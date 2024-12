Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento al costo promozionale di 4,99€ al mese per i primi tre mesi e successivamente 9,99€ al mese. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 19a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Il boxing day chiude il girone d’andata della Serie BKT 2024/25, con tutte le gare in programma nell’arco della giornata, tra le quali le sfide d’alta classifica Pisa-Sassuolo alle 12:30 e con lo Spezia che riceve il Mantova. Il boxing day in B, presente dalla 2012/13, rappresenta da sempre una giornata di festa con tanto pubblico sugli spalti: negli ultimi due anni si sono sempre superati i 100mila spettatori risultando anche una delle giornate più seguite in tv della stagione. Oltre all'Inghilterra e alla Serie BKT c'è solo un altro campionato dove si gioca durante il boxing day in Europa, la Jupiler league in Belgio.

Alle 12:30, si disputa il match tra Pisa e Sassuolo, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. Il Sassuolo arriva a questa partita dopo aver vinto le ultime sette gare di campionato, accumulando ben 43 punti nelle prime 18 giornate. La squadra emiliana potrebbe diventare la prima a superare questa quota nelle prime 19 partite di Serie BKT in due stagioni diverse, un'impresa che riuscì loro anche nel 2012/13, quando conquistarono 45 punti dopo 18 incontri. Dall'altro lato, il Pisa rimane imbattuto in casa, con un record di nove partite senza sconfitte, ma non è mai riuscito a rimanere imbattuto nelle prime dieci partite interne della stagione in Serie B dall'introduzione dei tre punti a vittoria.

Alle 15:00, si giocano altre quattro partite. Brescia affronta Modena, con la telecronaca di Matteo Gandini. Questa partita rappresenta una delle sfide più frequentate in Serie BKT, con 80 incontri disputati tra le due squadre, con il Brescia che ha il bilancio favorevole con 35 vittorie contro le 21 del Modena. Cesena e Cremonese si incontrano nello stesso orario, con la telecronaca di Ivan Fusto, in un incontro decisivo per le posizioni alte della classifica. I bianconeri, reduci da una serie di risultati altalenanti, cercheranno di raggiungere la settima vittoria casalinga stagionale, mentre la Cremonese, con una sola sconfitta nelle ultime cinque trasferte, cercherà di allungare la sua serie positiva. Un altro derby che infiammerà la giornata è quello tra Cosenza e Catanzaro, con la telecronaca di Riccardo Morelli. I giallorossi, che hanno un bilancio favorevole nelle sfide precedenti contro il Cosenza, cercheranno di mantenere il loro dominio. Infine, Frosinone ospita Salernitana, con la telecronaca di Federico Marconi, in un match tra due squadre che l'anno scorso giocavano in Serie A ma ora si trovano a lottare per mantenere la categoria in Serie BKT.

Sempre alle 15:00, si gioca Reggiana contro Juve Stabia, con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo, un incontro che segna il ritorno di queste due squadre in Serie B a distanza di anni dall'ultima volta. Spezia sfida il Mantova con la telecronaca di Fernando Siani in una partita che vedrà lo Spezia cercare di guadagnare punti cruciali per restare nella lotta per i piani alti. La squadra ligure ha mostrato solidità in casa, con il miglior record insieme al Sassuolo in questo campionato. Il Sudtirol affronta il Cittadella con la telecronaca di Antonio Torretti, un match che si preannuncia equilibrato, come suggeriscono i precedenti tra le due squadre.

Alle 18:00, Palermo ospita il Bari, con la telecronaca di Alessandro Rimi. Il Palermo ha mantenuto un buon rendimento casalingo, restando imbattuto nelle ultime sette partite di Serie BKT. La giornata si conclude alle 20:30 con Sampdoria che riceve la Carrarese, con la telecronaca di Andrea Di Staso. La Sampdoria, sotto la guida del nuovo tecnico Leonardo Semplici, è ancora imbattuta con due pareggi nelle ultime due gare, mentre la Carrarese, reduce da un successo fondamentale contro il Cosenza, cercherà di continuare la sua marcia positiva.

MERCOLEDI 26 DICEMBRE 2024

ore 12:30 Serie B 19a Giornata: Pisa vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Sassuolo arriva a questo match dopo aver vinto le ultime sette partite di campionato. La squadra emiliana ha conquistato 43 punti dopo i primi 18 incontri stagionali e potrebbe diventare la prima a superare questa quota dopo le prime 19 gare di Serie BKT in due diverse stagioni nell’era dei tre punti a vittoria (l’altra nel 2012/13, 45 punti dopo 18 incontri). Dall’altra parte, il Pisa è rimasto imbattuto in tutte le nove gare giocate davanti ai propri tifosi nel torneo cadetto in corso e, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), non è mai riuscito a restare senza sconfitta nei primi 10 match interni stagionali.



Telecronaca: Matteo Gandini

Sfida che si è disputata in 80 occasioni in Serie BKT, 11 in più rispetto a qualsiasi altra. I precedenti in questo caso sorridono ai lombardi, avanti per 35 vittorie contro le 21 degli emiliani (24 pareggi completano il quadro). Infine, a chiudere il programma delle 15, mentre



Telecronaca: Ivan Fusto

Cesena e Cremonese si sfidano alla ricerca dei tre punti fondamentali per continuare a rimanere nelle zone alte della classifica. I bianconeri, che hanno perso tre delle ultime quattro partite (1V) di Serie BKT, vogliono conquistare la settima vittoria casalinga in 10 incontri interni disputati in questa stagione. E’ successo in altre due occasioni nell’era dei tre punti a vittoria: sette nel 1995/96 e otto nel 2015/16. Sul fronte opposto, i grigiorossi, hanno perso soltanto una delle ultime cinque trasferte in serie cadetta (2V, 2N), tenendo la porta inviolata nelle due più recenti contro Südtirol (4-0) e Cittadella (0-0).



Telecronaca: Riccardo Morelli

Catanzaro e Cosenza si affrontano nell’atteso derby calabrese: la squadra giallorossa ha perso solo una delle 14 precedenti sfide di Serie BKT contro i lupi (5V, 8N) e tra le squadre contro cui ha perso al massimo una partita in cadetteria, il Cosenza è quella affrontata più volte.



Telecronaca: Federico Marconi

La Salernitana va a far visita al Frosinone allo “Stirpe”, in un match tra due squadre che nella passata stagione militavano in Serie A e che ora lottano per centrare la permanenza in Serie BKT: infatti, i campani occupano la 16ª posizione in classifica, mentre i gialloblù sono addirittura ultimi, con soli tre successi conquistati nelle prime 18 partite di questo campionato (7N, 8P).



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Reggiana e Juve Stabia si incrociano per la terza volta in assoluto nel torneo cadetto, la prima dopo le due gare nella stagione 1951/52, in cui le due squadre si imposero una volta a testa,



Telecronaca: Fernando Siani

Lo Spezia ospita il Mantova sperando di guadagnare punti nei confronti delle due pretendenti dirette alla promozione, Pisa e Sassuolo, impegnate nello scontro diretto. Infatti, la squadra ligure è una delle due, proprio con il Sassuolo, che ha conquistato più punti in match casalinghi in questa Serie BKT (22 per entrambe, ma in otto gare interne per gli Aquilotti, una in meno dei neroverdi), mentre gli avversari di giornata hanno raccolto solo quattro punti fuori casa in questo torneo, almeno uno in meno di qualsiasi altra formazione.



Telecronaca: Antonio Torretti

Südtirol e Cittadella si sfidano in un match equilibrato a guardare i quattro precedenti incontri in cadetteria: un successo per parte e due pareggi.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Nella gara del tardo pomeriggio, il Palermo riceve il Bari al “Barbera” alle 18:30, in una sfida in cui è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette occasioni in Serie BKT (4V, 3N): infatti, contro nessuna avversaria, i rosanero vantano una striscia d’imbattibilità aperta più lunga tra quelle attualmente presenti nel torneo (sette, come contro Mantova e Modena).



Telecronaca: Andrea Di Staso

Infine, alle 20,30, la Carrarese, reduce dal successo contro il Cosenza per 1-0, grazie al quale ha collezionato il 10° ‘clean sheet’ nel campionato in corso, va a Marassi a sfidare la Sampdoria, imbattuta nelle due gare con il nuovo tecnico Leonardo Semplici in panchina (2N).

