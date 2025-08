LBA lancia LBATV: tutte le partite di Serie A in streaming sulla piattaforma OTT realizzata con Deltatre

La Assemblea della LBA che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha analizzato il progetto di distribuzione diretta delle sue gare e, in conformità con quanto previsto dal decreto Melandri, ha deliberato all’unanimità di utilizzare i suoi diritti audiovisivi delle prossime stagioni distribuendoli direttamente e prevedendo la creazione di una piattaforma OTT a pagamento denominata LBATV nella quale saranno disponibili tutte le gare della Serie A e degli Eventi di Lega (Supercoppa e Final Eight di Coppa Italia), oltre ad altri contenuti editoriali.

La piattaforma, che sarà disponibile tramite app anche su smart tv e attraverso la distribuzione su piattaforme di altri operatori, sarà realizzata grazie alla partnership con Deltatre con cui LBA sottoscriverà un accordo quinquennale. Deltatre è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per streaming, digitale, dati e grafiche per sport e media.

Così il Presidente LBA Umberto Gandini:

“In un momento in cui la tv tradizionale sta perdendo ascolti e le piattaforme OTT non hanno voluto riconoscere il valore del basket di Serie A, abbiamo deciso di adottare una nuova strategia di distribuzione diretta per essere nelle case di tutti gli appassionati per offrire lo spettacolo della Serie A. Si tratta di una operazione non di breve periodo ma a lungo termine, un investimento effettuato con una delle aziende tecnologiche più quotate al mondo per aiutare i nostri club ad essere sempre più attraenti e sostenibili”.

Queste le dichiarazioni del neoeletto Presidente LBA Maurizio Gherardini:

“Abbiamo ritenuto che il modello seguito in questi anni fosse ormai superato e che fosse necessario percorrere una strada diversa anticipando i tempi. Siamo convinti che questo sia il futuro dello sport con le Leghe e i suoi club protagonisti, capaci di distribuire direttamente sul mercato il proprio prodotto. Tutto con l’obiettivo di garantire un futuro sempre più solido al basket italiano di vertice e ai suoi club con un investimento finalizzato ad ottenere con il tempo maggiori ricavi trovando un nuovo e diverso equilibrio economico”.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le date e i prezzi degli abbonamenti alla piattaforma insieme a tutte le modalità per usufruire dei contenuti di LBA. Al contempo LBA e Deltatre lavoreranno insieme per costruire iniziative di marketing con l’obiettivo di ampliare sempre più il numero di appassionati e far crescere il basket italiano di vertice.