Serie A Unipol 2025/26: al via con LBATV e il ritorno su Sky Sport per rilanciare basket italiano

È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest'anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 con l'anticipo Pallacanestro Trieste – Trapani Shark.

La conferenza è stata aperta da Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image di Unipol:

"Siamo molto contenti di essere ancora al fianco di Lega Basket Serie A confermando per il sesto anno consecutivo la nostra vicinanza a un campionato che continua a coinvolgere un pubblico di appassionati sempre più numeroso. Rispetto, ispirazione, spirito di squadra e crescita collettiva sono valori di questo straordinario sport che condividiamo totalmente e vogliamo contribuire a diffondere sempre di più".

"Ogni federazione ha il proprio gioiello e il nostro è il campionato di Serie A, la vetrina per i giocatori poi convocati in Nazionale e il ringraziamento va quindi anche ai 16 club, che ha grossi imprenditori e dirigenti e sono il nostro tesoro sotto tutti i punti di vista. Si è cominciato molto bene con la Supercoppa con una bella pallacanestro per cui faccio un grande in bocca al lupo sia per il ritorno di Sky sia per il lancio di LBATV che verrà emulato da tanti altri" - ha dichiarato il Presidente FIP Giovanni Petrucci.

Ha preso poi la parola il Presidente LBA Maurizio Gherardini:

"Per migliorare ulteriormente il nostro prodotto sarà fondamentale un dialogo fra tutte le parti coinvolte, in primis i club, perché dovremo imparare a lavorare sempre meglio insieme. Ci tenevo a ringraziare chi mi ha preceduto alla presidenza, Umberto Gandini, perché sono stati tanti i passi in avanti che ha fatto il movimento e perché in questa fase di transizione credo che abbia svolto un ruolo fondamentale per la definizione dei diritti televisivi. Per quanto riguarda il mio nuovo incarico ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere la passione che ho per il basket guidando club per più di 40 anni. Mi sembra strano pensare che solo pochi mesi fa ero in mezzo al campo ad Abu Dhabi a sollevare l'Eurolega con il Fenerbahçe e adesso mi ritrovo qui a presentare il campionato italiano. Penso che ci sia il potenziale per fare meglio, ho letto quasi con disappunto sul website di basket più cliccato d'Europa che ci hanno piazzato al sesto posto. Credo che in un certo senso questa debba essere la nostra sfida: dobbiamo e vogliamo crescere, avere un valore, raggiungere una valenza sempre più grande in Europa e questo dipenderà soprattutto da noi stessi e da come noi interpreteremo questa sfida. Migliorare il prodotto vuol dire migliorare le strutture e un esempio di questo tipo li vedo nella nuova Cittadella dello sport a Tortona, nell'arena che sta crescendo a Venezia è incredibile, così come in quelle di Bologna e di Cantù, nel restyling previsto a Sassari. Dovremo crescere anche in altri settori, nell'area commerciale e nell'ecosistema digitale. A livello di media spettatori siamo tornati ai numeri del boom degli anni '90, quando la differenza rispetto all'NBA non era grandissima. Adesso naturalmente è incomparabile e ve lo posso assicurare anche avendoci lavorato dentro per un po' di anni sono dimensioni diverse che non si possono paragonare. Uno dei segreti per cui l'NBA fece il salto di qualità fu creare quello che loro definirono "team services", cioè la possibilità per i club che fanno parte della famiglia NBA di condividere tutto quello che è informazione perché aiutava a crescere il prodotto ed è stato un cambiamento fondamentale. Credo che noi dobbiamo cercare di fare altrettanto perché l'obiettivo deve essere quello di continuare ad alzare l'asticella, migliorando il nostro prodotto e il nostro basket. Imparando a valorizzare il mezzo bicchiere pieno e cercando di riempirlo tutti un altro po'".

LA NASCITA DELLA NUOVA PIATTAFORMA OTT LBATV

La grande novità di questa stagione è rappresentata dal lancio di LBATV, la nuova piattaforma digitale interamente dedicata al basket di Serie A, accessibile a tutti gli appassionati di pallacanestro e realizzata con il supporto di Deltatre, leader globale nel settore sport-tech. Un progetto unico nel suo genere, che segna una svolta nel modo di vivere il basket, mettendo al centro i tifosi e offrendo un'esperienza innovativa. La sua natura nativa digitale e quotidiana ha iniziato sin dalla Frecciarossa Supercoppa 2025 ad accompagnare i fan ogni giorno, con il claim: "Game Day, Every Day" e contenuti originali e d'archivio.

"Innanzitutto, auguro il meglio a Maurizio Gherardini, sperando sempre che la condivisione resti sovrana all'interno della LBA, come è stato per i cinque anni che ho avuto il privilegio di guidare – ha dichiarato Umberto Gandini - LBATV sarà il futuro dal punto di vista media. Dopo aver esplorato il mercato, ci siamo confrontati alla luce dei risultati di un triennio che dal nostro punto di vista era stato molto interessante, con una crescita costante del prodotto, un'attenzione rinnovata e risultati che sono la cartina al tornasole di quello che noi abbiamo sentito all'interno di Lega, soprattutto sul valore del nostro campionato che purtroppo non veniva riconosciuto dal mercato. A questo punto abbiamo intrapreso una strada che ci porta ad essere pionieri: quando arrivai in Lega cinque anni fa c'era un progetto di fare una televisione della Lega Basket, probabilmente i tempi non erano maturi, poi venne il Covid e tante cose vennero messe in un cassetto. Ma l'idea di non essere più intermediati, di autoprodursi, di essere editori di noi stessi era sicuramente qualcosa che c'era in luce e che andava sviluppata. Poi l'incontro con Deltatre con la quale abbiamo ragionato su come potevamo uscire da questa situazione. Abbiamo scelto di lavorare insieme e la grandissima abnegazione di tutti ha portato alla nascita di quella che in sei settimane è una promettente realtà. Ringrazio le società per averci creduto e aver capito che era il momento giusto per farlo e diventare editori del nostro prodotto".

"La sfida di LBATV deve responsabilizzare tutti i club – ha aggiunto a questo riguardo Maurizio Gherardini - non solamente chi deve guidare una campagna marketing o lanciare il prodotto televisivo. Quindi dobbiamo capire che termini come condivisione, integrazione, sostenibilità, devono diventare quotidiani perché sono la chiave anche di questa sfida".

"Siamo orgogliosi di aver lanciato la scorsa settimana LBATV, una piattaforma di streaming con un'offerta unica, dedicata a tutti gli appassionati di basket. Colgo l'occasione per dare il benvenuto ad Alessandro Mamoli come direttore editoriale e al suo team di telecronisti e talent di grande esperienza - ha dichiarato Andrea Marini, CEO di Deltatre - Con diverse opzioni di abbonamento, promozioni speciali e offerte limitate già disponibili, portiamo lo spettacolo del basket direttamente ai tifosi come mai prima d'ora. Con LBA al nostro fianco, siamo pronti a vivere insieme l'inizio della regular season e tutto ciò che verrà."

LA LBA RITORNA NELLA "CASA DELLO SPORT" DI SKY

Un importante ritorno della nuova stagione è rappresentato da Sky, che ha acquisito i diritti Pay (con 60 partite della stagione regolare, 2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali) e i diritti Free (che prevedono, per il campionato, la trasmissione sul canale Cielo di una partita al mese, di un match per turno per le serie dei Quarti di finale e delle semifinali playoff e le intere LBA Finals). delle competizioni LBA per il prossimo triennio. Nel week-end Sky Sport Basket ha già trasmesso le gare della Frecciarossa Supercoppa.

"Lo abbiamo fortemente voluto e ora con grande soddisfazione salutiamo il ritorno della LBA su Sky Sport - ha dichiarato Federico Ferri, direttore di Sky Sport - In particolare, su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea ed NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Il nostro impegno editoriale e produttivo sarà finalizzato a portare nelle case degli abbonati lo spettacolo unico dei palazzetti italiani, con sfide emozionanti e un racconto sempre completo, non isolato ma all'interno del grande racconto della Casa dello Sport. Non vediamo l'ora di mettere in luce tutta la tradizione del basket e delle piazze storiche di questo Paese, con la curiosità di scoprire anche le realtà emergenti. Un viaggio che vedrà la nostra grande squadra di giornalisti, talent, filmakers, tecnici, producer, impegnata ogni giorno tra telecronache, news, approfondimenti e rubriche dedicate di quella che da oggi e' diventata anche la Casa del Basket di Sky".

"Ritornare su Sky dopo dieci anni – ha dichiarato Umberto Gandini – nel momento in cui si inaugura Sky Sport Basket è il segno di un'attenzione rinnovata all'interno di un emittente che ha fatto sicuramente parte della storia del campionato italiano e che poi ha seguito la NBA e le nostre nazionali con uno standard sempre altissimo. Tornare in casa Sky è fondamentale e lo abbiamo già visto in questi giorni, come dimostrato da quello che è diventato uno show televisivo, gli LBA Awards, che sono stati trasmessi proprio da Sky".

LA NUOVA PARTNERSHIP CON AMADORI, OFFICIAL PROTEIN PARTNER DI LBA

Nella conferenza stampa è stata anche annunciata la nuova partnership, definita grazie al supporto dell'Official Advisor Infront, di LBA con Amadori:

"Diventare Official Protein Partner della Lega Basket Serie A ci permette di dialogare con il pubblico ideale per raccontare l'impegno del Gruppo al fianco dello sport e la nostra offerta proteica da filiera italiana, di origine animale e vegetale – ha dichiarato Matteo Conti, Direttore Marketing di Amadori - Con il progetto Amadori Protein Team desideriamo coinvolgere gli appassionati in tutta Italia creando uno speciale roster con giocatori e 'legends' della pallacanestro, guidata da due coach d'eccezione come Carlton Myers e Pierluigi Pardo. Il Team sarà protagonista di un Vodcast disponibile su YouTube, Spotify e sui social media: ogni puntata ospiterà un giocatore, per raccontare il legame tra sport e corretta alimentazione."

"Da sportivo e romagnolo doc come Amadori – il commento dell'Ambassador di Amadori, Carlton Myers - ho subito condiviso la 'sfida' del Gruppo di promuovere un'alimentazione equilibrata, abbinando gusto e qualità, per tutti coloro che desiderano adottare stili di vita sani e vivere in benessere. Prendere parte a questo nuovo progetto Vodcast, che mi vedrà nell'originale veste di coach dell'Amadori Protein Team, formato da grandissimi atleti ed ex 'colleghi' è una sfida entusiasmante".

Il quadro delle partnership della Serie A Unipol 2025/26 è stato illustrato da Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy: "Il nostro percorso insieme a LBA continua a portare grandi risultati e un'attenzione crescente delle aziende: +150% di ricavi commerciali dall'inizio della nostra partnership, a conferma dell'interesse che il basket italiano raccoglie. Un grazie particolare a Unipol, che per la sesta stagione sarà al fianco di LBA, e un caloroso benvenuto ai nuovi partner Geely, Amadori, Locauto e Lotus Watches, con i quali arricchiamo e rafforziamo il nostro percorso di crescita. Parallelamente, Infront è impegnata nella campagna di comunicazione e promozione di LBATV, con la produzione dei contenuti, la gestione dell'influencer marketing e il coinvolgimento di club e giocatori, oltre alla gestione della raccolta ADV in collaborazione con Deltatre. Anche attraverso questo progetto, porteremo un grande valore aggiunto al posizionamento del basket e alla sua visibilità".

GLI SPONSOR DELLA SERIE A UNIPOL 2025/26

UNIPOL, Title Sponsor – POKERSTARSNEWS, Platinum Sponsor – DOLE, Platinum Sponsor – GEELY, Automotive Partner – AMADORI, Official Protein Partner – FASTWEB, Technology Partner – IBSA, Official Medical Partner – CLIMAMIO, Official Sponsor – UMANA, Official Sponsor – PALLEX, Official Sponsor – DOCTORGLASS, Official Sponsor – ERREA, Technical Sponsor – FRECCIAROSSA, Treno Ufficiale – MOLTEN, Official Ball – LOCAUTO, Official Rent-A-Car Partner -LOTUS, Official Timekeeper – FUJIFILM INSTAX, Official Supplier – DELIVERY PLUS, Corriere Ufficiale – SMERALDINA, Official Water – PROACTION, Official Nutrition Partner – RADIO DEEJAY, Official Radio – GAZZETTA DELLO SPORT, Media Partner – TUTTOSPORT, Media Partner – CORRIERE DELLO SPORT, Media Partner – VIVATICKET, Official Ticketing – INFRONT, Official Advisor