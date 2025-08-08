Serie A Women’s Cup su Sky, in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV. La finale anche su Rai 2

La Serie A Women's Cup sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dopo una straordinaria estate Azzurra, e in attesa dell'inizio del campionato fissato per il weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, venerdì 22 agosto debutta la nuova competizione con i 12 club di Serie A Women.

Si parte venerdì 22 alle 20.30 con il big match del 'Tardini' tra Parma e Juventus in diretta su Sky e in streaming su NOW: tutte le partite non trasmesse live da Sky, come Ternana Women-Roma e Genoa-Inter, che apriranno il programma alle 18.30, saranno invece live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play, Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati il programma delle restanti due giornate della fase a gironi della Serie A Women's Cup e il relativo palinsesto Sky, che trasmetterà in diretta anche le due semifinali nella stessa sede della finale e, durante la stagione, la Coppa Italia (dai quarti di finale) e la Supercoppa.

"Gli accordi con Sky e Rai per la trasmissione delle partite della Serie A Women's Cup testimoniano l'interesse dei broadcaster per una competizione nuova ma già affascinante - ha dichiarato la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Stiamo vivendo un’estate di emozioni meravigliose grazie alle Azzurre, che torneranno in campo da venerdì 22 agosto insieme a tante calciatrici straniere che hanno partecipato all’Europeo e tesserate con i nostri club. La vivacità del mercato della Serie A Women è un segnale importante per il calcio italiano, sempre più riconosciuto e riconoscibile anche all’estero, e sono convinta che la stagione alle porte saprà rappresentare un elemento di continuità con il grande entusiasmo intorno alla nostra Nazionale".

I diritti della Serie A Women's Cup per il territorio internazionale sono stati assegnati a S&T Sports Group.