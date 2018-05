Dal 17 Maggio Focus, canale gratuito Mediaset dedicato alla divulgazione culturale

Nick Morton, un mercenario che collabora con l’esercito, risveglia inavvertitamente una creatura millenaria, la mummia della principessa Ahmanet che, designata al trono d’Egitto, si lasciò accecare dall’ira stipulando un patto con il dio della morte Seth. Tornata in vita, Ahmanet progetta di servirsi di Nick per riacquistare i poteri e lanciare la sua terribile maledizione sull’intera umanità. Il film è un rifacimento dell’omonima pellicola del 1932 e segna l’inizio di una nuova saga. La produzione ha richiesto ben 50 set, oltre 64 sessioni a gravità zero e la costruzione di un sarcofago pesante oltre 130 chilogrammi. La scena dell’incidente aereo è stata realizzata a bordo di un Airbus A310 e l'attrice Annabelle Wallis ha svelato che si sono dovuti preparare fisicamente nei mesi precedenti per permettere al proprio corpo di muoversi in maniera corretta pur trovandosi in situazioni fisiche estreme.

