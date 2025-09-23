Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
LBATV: la nuova piattaforma digitale per vivere il basket della Lega Serie A in diretta e on demand

Lega Basket Serie A e Deltatre, leader globale nello sport-tech, annunciano il lancio ufficiale di LBATV, la nuova piattaforma digitale interamente dedicata al basket di Serie A, da oggi accessibile a tutti gli appassionati di pallacanestro. Un progetto unico nel suo genere, che segna una svolta nel modo di vivere il basket, mettendo al centro i tifosi e offrendo un’esperienza innovativa, completa ed accessibile.

La grande novità che distingue LBATV dai broadcaster tradizionali è la sua natura nativa digitale e quotidiana. Non più soltanto un appuntamento legato ai giorni di gara, ma una piattaforma che accompagna i tifosi ogni giorno, con il claim: “Game Day, Every Day”. Con contenuti originali e d’archivio che offriranno accesso diretto e uno storytelling continuo, LBATV trasforma il rapporto tra Lega, club e tifosi.

“Abbiamo deciso di adottare questa nuova strategia di distribuzione diretta per essere nelle case di tutti gli appassionati con lo spettacolo della Serie A, con una produzione di alto livello controllata dalla Lega – ha commentato Umberto Gandini, Presidente LBA - Si tratta di un progetto a lungo termine, grazie all’investimento di un’azienda italiana tra le più quotate al mondo nel settore, aiutando così i nostri club ad essere sempre più attraenti e sostenibili”.

“Da sempre il basket italiano ha saputo precorrere i tempi e lo fa anche in quest'occasione, nella convinzione che questo sia il futuro dello sport con le Leghe e i suoi club capaci di distribuire direttamente sul mercato il proprio prodotto. – ha dichiarato Maurizio Gherardini, Presidente Designato LBA - Tutto con l’obiettivo di garantire un futuro sempre più solido al basket italiano di vertice e ai suoi club con un investimento finalizzato ad ottenere con il tempo maggiori ricavi trovando un nuovo e diverso equilibrio economico”.

Andrea Marini, CEO di Deltatre, ha dichiarato:

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di LBA con l’obiettivo di ridefinire il futuro del basket italiano. Questa partnership va oltre la tecnologia: gestiremo direttamente produzione, distribuzione, sponsorizzazione, OTT, growth marketing e tutti gli elementi necessari per mettere il basket LBA a disposizione dei propri tifosi. Deltatre è orgogliosa di trovarsi nella posizione unica per portare avanti questo significativo cambiamento strategico."

Deltatre è un’azienda italiana leader mondiale nei servizi streaming, dati broadcast e digital per l’industria sportiva e nota per essere provider tecnologico, tra le altre, di NFL, UEFA Champions League, Premier League e Volleyball World e che, proprio grazie alla sua expertise globale nello sviluppo di prodotti sport-tech, garantisce una piattaforma performante, accessibile da ogni dispositivo e in grado di offrire la miglior esperienza possibile in termini di qualità, stabilità e interattività.

A sostegno del progetto, l’Official Advisor di LBA Infront supporta Deltatre nell’attività di promozione della nuova piattaforma.

LBATV – disponibile su https://www.lbatv.com/ - propone tre diverse modalità di abbonamento:

  • Mensile: abbonamento mensile a 15€ per vivere tutto il basket LBA senza interruzioni.
  • Annuale: abbonamento annuale a 99€, con possibilità di pagamento dilazionato a 9,99€ al mese per 12 mesi.
  • Free: piano gratuito che include 15 match live free-to-air, a partire dalle semifinali della Frecciarossa Supercoppa (sabato 27 settembre: Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia alle 18:00, Virtus Olidata Bologna - EA7 Emporio Armani Milano alle 20:45) e la finalissima di domenica 28 settembre alle 18:00. Completano l’offerta highlights in formato breve e contenuti esclusivi dietro le quinte.

Al lancio, i tifosi di tutte le squadre potranno usufruire di due promozioni dedicate. La prima, valida per chi sottoscriverà un abbonamento Annuale entro il 1° ottobre, offre uno sconto pari a un mese gratuito, utilizzando il codice sconto "lbatvwelcome" al momento del check-out. La seconda, pensata per i fan più appassionati dei 16 club LBA, sarà annunciata direttamente dalle società nei prossimi giorni.

