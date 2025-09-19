Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Si parte questa sera con Frosinone-Südtirol e Palermo-Bari, big match Venezia-Cesena, il Modena va a Mantova

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 4a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Il quarto turno di Serie BKT propone un programma ricco di incroci interessanti e di spunti statistici. Si parte venerdì con Frosinone-Südtirol alle 19:00, con telecronaca di Riccardo Morelli. I ciociari cercano la prima vittoria storica contro gli altoatesini, che nei quattro precedenti hanno ottenuto tre pareggi e una vittoria, senza mai subire gol nelle due gare giocate in Ciociaria. Alle 21:00 si accende Palermo-Bari, raccontata da Andrea Di Staso: i rosanero volano sulle ali di un avvio record con sette punti in tre gare e di un Joel Pohjanpalo sempre più decisivo, capace di nove doppiette in Serie BKT dal suo esordio e tra i migliori realizzatori multipli in Europa nelle seconde divisioni.

Sabato si apre alle 15:00 con tre sfide in contemporanea. Reggiana-Catanzaro, telecronaca di Ivan Fusto, mette di fronte una squadra reduce da tre vittorie interne di fila e un Catanzaro che cerca la prima gioia stagionale dopo tre pareggi. Spezia-Juve Stabia, con Federico Casna al microfono, vede i liguri a caccia del primo gol e della prima vittoria davanti al proprio pubblico, mentre i campani inseguono il quarto pareggio di fila. Venezia-Cesena, telecronaca di Cristiano Tognoli, è scontro diretto tra due formazioni imbattute che hanno iniziato forte e che sognano la promozione, con i lagunari che in passato, in situazioni simili, sono saliti in Serie A. Alle 17:15 Monza-Sampdoria, con Fernando Siani alla voce, diventa una gara già delicata per i blucerchiati, ultimi a zero punti e mai così vicini a perdere quattro gare di fila nel torneo cadetto. Alle 19:30 Mantova-Modena, telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo, mette alla prova la capolista contro una squadra imbattuta in casa da sette partite: i canarini cercano di bissare la vittoria esterna dopo il successo di Genova e replicare un record che manca dal 1934/35.

Domenica pomeriggio alle 15:00 si parte con Carrarese-Avellino, telecronaca di Francesco Nigro: i toscani sono ancora imbattuti e puntano a superare i cinque punti nelle prime quattro giornate per la prima volta dal dopoguerra, mentre i campani devono ritrovare solidità difensiva dopo cinque gare consecutive con almeno un gol subito. Alle 17:15 Pescara-Empoli, raccontata da Pietro Scognamiglio, vede opposti i toscani, che si affidano al bomber Bohdan Popov per ritrovare la vittoria e fare la storia con cinque gol nelle prime quattro presenze, e un Pescara che spera nel momento magico di Giacomo Olzer, a caccia di un gol per il secondo match consecutivo. Chiusura alle 19:30 con Padova-Virtus Entella, telecronaca di Alessandro Rimi: i veneti devono evitare la seconda sconfitta di fila senza reti, che manca dal 2014, mentre i liguri vogliono dare continuità al successo con clean sheet contro il Mantova e tornare a due vittorie di fila con porta inviolata, come non accade dal 2020.

VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

ore 19:00 Serie B 4a Giornata: Frosinone vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

La quarta giornata della Serie BKT prende il via nquesta sera, con il Frosinone che ospita il Südtirol davanti ai suoi tifosi: i Ciociari non hanno vinto nessuno dei quattro match contro gli Altoatesini nel torneo, frutto di tre pareggi ed una sconfitta, senza segnare alcun gol negli unici due incontri casalinghi contro gli avversari di giornata.



Telecronaca: Andrea Di Staso

A chiudere il venerdì sarà la sentitissima sfida tra Palermo e Bari, con i rosanero che sono partiti forte in questa cadetteria: sette punti in tre gare, record per i siciliani nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) – al pari della stagione 2003/04 (campionato concluso poi con la promozione in Serie A). I siciliani possono contare su uno straripante Joel Pohjanpalo, autore - nell’ultima contro il Südtirol - della sua nona doppietta in Serie BKT: dal suo esordio nel torneo cadetto (2022/23), solo Myrto Uzuni e Robert Glatzel hanno registrato più marcature multiple rispetto a lui nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei (10 entrambi, rispettivamente in Segunda División e in 2. Bundesliga).

SABATO 20 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 4a Giornata: Reggiana vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Il Catanzaro cerca ancora la prima gioia stagionale e, dopo tre pareggi consecutivi, vuole i tre punti in trasferta contro la Reggiana, squadra reduce da tre successi consecutivi in casa in Serie BKT e che punta a migliorare questa striscia per la prima volta da maggio 1996 (sei vittorie interne di fila nella competizione in quel caso).



Telecronaca: Federico Casna

Lo Spezia, invece, cerca la prima vittoria in campionato e al Picco ospita la Juve Stabia, squadra che arriva da tre pareggi e che potrebbe diventare solo la sesta formazione nell’era dei tre punti a vittoria ad impattare quattro gare nelle prime quattro di Serie BKT, dopo Chievo 1995/96, Treviso 2003/04, Arezzo 2006/07, Trapani 2016/17 e Cosenza 2020/21. I liguri sono anche alla ricerca del primo gol interno nel torneo e potrebbero mancare la rete nelle prime tre gare interne di Serie BKT per la prima volta nella sua storia nella competizione.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Sfida d’alta classifica poi quella tra Venezia e Cesena nel pomeriggio di sabato: i veneti sono imbattuti in questo campionato, grazie ad un successo e due pareggi, e in due delle uniche tre occasioni in cui hanno evitato la sconfitta nelle prime quattro gare nel torneo cadetto nell’era dei tre punti a vittoria hanno poi centrato la promozione nel massimo campionato (nel 2000/01 e 2023/24). Anche i bianconeri, però, non hanno ancora perso in questa Serie BKT (2V, 1N) e l’ultima volta che hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime quattro partite del torneo risale al 2006/07.



Telecronaca: Fernardo Siani

Nel tardo pomeriggio di sabato si affronteranno poi Monza e Sampdoria per la 13ª volta nella loro storia in Serie BKT, con il bilancio dei precedenti che sorride ai blucerchiati con quattro successi a uno (sette pareggi a completare il quadro). I liguri si trovano in ultima posizione a quota zero punti e potrebbero perdere quattro match consecutivi per la prima volta nella loro storia nel torneo cadetto.



Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

La capolista Modena se la vedrà in trasferta con il Mantova, formazione imbattuta in ciascuna delle ultime sette gare casalinghe disputate tra la fine del passato campionato e l'inizio di quello in corso (4V, 3N); i biancorossi potrebbero mettere in fila più match consecutivi senza sconfitte davanti al proprio pubblico in stagioni contigue giocate in Serie BKT per la prima volta dal 2009/10 (serie di 13 in quel caso, tra dicembre 2009 e maggio 2010 - 7V, 6N). Per i Canarini, però, si prospetta un banco di prova importante per il proseguo della stagione: dopo il successo per 2-0 ai danni della Sampdoria nella prima trasferta di campionato stagionale, il Modena potrebbe registrare due successi nelle prime due gare giocate lontano da casa in un singolo torneo di Serie BKT soltanto per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 1934/35 (1-0 contro il Catanzaro e 2-1 contro l'Atalanta in quel caso).

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 4a Giornata: Carrarese vs Avellino (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

Ha iniziato bene invece la Carrarese, ancora imbattuta nel torneo in corso grazie ad un successo e due pareggi, e – considerando i tre punti a vittoria da sempre – può superare quota cinque in quattro giornate per la prima volta dal 1946/47 (sette in quel caso). Allo Stadio dei Marmi si presenta l’Avellino, che tra la fine della scorsa Serie C e l'inizio di questa Serie BKT, ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque gare di campionato (sei marcature al passivo in totale); l'ultima volta in cui i campani hanno incassato gol per più gare di fila nel torneo cadetto risale al periodo tra febbraio e marzo 2024 (sei match consecutivi in Serie C in quel caso, con otto reti subite in totale).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Dopo il successo all’esordio in questo torneo, l’Empoli non ha vinto i successivi due (un pareggio e una sconfitta) e per ritrovare i tre punti si affida al suo bomber, Bohdan Popov: il classe 2007, miglior marcatore di questo torneo con quattro reti all’attivo, potrebbe essere il primo a segnare almeno cinque gol nelle prime quattro presenze in assoluto nella competizione da Han Kwang-Song (cinque tra agosto e settembre 2017 con il Perugia). Dall’altro lato del campo ci sarà il Pescara, che ha ottenuto un solo punto fin qui, ma con un Giacomo Olzer in stato di grazia grazie a due gol in tre match: il classe 2001 solo una volta ha chiuso un torneo cadetto con più marcature all’attivo (tre nel 2022/23 in 14 presenze con il Brescia) e – dopo la rete contro il Venezia – potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nella competizione.



Telecronaca: Alessandro Rimi

A chiudere i giochi del quarto turno ci sarà la prima sfida di campionato tra Padova e Virtus Entella nell’era dei tre punti a vittoria (considerando Serie A, BKT e C): da un lato, i veneti hanno perso senza segnare l'ultimo match del torneo cadetto e non mettono in fila due sconfitte senza reti all'attivo nella competizione da febbraio 2014 (contro Empoli e Latina in quel caso). Dall'altro, la formazione ligure ha battuto il Mantova senza subire gol nell'ultimo turno di campionato e non mette in fila due vittorie consecutive con annesso clean sheet in cadetteria dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (serie di tre in quel caso, contro Pescara, Vicenza e Cittadella).

