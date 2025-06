Mondiale per Club FIFA 2025, Juventus - Wydad Casablanca diretta gratis DAZN, in chiaro Italia 1

La FIFA Club World Cup 2025 entra nel vivo per la Juventus, che questo pomeriggio, alle ore 18:00 italiane (diretta gratis DAZN, in chiaro Italia 1), affronterà il Wydad AC di Casablanca nella seconda sfida del girone G a Philadelphia. Per i bianconeri, reduci da uno straripante 5-0 all'esordio contro l'Al Ain, l'obiettivo è chiaro: ipotecare il passaggio del turno agli ottavi di finale. Un fattore da considerare sarà il caldo a Philadelphia, ma Tudor ha minimizzato, affermando che sarà una condizione comune ad entrambe le squadre e che "andrà dimenticato, per concentrarsi su quello che dobbiamo fare noi". La partita si preannuncia come un banco di prova per la continuità della Juventus e una sfida cruciale per le speranze di sopravvivenza del Wydad nel torneo.

Juventus: entusiasmo e statistiche da record

La squadra di Igor Tudor arriva all'appuntamento con il morale altissimo e una serie di statistiche impressionanti. La vittoria per 5-0 contro l'Al Ain non è stata solo la più ampia mai ottenuta da una squadra italiana nella storia del Mondiale per Club, ma anche la vittoria con il margine più ampio nella prima partita giocata da una squadra nella competizione (inclusi tutti i formati precedenti), superando i record di Barcellona (2006) e Paris SG (nel torneo in corso), entrambi con un 4-0. Ben quattro gol sono stati segnati nel primo tempo, un evento che per la Juventus non si verificava da oltre sette anni (dal 4-0 contro il Sassuolo in Serie A nel febbraio 2018). La "Vecchia Signora" vanta inoltre una striscia di tre vittorie consecutive, che non raggiungeva da febbraio. L'allenatore Igor Tudor ha espresso grande fiducia e positività: "Non vedo stanchezza nella squadra, vedo solo entusiasmo e grande piacere di giocare insieme". Ha elogiato l'approccio avuto contro l'Al Ain e ha sottolineato la necessità di "andare a tutto gas per novanta minuti". Pur riconoscendo che "qualificarsi in anticipo sarebbe bello", Tudor predica prudenza, affermando che "non si può programmare niente" e che bisogna "vivere nel presente, dal passato si impara e il futuro lo costruiamo oggi", concentrandosi allenamento dopo allenamento. La vicinanza di John Elkann è stata percepita come una motivazione aggiuntiva per i giocatori.

Wydad AC: a caccia della prima vittoria storica

Di tutt'altro umore il Wydad AC, ancora alla ricerca della sua prima vittoria nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Nelle quattro partite disputate finora (considerando tutti i formati), i marocchini hanno registrato un pareggio e tre sconfitte. All'esordio nel torneo attuale, il Wydad ha perso per 2-0 contro il Manchester City, subendo due sconfitte consecutive senza segnare, evento che non accadeva da ottobre 2024. Contro il Manchester City, il Wydad ha mostrato uno stile di gioco diretto, tentando 12 tiri con soli 287 passaggi, un rapporto di 23.9 passaggi per tiro che è stato il secondo più basso nella prima giornata del torneo. Una statistica preoccupante per i marocchini è che il primo gol nelle loro ultime quattro partite ufficiali è arrivato sempre nei primi 15 minuti di gioco. Una sconfitta a Philadelphia potrebbe segnare la fine della loro avventura nel torneo, specialmente se il Manchester City non perderà contro l'Al Ain.

Scontri diretti e precedenti europei

Questa sarà la prima volta in assoluto che Juventus e Wydad AC si incontreranno in una sfida ufficiale. Un dato storico favorevole alle squadre europee è il loro record perfetto contro le avversarie marocchine nella Coppa del Mondo per Club FIFA: tre vittorie su tre, inclusa la recente sconfitta del Wydad contro il Manchester City.

Giocatori chiave e probabili formazioni

Per la Juventus, Randal Kolo Muani è tornato protagonista con una doppietta contro l'Al Ain, ponendo fine a un digiuno di 13 partite tra club e Nazionale. Anche Francisco Conceição ha segnato due gol nella stessa partita. Alberto Costa e Khéphren Thuram si sono distinti con due assist ciascuno contro l'Al Ain, unici a riuscirci nella prima giornata del torneo. Kenan Yildiz ha anch'egli segnato un gol nella partita inaugurale. Tra le fila del Wydad, Thembinkosi Lorch è stato il giocatore più incisivo contro il Manchester City per tiri tentati, tocchi nell'area avversaria e passaggi nell'ultimo terzo di campo. Cassius Mailula, che ha contribuito a tre gol nelle ultime quattro partite (2 gol, 1 assist), sarà l'unica punta. Mohamed Moufid e Fahd Moufi sono stati i migliori nei contrasti vinti.

Sul fronte infortuni, la Juventus dovrà fare a meno di Bremer e Arkadiusz Milik, entrambi fuori dai giochi per infortuni gravi. Per il Wydad AC, l'unico assente di rilievo potrebbe essere Ayoub Boucheta.

Le probabili formazioni vedono Tudor orientato a confermare l'undici che ha travolto l'Al Ain, schierando un 3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Savona (favorito su Rugani), Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. (Possibili chance per Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo). Il Wydad Casablanca, guidato da Benhachem, dovrebbe riproporre il 4-5-1 visto contro il Manchester City: Benabid; Moufi, Ferreira, Boutouil, Meijers, Moufid; Amrabat, Zemraoui, El Moubarik, Lorch; Mailula. (Rayhi e Moutaraji partiranno dalla panchina).

Su DAZN arriva il nuovo CLUB WORLD CUP SHOW, condotto da Diletta Leotta. Il volto di punta della piattaforma di live streaming sportivo e Ambassador del Mondiale per Club FIFA 2025 per DAZN debutta alla conduzione del nuovo show,affiancata da talent di spicco della DAZN squad: Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin.

Diletta Leotta condurrà i tifosi tra interviste live, approfondimenti, analisi tattiche e curiosità, per portare in Italia tutta l’energia della Club World Cup FIFA 2025. Il programma si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle squadre italiane nella fase a gironi, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Juventus e Inter.

Secondo appuntamento il giorno successivo, con la sfida Juventus v Wydad delle ore 18:00, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. Si prosegue poi con il big match Juventus v Man City,previsto il 26 giugno alle ore 21:00, raccontato da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini

Il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmesso gratuitamente tutto solo su DAZN a livello mondiale, entra nel vivo con una delle sfide più attese: Juventus–Manchester City, in programma giovedì 26 giugno alle 21:00 (orario italiano). In occasione del match, DAZN e Juventus organizzano un Watch Party esclusivo per seguire il percorso del club bianconero al Mondiale per Club FIFA 2025 e tifare la propria squadra del cuore: un evento dedicato ai veri tifosi bianconeri che potranno partecipare grazie a un concorso speciale, disponibile in app sulla Fan Zone.

L’esclusivo evento Watch Party di giovedì 26 giugno inizierà già dalle ore 19:00 negli spazi della location milanese Mare Culturale Urbano, in Via Quinto Cenni 11, e prevedrà, oltre alla trasmissione in diretta del match, anche uno speciale DJ set, tanti ospiti, tra cui digital creator e talent della DAZN Squad.

Un’occasione straordinaria per vivere il Mondiale per Club FIFA 2025 circondati dalla passione della community bianconera, tra calcio, musica e intrattenimento, insieme a DAZN, e Juventus.

La partita Juventus - Wydad Casablanca sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche su Italia 1 a partire dalle 18 (collegamento ore 17:45) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Inviato a Filadelfia per collegamenti ed interviste dal campo: Alessio Conti

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



Per accedere a questa modalità gratuita, denominata "DAZN Free", sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma. Il processo è semplice:

si accede al sito ufficiale di DAZN da desktop,

da desktop, si clicca su uno degli eventi visibili gratuitamente (riconoscibili dall'assenza del simbolo del lucchetto),

si crea un account inserendo email, nome, cognome e una password,

si verifica l'email con un codice di 4 cifre e si sceglie di continuare con un account gratuito.

Mentre la visione in diretta è accessibile gratuitamente a tutti, DAZN ha previsto funzionalità premium esclusive per i suoi abbonati a pagamento. Queste includono:

Audio multicanale Dolby 5.1 e HDR per un'esperienza immersiva

Highlights estesi di ogni match

Possibilità di download per la visione offline

Streaming su più dispositivi in contemporanea

Repliche integrali delle partite on demand, particolarmente utili per gli incontri che si svolgeranno in notturna, come Monterrey-Inter, Juventus-Al Ain e Inter-River Plate.

Gli utenti con account gratuito, invece, non avranno accesso a repliche, highlights estesi, analisi approfondite, né al supporto per HDR e Dolby 5.1.. Riguardo al numero di dispositivi, un account gratuito consente l'accesso da più dispositivi (smartphone, tablet, PC, Smart TV), ma la visione è limitata a un solo evento per volta, da un dispositivo alla volta. Per la visione contemporanea su più schermi, è necessario un abbonamento a pagamento.

Sono compatibili con la visione delle partite in HDR i seguenti dispositivi:

TV Samsung con Tizen OS 3.0 o superiore

TV LG con webOS 5.0 o versione successiva

TV Hisense Vidaa con U4 o superiore

Philips Saphi / Whale OS 2.0 o superiore

Modelli Panasonic successivi al 2017 con SDKv3 o superiore

TV Vestel Foxxum

TV Sony Bravia 4K e 8K con Android 9.0 o versioni successive

Dispositivi Vizio Smart Cast

Fire TV Stick

iPhone più recenti di iPhone X

Alcuni modelli di iPad

L’Offerta DAZN Standard – L’abbonamento al piano Standard di DAZN, proposto anche con un’offerta dedicata al Mondiale per Club, costa 19,99 euro al mese per i primi sei mesi (con vincolo di 12 mesi), per poi passare a 34,99 euro al mese. C’è anche l’opzione flessibile senza vincoli, a 29,99 euro per il primo mese e 44,99 euro per i successivi. Con il piano Standard vedi ** tutta la Serie A Enilive**, tutta la Serie BKT, La Liga, la UEFA Women’s Champions League, il volley italiano e internazionale (Serie A, CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), il basket italiano (playoff Serie A UnipolSai) e internazionale (Eurolega, Eurocup), l’offerta sportiva di Eurosport con i canali 1 e 2 (tennis come Australian Open e Roland Garros, ciclismo come Tour de France e Giro d’Italia, sport invernali), NFL, boxe, UFC e il meglio del fighting internazionale. Gli abbonati Standard possono registrare fino a sei dispositivi e guardare in contemporanea su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.