UEFA Women’s Champions League Disney+: sorteggio in diretta con Juventus e Roma qualificate

Venerdì 19 settembre, Disney+ darà il via alla stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League trasmettendo in diretta streaming l’attesissimo sorteggio della fase campionato. Come parte del loro abbonamento, i tifosi di tutta Europa potranno assistere a questo momento cruciale della competizione, quando saranno ufficialmente rivelate le gare delle squadre che si affronteranno nella fase campionato.

In diretta streaming dalle 12:00 (ora italiana), il sorteggio confermerà gli avversari delle nove squadre già qualificate per la fase campionato della UEFA Women’s Champions League: l’Arsenal, campione in carica, e i campioni nazionali delle sei federazioni con il punteggio più alto e i secondi classificati nazionali delle due federazioni con il ranking più alto. Le nove squadre sono Arsenal, Lione, Paris, Bayern Monaco, Wolfsburg, Barcellona, Chelsea, Benfica e Juventus. A queste si aggiungeranno le nove vincitrici del terzo turno di qualificazione.

Serviva una vittoria con due gol di scarto, ed è arrivata. La Roma ribalta l'1-2 di una settimana fa contro lo Sporting, passa 2-0 in Portogallo e si qualifica alla fase campionato della UEFA Women's Champions League, raggiungendo la Juventus già qualificata di diritto per aver vinto lo scudetto. Venerdì alle 12 tra le 18 squadre che prenderanno parte alla fase campionato e che dal 7-8 ottobre disputeranno la Champions ci sarà anche quella di Luca Rossettini, che dopo una traversa di Rieke aveva pareggiato i conti nel doppio confronto nel finale del primo tempo grazie all'autorete di Barron.

A segnare il gol decisivo per il sorpasso è stata Valentina Bergamaschi all'inizio della ripresa su assist di Pilgrim, con la Roma che ha saputo conservare il vantaggio. Saranno quindi due le squadre italiane partecipanti alla prossima Champions League, la prima con il nuovo format (non più fase a gironi, ma tre gare in casa e tre in trasferta contro sei avversarie diverse), a cui si aggiunge l'Inter che parteciperà al secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Europa Cup (sorteggio venerdì alle 15).

"Un risultato straordinario per la Roma e per tutto il calcio italiano - esulta la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. La presenza di tre squadre italiane nelle coppe europee testimonia la crescita a livello internazionale dei nostri club, che vedremo anche la prossima settimana a Castellammare di Stabia nella Final Four di Serie A Women's Cup. Sono fermamente convinta che la Juventus e la Roma in Champions League e l'Inter in Europa Cup possano rappresentare al meglio il nostro movimento anche nelle fasi successive, con l'augurio che anche le nerazzurre possano superare il turno di qualificazione come ha fatto la Roma".

Con il nuovo format della competizione, tutte le 18 squadre disputeranno sei partite nella fase campionato contro sei avversari diversi, metà delle quali in casa e metà in trasferta. Le prime quattro classificate nella fase campionato accederanno direttamente ai quarti di finale e giocheranno in casa, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto si affronteranno in una fase a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno per aggiudicarsi i posti rimanenti.

Dopo il sorteggio della fase campionato, i tifosi potranno anche vivere le emozioni e l’azione della UEFA Women's Champions League 2025/26 in diretta su Disney+ a partire dal 7 ottobre, con tutte le 75 partite della competizione trasmesse in diretta streaming in tutta Europa. La corsa al titolo di campione entra ufficialmente nel vivo.

Fino al 27 settembre, i clienti nuovi e coloro che riattiveranno la sottoscrizione in Italia potranno abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a € 2,99 al mese (con un risparmio di € 9,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi), Disney+ Standard a € 5,99 al mese (con un risparmio di € 12,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi) o Disney+ Premium a € 9,99 al mese (con un risparmio di € 12,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi), come parte di un’offerta a tempo limitato al termine della quale i piani si rinnoveranno automaticamente al prezzo mensile in vigore fino alla cancellazione dell’abbonamento.

Disney+ offre contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con un’infinita library di intrattenimento, che spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione. Gli abbonati potranno scegliere tra serie originali come la serie FX originale Alien: Pianeta Terra, Only Murders in the Building, la serie FX The Bear così come gli ultimi blockbuster che includono il film Disney Lilo & Stitch e il film Marvel Studios Thunderbolts*, ma anche la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia disponibile ogni venerdì su Disney+.

