobre sarà alla leggenda azzurra Gigi Datome, a tutte le nuove rubriche verso la palla a due: l'uno contro uno fra le stelle delle squadre (si parte con Nikola Mirotic vs D’Angelo Harrison), la nuova versione di Number Zone e tanti altri momenti di spettacolo e divertimento, di highlights e analisi della partita.

La 1ª giornata di LBA 2023/2024 presenta su Eurosport 2 l’anticipo di sabato 30 settembre alle 20:30 Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Basket Cremona e Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona di domenica 1° ottobre alle 16:30. Sempre di domenica, alle 18:15 su DMAX, la prima partita in chiaro del nuovo campionato sarà EA7 Emporio Armani Milano-Nutribullet Treviso Basket.

Al commento del basket sui canali Warner Bros. Discovery ci saranno Mario Castelli, Michele Pedrotti e Davide Fumagalli con le voci tecniche del campione europeo e d’Italia con Varese Andrea Meneghin, del campione olimpico di Atene 2004 Hugo Sconochini e dell’icona del basket femminile italiano Chicca Macchi. Saranno inoltre Giulia Cicchinè e Guido Bagatta gli inviati a bordocampo dei match targati Warner Bros. Discovery.

Giulia Cicchinè, Chicca Macchi, Zoran Filicic e Andrea Meneghin saranno oggi, sabato 30 settembre, fra i protagonisti dell’homecourt contest dello Sport&Fun Experience Village, un festival dello sport all’Arco della Pace di Milano aperto alle attività con il pubblico in compagnia dei talent di Eurosport: da Riccardo Magrini con la sua squadra di ciclismo (Ilenia Lazzaro, Wladimir Belli e Moreno Moser) a Roberta Vinci sul campo di padel, oltre alla discesista Francesca Marsaglia (sci), ai campioni del volley Paolo Cozzi e Rachele Sangiuliano e alla pattinatrice olimpionica Valentina Marchei.

SABATO 30 OTTOBRE

ore 20:30 LBA 1a Giornata: Dolomiti Energia TRENTINO vs Vanoli Basket CREMONA

Telecronaca DAZN: Mino Taveri e Alfredo Novello

Telecronaca EUROSPORT 2: Davide Fumagalli e Laura Macchi

DOMENICA 1 OTTOBRE

ore 16:30 LBA 1a Giornata: Umana Reyer VENEZIA vs Bertram Derthona TORTONA

Telecronaca DAZN: Sandro Pugliese ed Emilo Ripari

ore 17:00 LBA 1a Giornata: Germani BRESCIA vs Carpegna Prosciutto PESARO

Telecronaca DAZN: Roberto Gotta e Kevin Bertoni

ore 17:30 LBA 1a Giornata: Banco di Sardegna SASSARI vs Gevi NAPOLI Basket

Telecronaca DAZN: Roberto Rubiu e Edmondo Pinna

Telecronaca DAZN: Roberto Rubiu e Edmondo Pinna ore 18:15 LBA 1a Giornata: EA7 Emporio Armani MILANO vs Nutribullet TREVISO Basket

Telecronaca DAZN: Matteo Gandini e Andrea Trinchieri

ore 19:30 LBA 1a Giornata: Givova SCAFATI Basket vs Virtus Segafredo BOLOGNA

Telecronaca DAZN: Giovanni Poggi e Giulio Alfano

Telecronaca DAZN: Giovanni Poggi e Giulio Alfano

MERCOLEDI 4 OTTOBRE