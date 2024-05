Uefa Europa Conference League Finale 2024 Olympiacos - FIORENTINA (diretta tv Sky, TV8, DAZN)

La finale di UEFA Europa Conference League 2023/24 tra Olympiacos e Fiorentina all'AEK Arena di Atene è ricca di trame interessanti (diretta tv Sky, TV8, DAZN). Il club greco giocherà la sua prima finale europea nello stadio dei cugini dell'AEK, mentre i viola approdano all'ultima sfida per la seconda stagione consecutiva e sperano di dimenticare la sconfitta di 12 mesi fa contro il West Ham, per rivincere una coppa dopo 63 anni.

L'Olympiacos è appena la seconda squadra greca a giocare la finale di una competizione europea dopo il Panathinaikos in Coppa dei Campioni 1970/71, mentre la Fiorentina è la prima a disputare due finali di Europa Conference League.

Dopo il terzo posto in UEFA Europa League, l'Olympiacos ha giocato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League contro gli ungheresi del Ferencváros a febbraio, vincendo 1-0 in casa e in trasferta e qualificandosi agli ottavi. Poi ha ottenuto una straordinaria vittoria in rimonta contro il Maccabi Tel Aviv, perdendo 4-1 in casa all'andata ma ribaltando il risultato al ritorno e vincendo 6-1 ai supplementari.

La prima presenza assoluta in una semifinale europea è arrivata grazie alla vittoria ai quarti contro il Fenerbahçe, 3-2 ai rigori dopo un 3-3 complessivo (3-2 c, 0-1 t). In semifinale, l'Olympiacos ha eliminato l'Aston Villa con un 6-2 complessivo (4-2 t, 2-0 c) e cinque gol dell'attaccante marocchino Ayoub El Kaabi.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nel Gruppo F di Europa Conference League, pareggiando 2-2 sul campo del Genk e in casa contro il Ferencváros nelle prime due partite ma centrando tre vittorie consecutive contro ?ukari?ki (6-0 c, 1-0 t) e Genk (2-1 c). Si è assicurata il primo posto pareggiando 1-1 in casa del Ferencváros alla sesta giornata, per poi superare il Maccabi Haifa agli ottavi (4-3 t, 1-1 c).

La vittoria ai supplementari contro il Viktoria Plze? ai quarti di finale (0-0 t, 2-0 c) ha portato la squadra alla nona semifinale UEFA. Contro i belgi del Club Brugge, i viola hanno vinto 3-2 all'andata in casa e hanno pareggiato 1-1 in trasferta grazie a un rigore di Lucas Beltrán all'85', ottenendo un'altra possibilità di vincere una coppa europea dopo 63 anni

Mercoledì 29 maggio, si torna in campo per la finale di UEFA Europa Conference League 2023/2024 su Sky e in streaming su NOW,.

Live dall’AEK Arena di Atene, Olympiacos-Fiorentina, che si sfideranno nella finale che assegnerà il secondo trofeo continentale della stagione. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 e con gli studi dedicati pre e postpartita, a partire dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.Conduzione affidata a Leo Di Bello, con lui Fabio Quagliarella, Margherita Cirillo, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi, per approfondire i temi della sfida e ascoltare le dichiarazioni dei protagonisti.

LA COPERTINA DEI BNKR44 – Tifosi d’eccezione per sostenere la Viola nella finale di Atene: i BNKR44. La musica della band, Disco d’Oro con il singolo “Ma Che Idea” con Pino D’Angiò e rivelazione del Festival di Sanremo 2024, è protagonista della copertina di Sky Sport per la finale con la canzone “Effetti Speciali”. La copertina della band di Villanova sarà protagonista anche nei maxischermi del “Franchi”, dove i tifosi della Fiorentina seguiranno la “Notte Viola”.

Dopo il tour sold-out di aprile, i BNKR44 (Bomba Dischi, EMI/Universal) saranno protagonisti anche dell’estate con il tour che li porterà ad esibirsi nelle principali località e festival estivi.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa Conference League e di UEFA Europa Conference League.

La programmazione della finale di UEFA Europa Conference League live su Sky e in streaming su NOW

Studio - Europa Conference League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go



In studio: Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Margherita Cirillo, Stefano De Grandis, Andrea Marinozzi

Dalla postazione a bordocampo: Alessandro Bonan, Marco Bucciantini

Dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze: Mario Giunta

Dall'esterno dello stadio OPAP di Atene: Gianluigi Bagnulo

Interviste dentro il campo: Vanessa Leonardi



ore 19:30 " Anteprima Finale Europa Conference League" Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 20:00 “Europa Conference League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K



ore 23:00 “Europa Conference League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 21:00 Uefa Europa Conference League | Finale: Olympiacos vs FIORENTINA [disponibile anche in 4K HDR]

OPAP Arena - Atene

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Solo abbonamenti per utenze commerciali (bar, hotel, ecc..): diretta su Sky Sport BAR (215)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Gianluigi Bagnulo

Greci in cerca del primo storico trofeo europeo. Per i viola seconda finale europea consecutiva come nel 1961 e 1962 in coppa UEFA: una vinta, l'altra persa.



LA FINALE DI UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE IN DIRETTA SU DAZN

Appuntamento in diretta streaming su DAZN disponibile su Mobile (iPhone, iPad, Smartphone e tablet Android, Tablet Amazon Fire), Televisioni (Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG Smart TV, Smartcast, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV, Sony Android TV, TIMVISION Box, Hisense TV, Sky Q) e Gaming (PlayStation 4, Pro, PlayStation 5, Xbox One, One S, Xbox One X, Xbox Series X | S).

Il kickoff della finale di Europa Conference League è in programma mercoledì 29 maggio alle ore 21.00. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

