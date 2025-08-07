Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSport › Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»
Immagine di Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi» - Scopri di più su Sport

Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sport
giovedì, 07 agosto 2025 | Ore: 21:33

Intervistato da "Radio Sportiva", il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato anche della nascita della piattaforma OTT LBATV:

"Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore. Abbiamo trovato in Deltatre un partner industriale che crede nel basket di vertice e in un progetto che - nel tempo - permetterà al nostro sport di avere sempre più un rapporto diretto con i propri appassionati. Così la LBA all'unanimità ha deciso di percorrere questa strada che per i prossimi cinque anni porterà LBATV ad essere la casa del basket di Serie A; all'inizio trasmetterà le nostre partite ma l’obiettivo è diventare un canale di riferimento raccontando anche quanto succede fuori dal parquet. Già da tempo, come LBA, produciamo contenuti a livello digitale, alcuni dei quali trasmessi anche da DAZN nelle scorse stagioni, e continueremo a farlo insieme a Deltatre che sta lavorando a spron battuto per costruire la redazione e il canale ed essere pronta per la Frecciarossa Supercoppa di settembre".

"Credo che l'operazione LBATV sia stata una delle più importanti che abbiamo concluso nei cinque anni del mio mandato e che dovrebbe grantirci grande solidità anche in ottica futura - ha concluso Gandini -. Proprio ieri la NFL – pure certo non paragonabile alla nostra Lega in termini di ricavi - ha ceduto le sue attività "televisive" a ESPN in cambio del 10% della stessa emittente americana di proprietà di Disney. Il nostro obiettivo è che in cinque anni la nostra piattaforma possa consolidarsi e diventare appetibile per operatori più grandi, come sta succedendo anche nel mondo dell'intrattenimento".

Lega Basket Serie A e Deltatre annunciano una partnership strategica
a lungo termine che include produzione, diritti,
sponsorizzazione, distribuzione e un nuovo servizio streaming DTC

Deltatre, leader globale nella fornitura di soluzioni per streaming, digitale, dati e grafiche per i settori dello sport e dei media, ha annunciato un’ampia partnership quinquennale con Lega Basket Serie A (LBA) per sviluppare e gestire tutti gli aspetti della produzione, distribuzione e offerta OTT direct-to-consumer (DTC).

A partire dalla stagione 2025–26, Deltatre distribuirà i contenuti LBA a partner strategici e lancerà il nuovo servizio streaming DTC, LBATV. Questo approccio ibrido massimizzerà la portata e il valore dei contenuti di LBA sia sul mercato nazionale che internazionale, sfruttando il portfolio di competenze di Deltatre.

LBATV ospiterà tutte le partite di Serie A e gli eventi principali del calendario LBA, inclusi la Supercoppa e la Final Eight di Coppa Italia. I tifosi avranno accesso a contenuti live e on-demand attraverso diversi pacchetti di abbonamento disponibili su web, mobile, tablet e smart TV.

Il Presidente di LBA Umberto Gandini ha dichiarato:

"Abbiamo deciso di adottare una nuova strategia di distribuzione diretta per essere nelle case di tutti gli appassionati per offrire lo spettacolo della Serie A. Si tratta di una operazione non di breve periodo ma a lungo termine, un investimento effettuato con una delle aziende tecnologiche più quotate al mondo per aiutare i nostri club ad essere sempre più attraenti e sostenibili".

Il successore designato Maurizio Gherardini ha aggiunto:

"Abbiamo ritenuto che il modello seguito in questi anni fosse ormai superato e che fosse necessario percorrere una strada diversa anticipando i tempi. Siamo convinti che questo sia il futuro dello sport con le Leghe e i suoi club protagonisti, capaci di distribuire direttamente sul mercato il proprio prodotto".

Andrea Marini, CEO di Deltatre, ha dichiarato:

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di LBA con l’obiettivo di ridefinire il futuro del basket italiano. Questa partnership va oltre la tecnologia: gestiremo direttamente produzione, distribuzione, sponsorizzazione, OTT, growth marketing e tutti gli elementi necessari per mettere il basket LBA a disposizione dei propri tifosi. Il successo di questa operazione dipenderà dalla creazione di una narrativa coinvolgente per la Lega, dalla personalizzazione dell’offerta per gli utenti e dal rafforzamento dell’engagement. Deltatre è orgogliosa di trovarsi nella posizione unica per portare avanti questo significativo cambiamento strategico. Vorrei sinceramente ringraziare LBA e i suoi club per la fiducia riposta nella nostra azienda".

La collaborazione riflette un trend più ampio che vede l’affermarsi di strategie distributive che combinano la vendita di diritti TV con strategie direct-to-consumer – tendenza confermata dalla notizia recentemente condivisa da Deltatre riguardo al lancio di LNP PASS, la piattaforma OTT completamente rinnovata di Lega Nazionale Pallacanestro (LNP).

Lega Basket Serie A e Deltatre annunciano una partnership strategica a lungo termine che include produzione, diritti, sponsorizzazione, distribuzione e un nuovo servizio streaming DTC.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»

    Intervistato da "Radio Sportiva", il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato anche della nascita della piattaforma OTT LBATV: "Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore....
    S
    Sport
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Osservatorio Comunicazioni AGCOM: cresce il digitale, crollano TV e giornali tradizionali

    L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi l'Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al primo trimestre 2025, fornendo una panoramica dettagliata sull'andamento dei mercati delle comunicazioni. Il valore complessivo delle aree economiche monitorate dall'Autorità ha raggiunto i 56,19 miliardi di euro a fine 2024, segnando una crescita del 3,5% su base annua e del 10,6% rispetto al 2020. Mentre il settore delle...
    E
    Economia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Sky Sport Tennis 2025 🎾diretta ATP Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati e streaming NOW

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW.. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Como TV gratis: calcio internazionale e sport da combattimento in diretta senza abbonamento

    Como TV diventa gratuita, offrendo un'esperienza sportiva internazionale unica e senza costi per tutti gli appassionati. Da oggi, i tifosi avranno accesso libero a grandi campionati di calcio europeo e sudamericano, oltre a una selezione di eventi esclusivi di sport da combattimento. Grazie all’iniziativa del Como 1907, unica squadra al mondo a garantire gratuitamente la visione di alcuni dei tornei più spettacolari, sarà possibile seguire in diretta e...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • Rugby World Cup Femminile 2025: tutte le partite dell’Italia in diretta e in chiaro su Rai e RaiPlay

    Le partite della Nazionale Italiana Femminile alla Rugby World Cup 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai, grazie all’accordo siglato tra la Federazione Italiana Rugby e il Servizio Pubblico. Un’intesa che garantirà la visione gratuita non solo di tutte le sfide delle Azzurre, ma anche della partita inaugurale, di un quarto di finale, delle semifinali e della finale del torneo, offrendo così una copertura completa del Mondiale. Si...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • Bundesliga in esclusiva su Sky Sport, anche in streaming NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029

    La Bundesliga in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2029Fino a 5 partite per ogni turno, studi, rubriche, news, approfondimenti In diretta il meglio della Coppa di Germania, della Bundesliga 2e, il 16 di agosto, la Supercoppa tra VfB Stoccarda e FC Bayern Monaco Sky sarà la casa della Bundesliga per altre 4 stagioni: il campionato tedesco resterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029. Un altro...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • LBA lancia LBATV: tutte le partite di Serie A in streaming sulla piattaforma OTT realizzata con Deltatre

    La Assemblea della LBA che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha analizzato il progetto di distribuzione diretta delle sue gare e, in conformità con quanto previsto dal decreto Melandri, ha deliberato all’unanimità di utilizzare i suoi diritti audiovisivi delle prossime stagioni distribuendoli direttamente e prevedendo la creazione di una piattaforma OTT a pagamento denominata LBATV nella quale saranno disponibili tutte le gare...
    S
    Sport
    martedì, 05 agosto 2025

  • Agcom: via libera al regime di autorizzazione generale per CDN con contenuti in streaming

    Il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 30 luglio 2025, ha approvato gli esiti della consultazione pubblica sulla ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche alle Content Delivery Network (CDN) per la distribuzione dei contenuti via Internet. Gli esiti della consultazione, che ha visto la partecipazione di ventisette stakeholder, hanno confermato la...
    I
    Internet e Tv
    martedì, 05 agosto 2025

  • Amichevoli estive su Sky e NOW: Napoli, Sassuolo, Women’s Cup e Palermo-Manchester City in diretta

    In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky arrivano anche le amichevoli estive del Napoli,live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women’s Cup. ANGLO-PALERMITAN TROPHY – Amichevole di prestigio per il Palermo, con lo stadio Renzo Barbera teatro dell’Anglo-Palermitan Trophy. Sabato 9 agosto, alle 21, appuntamento...
    S
    Sky Italia
    martedì, 05 agosto 2025

  • Serie A, Genius Sports si assicura i diritti esclusivi per i dati ufficiali e lo streaming a finalità betting

    Genius Sports Limited (NYSE:GENI) ha siglato una partnership esclusiva con la Lega Serie A per raccogliere, distribuire e commercializzare i dati ufficiali e i flussi video a bassa latenza per il settore delle scommesse, coprendo le principali competizioni calcistiche italiane fino alla stagione 2028/29. Questo prestigioso accordo conferisce a Genius Sports i diritti esclusivi per Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup, fornendo dati rapidi, accurati e sicuri...
    S
    Sport
    lunedì, 04 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Giovedi 7 Agosto 2025

    Stasera in TV, Giovedi 7 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 va in onda "Twisters", adrenalinico disaster movie che reinterpreta il cult degli anni ’90. Daisy Edgar-Jones è Kate, ex esperta di tornado richiamata in azione p...
     giovedì, 07 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ma cosa ci dice il cervello, Mercoledi 6 Agosto 2025

    Stasera in TV, Mercoledi 6 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 va in onda "Ma cosa ci dice il cervello", una commedia irresistibile firmata Riccardo Milani con Paola Cortellesi nei panni di Giovanna, donna apparentemente qualunque ma in realt&a...
     mercoledì, 06 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Pacific Rim - La Rivolta, Martedi 5 Agosto 2025

    Stasera in TV, Martedi 5 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 arriva "Pacific Rim - La Rivolta", con John Boyega e Scott Eastwood protagonisti del sequel carico d’azione in cui una nuova minaccia globale costringe il ribelle Jake Pente...
     martedì, 05 agosto 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 3 - 9 Agosto: The Walking Dead City 2, Tutti tranne Te, NCIS Hawaii 3

    GUIDA TV SKY / NOW | 3 - 9 AGOSTO 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!  Domenica 3 agosto si apre con il pop-up di N...
     lunedì, 04 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Tutti Tranne Te, Lunedi 4 Agosto 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 e su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.45 va in scena "Tutti tranne te", una commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell protagonisti di una storia in cui Bea e Ben, pur detestandosi, ...
     lunedì, 04 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Anteprima video: MONEY ROAD: La Compagnia delle Tentazioni 💰🌴 | Nuovo Show Sky Original con Fabio Caressa
    MONEY ROAD: La Compagnia delle Tentazioni 💰🌴 | Nuovo Show Sky Original con Fabio Caressa
    Benvenuti in Money Road – Il nuovo esperimento sociale targato Sky Original! Sta per iniziare un viaggio mai visto prima, direttamente dalla giungla malese. Dodici persone, dodici giorni di trekking, una sola regola: resistere alle tentazioni. La Compagnia delle Tentazioni è pronta a mettere in gioco tutto, in un’avventura estrema dove ogni scelta può cambiare il destino del gruppo… e intaccare il monte premi finale. 🎥 Il tutto raccontato...
    S
     Sky
     giovedì, 10 aprile 2025
  • Anteprima video: Francesco Menegazzo è il vincitore di The Apprentice Italia (Cielo Tv)
    Francesco Menegazzo è il vincitore di The Apprentice Italia (Cielo Tv)
    A sorpresa è Francesco Menegazzo il vincitore della prima edizione di The Apprentice, scelto, secondo l'insindacabile giudizio del Boss Flavio Briatore, nella puntata andata in onda ieri su Cielo (DTT canale 26, Sky canale 126 e TivùSat canale 19), che ha fatto registrare un vero e proprio record di ascoltiraggiungendo il2,70% di share con 442milatelespettatori. Il picco di share raggiunto durante la fase di premiazione con il 3,23% e 588.000 telespett...
    S
     Sky
     mercoledì, 24 ottobre 2012
  • Anteprima video: Dopo il Tg1, anche il Tg2 cade sulle date delle consultazione referendaria
    Dopo il Tg1, anche il Tg2 cade sulle date delle consultazione referendaria
    Dopo il Tg1, che domenica scorsa aveva annunciato il referendum per il "13 e 14 giugno" (clicca per vedere il video), anche il Tg2 delle 13 ha sbagliato oggi, due volte, la data delle consultazioni. Prima un errore della conduttrice che annuncia il voto per "venerdì e domenica" poi, nel servizio, ancora una volta lo slittamento della data: ''13 e 14 giugno'' invece che "12 e 13 giugno".
    C
     Curiosit&agrave;
     martedì, 07 giugno 2011