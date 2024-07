Finale UEFA Euro 2024: Spagna vs Inghilterra in diretta streaming e TV su Sky Sport e Rai 1

La Spagna si avvicina all'inedita finale dell'Europeo 2024 (diretta streaming e TV su Sky Sport e Rai 1) augurandosi di replicare al maschile l'ultimo precedente in cui ha affrontato l'Inghilterra con un trofeo internazionale in palio. Era l'agosto dell'anno scorso, quando a Sydney la Roja vinceva il mondiale femminile battendo 1-0 le rivali, alla vigilia date per favorite. A Euro 2024 è arduo fare pronostici su una sfida tra due delle nazionali più forti del mondo, che affonda le sue radici in una rivalità secolare, politica e per l'egemonia economica prima ancora che calcistica. Fin dal XVI secolo ha rappresentato lo scontro tra due mondi in rotta di collisione: sul piano religioso (Spagna cattolica contro Inghilterra protestante), commerciale (una concezione del mercato antica e arretrata, opposta al dinamismo di un'economia in espansione), militare (celebri gli scontri navali per il dominio dei mari, culminati nella battaglia di Trafalgar del 1805 che sancì la supremazia della Royal Navy). Oggi resiste un po' la rivalità sportiva, così come opposte sono le direzioni da cui partono le rispettive concezioni del calcio.

È un confronto di stili. Da un lato gli inventori del possesso palla esasperato, del tiki-taka ricamato con una ragnatela di passaggi rasoterra che privilegiano l'abilità tecnica. Dall'altro l'equilibrio tra i raparti e l'aggressiva fisicità anglosassoni, abbinate alla proverbiale abilità nel gioco aereo. In due parole, più clava che fioretto. Caratteristiche che negli ultimi tempi hanno però scoperto di vivere entro confini meno netti, grazie alla globalizzazione di schemi e soluzioni tattiche dovuta al respiro sempre più internazionale dell'allenatore moderno, che cresce a contatto con culture calcistiche diverse.

All'epilogo la Spagna arriva con alcuni numeri che la indicano comunque come favorita: sei partite su sei vinte contro tre vinte e tre pareggiate; 13 reti segnate contro 7; 108 tiri verso la porta avversaria (37 nello specchio) contro 66 (19); 255 palloni recuperati contro 225. D'altra parte, la squadra di De la Fuente ha il record del torneo sia per i falli commessi (83) che per quelli subiti (70), mentre quella di Southgate è meno fallosa (50) e costringe più spesso gli avversari a ricorrere alle maniere forti (84). Segno che entrambi i selezionatori sono usciti dagli schemi abituali per cercare strade nuove, in grado di sorprendere.

UEFA EURO 2024 ha stabilito il record di audience televisiva nei paesi delle squadre partecipanti, mentre l'interesse globale per il torneo è alle stelle, dato che è in procinto di raggiungere un'audience globale cumulativa superiore ai 5 miliardi di spettatori.

LA CERIMONIA DI CHIUSURA - La Closing Ceremony di EURO 2024 sarà uno spettacolo elegante e gioioso di 6 minuti che mirerà a segnare il momento unico della finale e a incarnare i valori positivi dello sport. Il suo tema centrale sarà onorare il valore iconico di un gesto universale: la stretta di mano. Essa simboleggerà il rispetto, l'apprezzamento, l'inclusione, la comprensione e il fair play, allineandosi perfettamente allo spirito di UEFA EURO 2024. Prodotta da Filmmaster, la cerimonia inizierà con lo srotolamento di un vasto tappeto sul campo, trasformando lo stadio in un enorme palcoscenico. Il tappeto e l'iconico palcoscenico eretto su di esso saranno progettati appositamente per esaltare il significato del gesto della "stretta di mano". Due percorsi blu EURO si estenderanno dalle porte attraverso il campo, convergendo al centro con un palco composto da due rampe opposte che si intrecceranno come mani giunte.

Lo spettacolo vedrà poi l'arrivo dalle estremità opposte dello stadio di due grandi gruppi di massa della compagnia berlinese Lunatix Dance, che danzeranno verso il palco centrale. In cima al palco, il rinomato coreografo Sadeck Waff guiderà un gruppo di ballerini in un numero basato su forme circolari e movimenti a effetto domino. Quando i due gruppi - che rappresenteranno tutti i tifosi dell'EURO - si avvicineranno, i loro leader, vestiti con i colori della Spagna e dell'Inghilterra, salteranno l'uno verso l'altro per incontrarsi e stringersi la mano al centro del palco. I ballerini formeranno quindi un doppio "muro umano", che segnerà l'inizio di una routine di danza che utilizzerà le mani e le braccia degli artisti per creare movimenti perfettamente sincronizzati. Quando i due muri umani si dissolveranno alla fine della danza, riveleranno un'assemblea senza precedenti di talenti internazionali: Meduza, One Republic e Leony. Insieme, avranno creato la canzone ufficiale di UEFA EURO 2024, formando una "super band" che la eseguirà nella seconda parte dello spettacolo. Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia campione d'Europa a Wembley nel 2021 consegnerà su un piedistallo la Coppa Henri Delaunay. Nel finale della canzone, gli spettatori dal vivo parteciperanno a un'impressionante acrobazia TIFO, che preparerà la scena per l'immagine finale: le bandiere delle due finaliste verranno esposte sul campo, annunciando l'ingresso dei giocatori.

IL PALLONE - Adidas ha presentato il nuovo Official Match Ball "FUSSBALLLIEBE FINALE", che sarà utilizzato per le semifinali e la finale di UEFA EURO 2024 in Germania. Il pallone ripropone gli elementi visivi iconici del pallone della fase a gironi, con le sue forme alari nere accentuate da bordi, curve e punti vivaci che riprendono gli inconfondibili colori nero, rosso e oro della nazione ospitante, la Germania. La base bianca è sostituita da un accattivante argento, che rappresenta l'argenteria per la quale le quattro squadre finali si sfideranno. Il colore argento del pallone è stato appositamente sviluppato e testato con gli atleti per garantire che risalti sul campo senza riflettere la luce sulla superficie.

Il nuovo "FUSSBALLLIEBE FINALE" è anche il primo pallone ufficiale per la finale del Campionato Europeo UEFA dotato della tecnologia Connected Ball, che fornisce dati precisi sul pallone agli ufficiali di gara in tempo reale. Combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale, l'innovazione contribuisce alla tecnologia del fuorigioco semi-automatico della UEFA ed è stata fondamentale per supportare le decisioni in partita durante tutto il torneo. La tecnologia migliora anche l'esperienza complessiva dei tifosi, offrendo loro una misurazione accurata dei dati in gioco, tra cui la velocità della palla, la rotazione e la distanza percorsa dalla palla prima di colpire la rete. Le innovazioni continuano, con un nucleo innovativo chiamato "CTR-CORE", progettato per migliorare la precisione e la consistenza con la massima forma e ritenzione d'aria, e una pelle in poliuretano (PU) "PRECISIONSHELL" con micro e macro texture e una forma a 20 pannelli progettata per migliorare l'aerodinamica. Adidas ha anche svelato un nuovo zoccolo per il matchball, realizzato in alluminio anodizzato a forma di prisma triangolare, per le cerimonie pre-partita delle semifinali e della finale. Il prisma è composto da 54 triangoli, che rappresentano le 54 federazioni nazionali che hanno partecipato all'attuale edizione del Campionato Europeo UEFA, qualificazioni comprese.

ARBITRO - Ad arbitrare la finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra, che si disputerà domenica 14 luglio alle 21.00 CET all'Olympiastadion di Berlino, in Germania, sarà François Letexier. Il 35enne francese, arbitro internazionale dal 2017, ha già arbitrato 65 partite ufficiali UEFA nella sua carriera. Alla fase finale di EURO di quest'anno ha arbitrato tre partite della fase a gironi, tra cui Spagna-Georgia, Danimarca-Serbia e Croazia-Albania, e ha fatto da quarto ufficiale nella partita inaugurale tra Germania e Scozia a Monaco. La scorsa stagione, Letexier si è occupato di dieci partite di competizioni UEFA per club in UEFA Champions League ed Europa League ed è stato il quarto ufficiale della finale di UEFA Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid CF a Wembley. È stato anche l'arbitro della Supercoppa UEFA 2023 tra Manchester City FC e Siviglia FC al Pireo, in Grecia. François Letexier sarà affiancato nella finale di domenica dagli assistenti francesi Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Szymon Marciniak (Polonia) sarà il quarto ufficiale. Il ruolo di assistente arbitrale (VAR) è stato assegnato a Jérôme Brisard (Francia), coadiuvato da Willy Delajod (Francia) e supportato da Massimiliano Irrati (Italia). Tomasz Listkiewicz (Polonia) completa la formazione come assistente dell'arbitro di riserva.

LA COPERTURA TELEVISIVA DI SKY SPORT

È dunque Spagna-Inghilterra la finale di Euro 2024. Il match Spagna-Inghilterra, che incoronerà i campioni d’Europa all’Olympiastadion di Berlino. Diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi, con il contributo di Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi e Gianluca Di Marzio da bordocampo. Nell’arco della giornata aggiornamenti dall’Home of adidas Football, dal cuore della città di Berlino, edagli studi di Milano, con EuroGoleador, dalle 14 alle 15. Prima del calcio d’inizio, dalle 19.30 al via lo studio prepartita direttamente dall’Olympiastadion di Berlino, con Federica Masolin alla conduzione e il suo dream team di ospiti, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Paolo Condò, e le incursioni di Giorgio Chiellini.

Per tutta la giornata, interviste, commenti, notizie in tempo reale su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky, sull’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura a 360° di questi due grandi eventi sportivi.

La finale di Euro 2024 tra Spagna-Inghilterra, da vivere su Sky e in streaming su NOW, si svolgerà all’Olympiastadion di Berlino. Il percorso della Spagna è stato netto: solo vittorie, a eccezion del pareggio contro la Germania nei quarti, infatti, per gli uomini di Ct de la Fuente. Discorso diverso per l’Inghilterra. Ben 4 i pareggi della squadra di Southgate all’interno del percorso verso la finale, di cui anche uno agli ottavi (contro la Slovacchia battuta ai supplementari) e uno ai quarti contro la Svizzera (match poi vinto ai rigori). 27 i precedenti tra le due Nazionali: 10 vittorie per le Furie Rosse, con 32 gol messi a segno. 13, invece, le vittorie per l’Inghilterra e 45 gol realizzati. 4 i pareggi. Arbitro dell’incontro sarà il francese 35 François Letexier, con Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni assistenti. Szymon Marciniak quarto uomo. Al VAR Jérôme Brisard, con l’italiano Massimiliano Irrati di supporto insieme a Willy Delajod.

DOMEMICA 14 LUGLIO 2024

Ore 19:30 e 23:00 Studio: Sky Euro Show

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Paolo Condò, con la partecipazione di Giorgio Chiellini

La presentazione di Spagna-Inghilterra, le immagini e le interviste ai protagonisti



dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni- Commento Tecnico: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Gianluca Di Marzio, Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi

Quinta finale europea per la Spagna, 3 vittorie. Seconda per l'Inghilterra, dopo il ko con l'Italia del 2021. Una vittoria a testa negli ultimi 2 precedenti. TC: Compagnoni-Bergomi.



LA COPERTURA TELEVISIVA DI RAISPORT

Alle ore 11:00 su RAIDUE, c'è in programma il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 a Milano. A seguire, alle 13:30, sempre su RAIDUE, potrai vedere "Dribbling Europei", una trasmissione storica che offre servizi, storie e interviste dagli inviati a Berlino e in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio. Gli ospiti in studio saranno Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati. Poi, alle 18:20, il TG Sport Sera andrà in diretta dallo studio SR3 a Roma.

Alle 21:00 su RAIUNO, disponibile anche in Rai 4K, la finale degli Europei 2024 di calcio tra Spagna e Inghilterra sarà trasmessa in diretta dall'Olympiastadion di Berlino, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani, e le interviste in zona mista curate da Alessandra D'Angiò. Dalle 20:33, Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano e Mauro Bergonzi saranno in studio per l'introduzione alla partita. Alle 23:10, sempre su RAIUNO, "Notti Europee" offrirà approfondimenti sugli Europei di calcio, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi alla conduzione, accompagnati da Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati e Giusy Meloni per esplorare il mondo social. Infine, alle 01:05 su RAIUNO, sarà possibile rivedere la replica della finale tra Spagna e Inghilterra, con la stessa telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani.

La finale del campionato europeo di calcio, Spagna-Inghilterra, è in programma domenica 14 luglio alle 21:00 all’Olympiastadion di Berlino. “Gli Europlay 2024, L’altra Nazionale” seguiranno quest’ultima sfida in diretta su RaiPlay dalle 20:40. Accanto a Michela Giraud, al timone del talk ironico e leggero che in un’atmosfera familiare e spontanea per sette incontri ha accompagnato Euro 2024, ci saranno gli attori Giulia Vecchio, Miriam Candurro e Ubaldo Pantani. Insieme a loro, Manuel Pascali, ex capitano del Kilmarnock e oggi commentatore, e l’ex arbitro Cristian Zanzi racconteranno, tra commenti e battute, un match ancora apertissimo con i Tre Leoni che puntano al primo successo della loro storia dopo la sconfitta del 2021 contro gli Azzurri a Wembley, e le Furie Rosse che sognano invece il loro quarto titolo continentale.

Accanto agli ospiti, anche i giornalisti sportivi Francesca Brienza e Alessio Viola e la content creator Martina Monti. Massimo riserbo, invece, sul piatto che cucinerà questa volta Chef Mariola, mentre Simone Carponi, esperto di segni zodiacali seguitissimo sui social, svelerà curiosi pronostici. L’intera diretta sarà accompagnata dalla musica di Carlo Amleto, talento musicale e comico, dalla simpatia di Mirko Matteucci - conduttore de “I mestieri di Mirko” - e dalle esibizioni degli allievi di “C.I.O.È.”, l’Accademia diretta da Lello Arena per la formazione di talenti.

“Gli EuroPlay 2024, l’altra Nazionale", un programma di Giovanni Benincasa, realizzato con Francesco Mileto e Vittorio Simonelli, regia di Claudia De Toma, è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, disponibile alle 20:40 in diretta su RaiPlay al link: https://www.raiplay.it/programmi/glieuroplay.

COME ACCEDERE A RAI 4K

- VIA SATELLITE (CON TIVUSAT): sul canale Rai 4K disponibile alla posizione 210 e visibile con smartcard e decoder (o tv compatibile) con Tivùsat

- SUL DIGITALE TERRESTRE: sintonizzando un canale Rai cliccando sul tasto APP del telecomando. Dopo qualche secondo comparirà una lista delle applicazioni HBBTV disponibili, con le frecce su e giù e OK o i tasti colore del telecomando si potrà avviare e navigare nell'applicazione che si vuole visionare. Selezionando il telecomando integrato sulla sinistra dello schermo avrai un elenco dei canali TV Rai già sintonizzati dal decoder o TV, identificati dai rispettivi loghi: scorrendo l’elenco con le frecce su e giù del telecomando, l’utente potrà leggere l’ora di inizio e il titolo del programma in onda e del programma successivo di tutti i canali TV. Premendo il tasto giallo si potrà leggere le informazioni aggiuntive sul programma in onda; premendo il tasto OK del telecomando potrai sintonizzare il canale selezionato. Selezionare il canale con il logo RAI 4K.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Spagna vs Inghilterra (diretta)

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi

Berlino ospita l'ultimo atto di Euro 2024, la finale tra Spagna e Inghilterra.



Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Spagna vs Inghilterra (replica)

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani

