Giro d'Italia 2025 RAI: la Grande Corsa Rosa tra tradizione, innovazione e un racconto corale

Il Giro d'Italia 2025 si prepara a entusiasmare gli appassionati dal 9 maggio all'1 giugno, RAI sarà il palcoscenico principale di questo grande evento sportivo e culturale. La presentazione del palinsesto RAI ha messo in luce non solo l'impegno della rete nel raccontare la corsa rosa, ma anche il profondo legame storico e identitario che unisce il servizio pubblico al Giro. La sigla di questa edizione sarà "Nel blu dipinto di blu" interpretata da Gianna Nannini. A differenza degli anni passati, con artisti come Rafael Gualazzi e Jovanotti che hanno scritto brani originali, Nannini canterà una canzone già molto conosciuta come "Volare" della tradizione italiana vincitrice del Festival di Sanremo nel 1958, e recentemente protagonista anche nella kermesse 2025 grazie alla cover di Lucio Corsi con Topo Gigio.

L'edizione 2025 si annuncia ricca di novità e sfide logistiche. La partenza avverrà per la terza volta consecutiva dall'estero, precisamente da Durazzo, Albania. Questo rende la "macchina amministrativa e organizzativa ancora più complicata", richiedendo il doppio trasferimento di circa 3.000 persone e mezzi via aerea e terra, con allestimenti che viaggeranno dalla Puglia all'Albania. L'arrivo sarà a Roma, una scelta che si conferma come un elemento del futuro del Giro. La tappa finale non sarà una semplice "passerella", ma avrà un significato storico e simbolico unico: su richiesta diretta di Papa Francesco, la tappa partirà dalla Città del Vaticano. Per la prima volta, il percorso si snoderà all'interno delle mura vaticane, con il chilometro zero situato proprio lì. Prima del grande trasferimento verso Roma, la penultima tappa vedrà i corridori affrontare il Colle delle Finestre (la Cima Coppi di quest'anno), arrivare a Sestriere e tornare a Torino. L'Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino, ha commentato con piacere questa "complicazione" che rende il Giro più ricco di significati. Esiste anche il sogno di Mauro Vegna (RCS Sport) di una futura partenza da Washington.

La RAI: Servizio Pubblico e Racconto dell'Italia – Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato della RAI, ha definito il rapporto con il Giro come "storico, fondamentale, vitale". Il Giro d'Italia è considerato un "romanzo di fondazione dell'identità italiana" dal dopoguerra, capace di raccontare il paese, la sua evoluzione e le generazioni. La RAI, in quanto servizio pubblico, ha una funzione essenziale di coesione sociale e nazionale, di racconto e costruzione dell'immaginario. Nonostante le critiche, la RAI continua a registrare "numeri straordinari di ascolti" e a legare l'immaginario del paese a un senso di appartenenza. L'unione tra Giro, RAI e il racconto del territorio è vista come "indissolubile". Questa partnership storica è evidenziata dalla Gazzetta dello Sport, il cui Vicedirettore Pier Bergonzi descrive il Giro come il "grande romanzo popolare che da ormai 116 anni... racconta il nostro paese". Bergonzi ha scritto 38 edizioni del Giro, testimoniando il profondo legame con la Maglia Rosa, che ha il colore della carta del giornale. La storia del racconto del Giro da parte della RAI è lunga. La prima diretta televisiva assoluta della RAI avvenne il maggio 1953 dalla Piazza del Duomo di Milano per la partenza del Giro, l'ultimo vinto da Fausto Coppi. Le trasmissioni ufficiali iniziarono solo a gennaio 1954. La storica trasmissione "Processo alla Tappa" iniziò nel 1969, con la partecipazione di grandi giornalisti. Paolo Petrecca, Direttore di Rai Sport per la prima volta al Giro, ha ricordato momenti iconici come l'intervista di Gianni Minà a Marco Pantani, sottolineando la missione di raccontare "cosa c'è dietro la vita di un campione". La vittoria di Pantani a Courchevel al Tour de France 2000 raggiunse un incredibile 71% di share su Rai3.

La Squadra e l'Offerta Televisiva di Rai Sport – L'obiettivo della copertura RAI è "non perdere nemmeno un colpo di pedale, dal primo all'ultimo", con la missione di "abbattere le barriere" e allargare la platea. Alessandro Fabretti, Caporedattore Centrale e responsabile del progetto ciclismo per Rai Sport, coordina l'offerta che si distingue per il suo racconto "tanto di più" rispetto alla sola cronaca sportiva. L'approccio è "scendere dal piedistallo", con un "tavolo rotondo" dove "ognuno ha un ruolo e tutti i ruoli sono importanti allo stesso modo". La giornata televisiva inizierà con "Giro Mattina", condotto da Tommaso Mecarozzi, affiancato da Daniele Bennati e Davide Cassani. La telecronaca in diretta sarà affidata a Francesco Pancani, con il commento tecnico di Stefano Garzelli, vincitore del Giro 2000, e la "terza voce" di Fabio Genovesi. Gli "occhi dentro la corsa" saranno i cronisti in moto, l'ex ciclista professionista Giada Borgato e Stefano Rizzato. Giada Borgato, al suo quinto Giro in questo ruolo, ha sottolineato l'importanza di portare il suo punto di vista di ex ciclista e di "dare dignità a tutti" nel racconto, dal campione al gregario, nonostante i rischi del mestiere, come le cadute. Fabio Genovesi, scrittore, descrive il suo approccio come quello di un "compagno di viaggio" che si stupisce insieme al pubblico delle bellezze "bello, vario, incredibile" del paese, sottolineando che il Giro "è tanto altro" oltre il ciclismo. Dopo la tappa, l'analisi e il dibattito proseguiranno con il "Processo alla Tappa", condotto e curato da Alessandro Fabretti, con Davide Cassani e Daniele Bennati, a cui si unirà anche Alessandro Petacchi. La copertura si estenderà con "Tgiro" (condotto da Stefano Rizzato) e "Giro Notte". L'offerta H24 sarà presente sia su Rai Sport che sui canali in chiaro come Rai 2.

L'Impegno della Radio: Fantasia Senza Moto – Anche Radio RAI seguirà il Giro quotidianamente su Radio 1 e Radio 1 Sport, con la sua "piccola ma affiatata squadra". Le radiocronache saranno a cura di Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, mentre i commenti tecnici saranno affidati agli ex professionisti Massimo Ghirotto e Silvio Martinello. Lo studio sarà coordinato da Giovanni Scaramuzzino. Le trasmissioni inizieranno alle 14:00 su Radio 1 Sport, con collegamenti durante il GR1 e copertura su Radio 1 fino alle 18:00, proseguendo su Radio 1 Sport fino alle 19:00. Approfondimenti serali in "Zona Cesarini" e nel weekend con uno stile simile a "Tutto il calcio minuto per minuto". La principale novità di quest'anno è la mancanza del supporto delle moto per la radio, una sfida che richiederà uno "sforzo di fantasia" e l'abilità dei cronisti per un racconto dettagliato. Filippo Corsini, Caporedattore Centrale di Radio Rai, ha ricordato come la radio, "come un buon libro", aiuti la fantasia e invita ad ascoltare il Giro in bicicletta.

Rai Play e Rai Play Sound: Il Giro Sempre e Ovunque – L'offerta digitale, presentata dalla Direttrice di Rai Play Elena Capparelli, amplia ulteriormente la fruizione. Su Rai Play e Rai Play Sound sarà possibile seguire le tappe in diretta streaming, rivedere estratti in tempo reale, highlights e sintesi. Tutte le trasmissioni dedicate saranno disponibili on demand. Negli ultimi 12 mesi, RaiPlay ha trasmesso 50 eventi ciclistici e lanciato i canali RaiPlay Sport 1, 2, 3. L'edizione 2024 ha registrato dati positivi, con un aumento del +40% di visualizzazioni on demand e un +10% sulla diretta streaming. La sezione archivio include docufilm e biopic su grandi campioni come Coppi, Bartali e Pantani. RaiPlay Sound offre la possibilità di ascoltare il Giro "anche in bicicletta".

Il Racconto del Territorio e dell'Umanità – La filosofia del racconto RAI si concentra sul territorio italiano, che il Giro attraversa e che offre una varietà tale da rendere ogni tappa appassionante. La collaborazione con la TgR aiuterà a scoprire l'Italia. Ma il racconto va oltre il paesaggio; si concentra anche sul "rapporto tra l'Italia, tra i ciclisti" e su "che cosa c'è dietro la vita di ognuno di noi nel rapporto con la bici", e "che cosa c'è dietro la vita di un campione". Fabio Genovesi ha descritto il racconto non come quello di maestri che insegnano, ma di "compagni di viaggio pronti a stupirci insieme di quanto è bello, vario, incredibile questo paese". Il legame con la Gazzetta dello Sport, anch'essa profondamente legata alla tradizione del Giro, è stato ribadito, riconoscendo la "triangolazione di tradizione e di assoluta dedizione" a questo sport.

Omaggio a Bartali – Il racconto RAI si concentra sull'Italia, la sua varietà territoriale e le storie umane legate alla bici. L'attenzione è posta non solo sui campioni, ma sull'umanità dietro lo sport. In occasione della presentazione, è stata annunciata la messa in onda nella serata del 5 Maggio su Rai Radio 3 della pièce teatrale "Bartali all'Inferno". L'evento, voluto dal Direttore di Radio 3 Andrea Montanari, coincide con il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Gino Bartali. Lo spettacolo, scritto e diretto da Sergio Pierattini e interpretato tra gli altri da Alessandro Benvenuti nel ruolo del Maggiore Carità, celebra Bartali non solo come eroe ciclistico ma come "eroe dell'umanità". La pièce rievoca un episodio della sua prigionia durante la guerra e il suo ruolo nel salvare vite ebraiche trasportando documenti falsi nei tubi della bicicletta, un simbolo di inclusività e Resistenza.

