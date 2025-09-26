Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Pescara e Modena per riscrivere la storia, lo Spezia per sfatare un tabù.

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 5a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV

La quinta giornata di Serie BKT prende il via venerdì sera con la sfida del Ceravolo tra Catanzaro e Juve Stabia, in diretta dalle 20:30 con telecronaca di Riccardo Morelli. È un incontro che mette di fronte due squadre ancora imbattute in questo avvio di campionato, pronte a difendere il loro record positivo. La Juve Stabia ha sempre mantenuto la porta inviolata nei due precedenti di B contro i calabresi, ma non ha mai centrato tre clean sheet consecutivi contro la stessa avversaria nel torneo cadetto. Un ulteriore risultato utile proietterebbe i campani in una dimensione storica, visto che mai erano rimasti imbattuti nelle prime cinque gare di una stagione di Serie BKT. Dall’altra parte, il Catanzaro ha collezionato cinque pareggi di fila, quattro dei quali in questa stagione, e potrebbe eguagliare la striscia di sei pari consecutivi che manca dal 1989. Occhi puntati sul giovane Alphadjo Cissè, classe 2006, autore di una doppietta contro la Reggiana e già primatista come più giovane marcatore italiano tra A e B oltre che il più giovane a segno su punizione diretta in questa stagione.

Sabato pomeriggio alle 15 il programma si fa ricco di appuntamenti, a partire dalla sfida tra Avellino e Virtus Entella, con telecronaca di Fernando Siani. Si tratta di un confronto tra due neopromosse che si conoscono bene: nei precedenti otto incontri in cadetteria prevalgono i pareggi, ben cinque, segno di un equilibrio che si ripropone anche quest’anno. In contemporanea, Federico Casna racconta Cesena-Palermo, sfida di alta classifica tra la seconda e la terza forza del torneo. I romagnoli hanno spesso avuto la meglio nei confronti diretti, con 25 gare su 32 senza sconfitte, e inseguono la conferma di un ottimo inizio di stagione. Al Martelli va in scena Mantova-Frosinone, con Pietro Scognamiglio alla telecronaca: i lombardi hanno storicamente un bilancio favorevole, ma i ciociari hanno vinto l’ultimo confronto e possono centrare il secondo successo di fila contro i biancorossi per la prima volta in B, proseguendo una striscia positiva che li ha già portati a otto punti. Al Druso, Francesco Nigro segue Südtirol-Reggiana, match che vede i padroni di casa cercare il terzo successo consecutivo contro i granata, mai riuscito prima, e soprattutto il riscatto dopo la sconfitta interna con il Palermo che ha interrotto una lunga imbattibilità casalinga. Al Penzo il Venezia sfida lo Spezia, con Federico Marconi in cabina di commento: i lagunari non hanno mai perso in casa contro i liguri in B, ma arrivano da tre gare senza vittorie e vogliono invertire la tendenza per restare agganciati alle prime posizioni.

Alle 17:15 scendono in campo Monza e Padova, con la telecronaca di Samuele Ragusa. Si tratta di una sfida che manca in Serie BKT dal 1998, con i brianzoli reduci da due successi di fila nei precedenti e decisi a confermarsi. Chiude il sabato alle 19:30 il match tra Bari e Sampdoria raccontato da Gianluca Vigliotti: i blucerchiati sono imbattuti da 12 incroci contro i galletti, anche se ben otto sono finiti in pareggio, segno che la gara resta sempre apertissima.

Domenica si completa la quinta giornata con due sfide. Alle 17:15 il Pescara ospita la capolista Modena di bomber Gliozzi, con Giampiero Foglia Manzillo a raccontare il match. Gli abruzzesi hanno vinto le ultime tre sfide contro i canarini, ma la squadra di Sottil è reduce da due vittorie esterne consecutive e può centrare la terza per la prima volta nella sua storia. Alle 19:30, infine, riflettori puntati sul derby toscano Empoli-Carrarese, in telecronaca Alessandro Rimi. Gli azzurri arrivano con Popov capocannoniere e con una striscia di 11 derby imbattuti, ultimo ko nel 2012, e vogliono continuare a dominare i confronti regionali per confermarsi nelle zone alte della classifica.

VENERDI 26 SETTEMBRE 2025

ore 20:30 Serie B 5a Giornata: Catanzaro vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

La 5ª giornata di Serie BKT si apre con la sfida del venerdì sera tra Catanzaro e Juve Stabia, due delle sei formazioni ancora imbattute in questo avvio di stagione insieme a Modena, Palermo, Cesena e Frosinone. La squadra campana arriva al match con uno storico positivo contro i calabresi: nei due precedenti in Serie BKT ha sempre mantenuto la porta inviolata (0-0 e 2-0), ma non ha mai registrato tre clean sheet consecutivi contro lo stesso avversario nel torneo cadetto. La Juve Stabia, invece, potrebbe rimanere imbattuta nelle prime cinque gare stagionali di cadetteria per la prima volta nella sua storia. L’ultima squadra campana a riuscirci fu la Salernitana nel 2020/21, poi promossa in Serie A. Il Catanzaro, invece, ha pareggiato tutte le ultime cinque gare di Serie BKT, incluse le quattro di questo campionato: potrebbe arrivare a sei pareggi consecutivi per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 1989 (sei in quel caso). A portare entusiasmo tra i giallorossi ci pensa il talentuoso Alphadjo Cissè, classe 2006, già autore di una doppietta contro la Reggiana nell’ultimo turno. Il centrocampista è il più giovane marcatore italiano tra A e B in questa stagione e anche il più giovane in assoluto ad aver segnato su punizione diretta nei due principali campionati italiani.

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Avellino vs Virtus Entella (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani

Al Partenio-Adriano Lombardi, l'Avellino ospita la Virtus Entella in una sfida tra due delle tre neopromosse in questa stagione di Serie BKT. Storicamente, le due formazioni si sono incontrate otto volte in cadetteria, con un bilancio di un successo per i biancoverdi, due per i liguri e ben cinque pareggi. Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie BKT, quella biancazzurra è, con il Trapani, una delle due contro cui gli irpini hanno registrato la percentuale più alta di pareggi (63%).



Telecronaca: Fernando Siani Al Partenio-Adriano Lombardi, l'Avellino ospita la Virtus Entella in una sfida tra due delle tre neopromosse in questa stagione di Serie BKT. Storicamente, le due formazioni si sono incontrate otto volte in cadetteria, con un bilancio di un successo per i biancoverdi, due per i liguri e ben cinque pareggi. Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie BKT, quella biancazzurra è, con il Trapani, una delle due contro cui gli irpini hanno registrato la percentuale più alta di pareggi (63%). ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Cesena vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

In programma anche il confronto tra Palermo e Cesena, rispettivamente al 2° e 3° posto in classifica: la squadra romagnola ha mantenuto l'imbattibilità in 25 delle 32 gare disputate contro quella siciliana in Serie BKT (11V, 14N, 7P), registrando più match senza sconfitte solo contro Bari (34) e Modena (29) tra le squadre attualmente nel torneo. La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha raccolto 10 punti nelle prime quattro gare giocate in due delle ultime tre stagioni di Serie BKT (3 vittorie, 1 pareggio nel 2023/24 e nel 2025/26). Tuttavia, i rosanero non hanno mai superato quota 12 punti dopo i primi cinque incontri stagionali disputati nella loro storia in cadetteria.



Telecronaca: Federico Casna In programma anche il confronto tra Palermo e Cesena, rispettivamente al 2° e 3° posto in classifica: la squadra romagnola ha mantenuto l'imbattibilità in 25 delle 32 gare disputate contro quella siciliana in Serie BKT (11V, 14N, 7P), registrando più match senza sconfitte solo contro Bari (34) e Modena (29) tra le squadre attualmente nel torneo. La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha raccolto 10 punti nelle prime quattro gare giocate in due delle ultime tre stagioni di Serie BKT (3 vittorie, 1 pareggio nel 2023/24 e nel 2025/26). Tuttavia, i rosanero non hanno mai superato quota 12 punti dopo i primi cinque incontri stagionali disputati nella loro storia in cadetteria. ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Mantova vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

A Mantova, i biancorossi ospitano il Frosinone in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Mantova è rimasto imbattuto in sette dei dieci confronti con il Frosinone in Serie BKT (5V, 2N); tuttavia, i ciociari hanno vinto per 2-1 l'ultima sfida dell'1 marzo scorso e potrebbero conquistare due successi consecutivi contro i lombardi per la prima volta nel torneo cadetto.In questo avvio di stagione, la formazione giallazzurra ha registrato due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di questa Serie BKT, conquistando otto punti (cinque in più di quelli ottenuti a questo punto della stagione nella scorsa edizione del torneo). Con un successo, quindi, i ciociari supererebbero quota 10 punti dopo le prime cinque gare stagionali disputate in cadetteria solo per la seconda volta nella loro storia, dopo esserci già riusciti nel 2017/18 (13 in quel caso e promozione in Serie A al termine del campionato).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio A Mantova, i biancorossi ospitano il Frosinone in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Mantova è rimasto imbattuto in sette dei dieci confronti con il Frosinone in Serie BKT (5V, 2N); tuttavia, i ciociari hanno vinto per 2-1 l'ultima sfida dell'1 marzo scorso e potrebbero conquistare due successi consecutivi contro i lombardi per la prima volta nel torneo cadetto.In questo avvio di stagione, la formazione giallazzurra ha registrato due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di questa Serie BKT, conquistando otto punti (cinque in più di quelli ottenuti a questo punto della stagione nella scorsa edizione del torneo). Con un successo, quindi, i ciociari supererebbero quota 10 punti dopo le prime cinque gare stagionali disputate in cadetteria solo per la seconda volta nella loro storia, dopo esserci già riusciti nel 2017/18 (13 in quel caso e promozione in Serie A al termine del campionato). ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Sudtirol vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

Al Druso, Südtirol e Reggiana, entrambe a quota cinque punti, si sfidano in un match dal pronostico equilibrato. I padroni di casa hanno vinto le ultime due sfide contro i granata in Serie BKT, dopo un pareggio e una sconfitta nei primi due confronti, e puntano a centrare per la prima volta tre successi consecutivi contro una singola avversaria nel torneo. Dopo una lunga imbattibilità interna in campionato (10 gare di fila: 5V, 5N), il Südtirol è caduto nell’ultima uscita casalinga contro il Palermo (0-2) e non perde due partite consecutive davanti al proprio pubblico da novembre 2024, quando rimase a secco contro Sassuolo e Cremonese.



Telecronaca: Francesco Nigro Al Druso, Südtirol e Reggiana, entrambe a quota cinque punti, si sfidano in un match dal pronostico equilibrato. I padroni di casa hanno vinto le ultime due sfide contro i granata in Serie BKT, dopo un pareggio e una sconfitta nei primi due confronti, e puntano a centrare per la prima volta tre successi consecutivi contro una singola avversaria nel torneo. Dopo una lunga imbattibilità interna in campionato (10 gare di fila: 5V, 5N), il Südtirol è caduto nell’ultima uscita casalinga contro il Palermo (0-2) e non perde due partite consecutive davanti al proprio pubblico da novembre 2024, quando rimase a secco contro Sassuolo e Cremonese. ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Venezia vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Il sabato pomeriggio prosegue il programma della 5ª giornata con cinque match in contemporanea alle 15, tra sfide che iniziano a delineare i primi equilibri del campionato e confronti già rilevanti in chiave classifica. Al Penzo, il Venezia ospita lo Spezia in un confronto che storicamente sorride agli arancioneroverdi: contro nessuna avversaria hanno giocato più partite casalinghe in B senza mai perdere (10V, 3N), con otto clean sheet, inclusi gli ultimi quattro incroci interni. La squadra lagunare, però, arriva da tre gare senza vittorie (2N, 1P) e non colleziona una striscia più lunga senza successi da dicembre 2023, sotto la gestione di Paolo Vanoli.



Telecronaca: Federico Marconi Il sabato pomeriggio prosegue il programma della 5ª giornata con cinque match in contemporanea alle 15, tra sfide che iniziano a delineare i primi equilibri del campionato e confronti già rilevanti in chiave classifica. Al Penzo, il Venezia ospita lo Spezia in un confronto che storicamente sorride agli arancioneroverdi: contro nessuna avversaria hanno giocato più partite casalinghe in B senza mai perdere (10V, 3N), con otto clean sheet, inclusi gli ultimi quattro incroci interni. La squadra lagunare, però, arriva da tre gare senza vittorie (2N, 1P) e non colleziona una striscia più lunga senza successi da dicembre 2023, sotto la gestione di Paolo Vanoli. ore 17:15 Serie B 5a Giornata: Monza vs Padova (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

Le due squadre tornano a sfidarsi in Serie BKT per la prima volta dal 10 maggio 1998; la squadra brianzola ha vinto le ultime due partite contro quella veneta nel torneo cadetto ottenendo tanti successi quanti collezionati nelle precedenti 12 sfide contro questa avversaria nella competizione (6N, 4P).



Telecronaca: Samuele Ragusa Le due squadre tornano a sfidarsi in Serie BKT per la prima volta dal 10 maggio 1998; la squadra brianzola ha vinto le ultime due partite contro quella veneta nel torneo cadetto ottenendo tanti successi quanti collezionati nelle precedenti 12 sfide contro questa avversaria nella competizione (6N, 4P). ore 19:30 Serie B 5a Giornata: Bari vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Gianluca Vigliotti

La formazione blucerchiata non ha perso nessuna delle ultime 12 sfide di Serie BKT contro il Bari — sua serie record d'imbattibilità contro una singola avversaria nel torneo cadetto — anche se ben otto di queste sono finite in parità.

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

ore 17:15 Serie B 5a Giornata: Modena vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

La quinta giornata di Serie BKT si chiude con due incontri in programma domenica. Nel primo match, il Pescara ospita la capolista Modena di bomber Gliozzi, formazione contro cui ha vinto le ultime tre partite nella competizione tra il 2015 e il 2016, tanti successi conquistati quanti quelli nelle precedenti 12 sfide (2N, 7P). Inoltre, tra le squadre attualmente presenti, solo contro la Reggiana la formazione abruzzese vanta una striscia aperta di successi più lunga che contro i gialloblù. Tuttavia, la formazione di Andrea Sottil ha vinto entrambe le prime due trasferte stagionali e potrebbe ottenere tre successi esterni consecutivi per la prima volta nella sua storia e, in paricolare, tre vittorie fuori casa di fila in Serie BKT per la prima volta dal 2006.



Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo La quinta giornata di Serie BKT si chiude con due incontri in programma domenica. Nel primo match, il Pescara ospita la capolista Modena di bomber Gliozzi, formazione contro cui ha vinto le ultime tre partite nella competizione tra il 2015 e il 2016, tanti successi conquistati quanti quelli nelle precedenti 12 sfide (2N, 7P). Inoltre, tra le squadre attualmente presenti, solo contro la Reggiana la formazione abruzzese vanta una striscia aperta di successi più lunga che contro i gialloblù. Tuttavia, la formazione di Andrea Sottil ha vinto entrambe le prime due trasferte stagionali e potrebbe ottenere tre successi esterni consecutivi per la prima volta nella sua storia e, in paricolare, tre vittorie fuori casa di fila in Serie BKT per la prima volta dal 2006. ore 19:30 Serie B 5a Giornata: Empoli vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Empoli e Carrarese si ritrovano dopo molti anni: negli ultimi quattro confronti in Serie C, tra il 1993 e il 1996, non ci sono mai stati pareggi, con due vittorie per parte. L’Empoli del capocannoniere Popov (quattro centri per lui) arriva con la storia dalla sua parte: infatti, la squadra azzurra è rimasta imbattuta negli ultimi 11 derby toscani di Serie BKT (7V, 4N): l’ultima sconfitta in questo tipo di incontri che risale addirittura al 2012, in trasferta contro il Livorno.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog