Rugby World Cup Femminile 2025: tutte le partite dell’Italia in diretta e in chiaro su Rai e RaiPlay

Le partite della Nazionale Italiana Femminile alla Rugby World Cup 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai, grazie all’accordo siglato tra la Federazione Italiana Rugby e il Servizio Pubblico. Un’intesa che garantirà la visione gratuita non solo di tutte le sfide delle Azzurre, ma anche della partita inaugurale, di un quarto di finale, delle semifinali e della finale del torneo, offrendo così una copertura completa del Mondiale.

Si tratta di una scelta in continuità con quanto già accaduto per l’edizione 2021 (disputata nel 2022), anch’essa trasmessa in diretta sulle reti Rai, e per il Guinness Women’s Six Nations 2025, durante il quale le gare delle Azzurre sono state proposte in chiaro al grande pubblico.

Il percorso mondiale della Nazionale guidata da Fabio Roselli sarà quindi accessibile a milioni di telespettatori, a partire dal 23 agosto, data dell’esordio dell’Italia contro la Francia al Sandy Park di Exeter. Ogni partita sarà visibile gratuitamente su Rai Sport e RaiPlay, un’opportunità importante per accrescere la visibilità del rugby femminile in Italia.

Il Presidente FIR Andrea Duodo ha dichiarato:

“Poter contare sul Servizio Pubblico per la trasmissione di una competizione importante come la Rugby World Cup è per noi motivo d’orgoglio. Rai e FIR ancora insieme, in un connubio che porta il grande rugby internazionale nelle case degli italiani. Siamo felici di poter annunciare oggi che tutti gli appassionati potranno tifare per l’Italia, seguendo le partite dei Mondiali alla tv. Questo accordo rende il rugby fruibile a un pubblico trasversale e alza gli standard sotto tutti gli aspetti. La Coppa del Mondo 2025 ha già infranto ogni record in termini di partecipazione e coinvolgimento: sono sicuro che le nostre atlete si faranno valere e che, grazie alla trasmissione in chiaro sulle reti Rai, nuovi tifosi si uniranno a noi nel seguire, anche in futuro, le gesta delle Azzurre”.

L’Amministratore Delegato di Rai, Giampaolo Rossi, ha dichiarato:

“Con la trasmissione delle partite della Coppa del Mondo di rugby, nella quale sarà impegnata la Nazionale femminile, si allarga ancora di più il portafoglio dell’offerta sportiva Rai. E si amplia con una disciplina di grande tradizione e di grande fascino come il rugby, da sempre simbolo di sacrificio, di impegno e, soprattutto, di fair-play e di rispetto dell’avversario. Valori che il Servizio Pubblico condivide nella sua pienezza, e che ci rendono orgogliosi dell’associazione con la maglia azzurra”.

In programma dal 22 agosto al 27 settembre 2025, la decima edizione della Coppa del Mondo femminile si giocherà in Inghilterra e vedrà per la prima volta al via sedici squadre. L’Italia è inserita nella Pool D insieme a Francia, Sudafrica e Brasile.

Il calendario delle gare trasmesse in chiaro sulle reti Rai