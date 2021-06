Love Island Italia, su Discovery+ il reality interattivo con Giulia De Lellis

Oltre 16.000 iscrizioni ai casting, un fenomeno televisivo a livello mondiale e riadattato in più di 20 paesi. Sono solo alcune delle premesse per il debutto di “LOVE ISLAND ITALIA” il dating reality interattivo condotto da Giulia De Lellis, che dal 7 giugno sbarca con un appuntamento quotidiano su discovery+. Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, lo show seguirà la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiorneranno in una villa da sogno a Gran Canaria con la speranza di trovare l’anima gemella e aggiudicarsi, così, un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa.

LA CONDUTTRICE - La conduttrice della prima edizione di Love Island Italia è Giulia De Lellis, popolare volto televisivo, fashion e beauty influencer con oltre 5 milioni di followers. Giulia seguirà i concorrenti nel programma durante la prima puntata e rientrerà in villa, a sorpresa, nei momenti salienti dello show, oltre a celebrare la coppia vincitrice nella serata finale.

IL MECCANISMO DEL PROGRAMMA - Lo scopo di Love Island Italia è uno: non rimanere single! I Lovers - così verranno chiamati i single - ragazzi e ragazze tutti tra i 19 e 30 anni, sotto l’occhio delle telecamere trascorreranno le loro giornate tra flirt romantici, attrazioni a volte corrisposte e a volte no, inevitabili gelosie, giochi di strategia, prove da superare ed eliminazioni. Ma in amore non è mai detta l’ultima parola. Infatti le coppie potranno cambiare durante tutta la durata dello show - il cosiddetto recoupling - e sarà il pubblico a decidere il loro destino tramite l’App Love Island Italia, dove si potranno votare le coppie preferite ma anche decidere nuovi ingressi a sorpresa - le Bombshells - e molte altre attività. La coppia che nella puntata finale incontrerà maggiormente il gradimento del pubblico vincerà il programma e il montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro. Ma soltanto alla fine si scoprirà se la relazione è frutto di una astuta strategia o del vero amore.

L’APP - L’amore di Love Island Italia passa anche tramite l’APP ufficiale, disponibile su App Store e Google Play. Gli utenti saranno sempre aggiornati su tutto ciò che accade nella Villa dei Lovers, e potranno rivivere tutti i momenti più belli delle puntate, partecipare ai sondaggi e soprattutto influenzare le dinamiche che i single vivono nel romantico mondo di Love Island Italia! Nella sezione HOME sarà possibile rimanere costantemente informati grazie alle ultime news dalla Villa. Nella sezione LOVERS, si potranno conoscere meglio i single, consultare le loro schede e ricevere aggiornamenti sul loro percorso all’interno di Love Island Italia. Nella sezione PLAY, verranno condivise con gli utenti tutte le avventure dei Lovers e i momenti più importanti e più emozionanti di ogni puntata. La sezione VOTA, infine, è la parte dove gli utenti saranno i veri protagonisti! Da qui potranno supportare i loro Lovers preferiti e scegliere di eliminare chi convincerà di meno durante il programma. Si può votare solo durante la nuova puntata in streaming su discovery+. ​Il pubblico, quindi, diventa un vero e proprio autore del programma muovendo i fili delle storie che si intrecceranno nella villa.

COSMA, L’IRRIVERENTE VOCE NARRANTE - L’irriverente voce di Cosma, il creator famoso per i suoi divertenti doppiaggi, diventati dei veri e propri tormentoni sul web, racconterà le giornate dei single in villa, spiegando e commentando con tono ironico le puntate e dando voce ai pensieri degli spettatori in modo spiritoso. La voce fuori campo di Cosma aleggerà come una presenza onnisciente, stimolando il pubblico a partecipare ai sondaggi e svelando in anticipo, ma all’insaputa dei Lovers, momenti decisivi come le “rivoluzioni romantiche”, spesso effetto delle decisioni che gli spettatori prenderanno tramite l’App.

MEETIC - MEETIC, l'app di dating per tutti i single pronti ad iniziare una storia vera che ha contribuito alla nascita - solo in Italia - di oltre 1 milione di coppie, è lo sponsor ufficiale di LOVE ISLAND ITALIA. Meetic, da sempre dalla parte del vero amore, metterà in palio un soggiorno da sogno per la coppia vincitrice del dating show.

I PARTNER EDITORIALI - RADIO ITALIA è la radio ufficiale di “LOVE ISLAND ITALIA”. L'emittente dedicherà alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sul profilo IG di Radio Italia. Il mensile di Hearst Magazines Italia COSMOPOLITAN seguirà quotidianamente le vicende dei Lovers sul sito cosmopolitan.it proponendo contenuti editoriali esclusivi.

“IN UN’ORA” DI SHADE È LA COLONNA SONORA DI “LOVE ISLAND ITALIA” - La colonna sonora di Love Island Italia, “IN UN’ORA”, è firmata da Shade, l’hit maker con all’attivo 11 dischi di platino e 3 dischi d’oro. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 1° giugno per Warner Music Italia, è una hit dalle sonorità fresche, che mette in luce ancora una volta la capacità dell’artista di spaziare tra generi differenti, dal rap al pop. Il video, scritto dallo stesso Shade insieme a Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi, per la regia di Federico Santaiti, sarà disponibile dal 4 giugno e riporta all’immaginario cinematografico proprio dei videoclip dell’artista, in un mondo in cui l’atmosfera della sitcom anni ‘50 si unisce ai colori di leggendarie avventure dei pirati. Il video vede come protagonista femminile Giulia Salemi.

“LOVE ISLAND ITALIA” è prodotto da Fremantle per Discovery Italia. Il format “Love Island” è di proprietà’ di ITV Studios and Motion Content Grou

I LOVERS

CESARE - 27 anni - Firenze | Ristoratore

Figlio unico e innamoratissimo della sua famiglia, due anni fa ha aperto una griglieria insieme ad un amico. Si definisce sportivo e appassionato di moto. Oggi è aperto a nuove avventure ma ha alle spalle una lunga relazione. Interromperla è stata la decisione più difficile e sofferta della sua vita, ma non essendo più innamorato, ha preferito raccontare la verità, seppur dolorosa, alla sua ex compagna.





Antonino è un pugile agonista, ha vinto un campionato regionale e si è qualificato per le nazionali. Si definisce un ragazzo estroverso, spavaldo, determinato e testardo e fin da piccolo ha avuto un temperamento vivace: i suoi nonni lo definivano “un piccolo terremoto”. Ama scherzare e fare amicizia con nuove persone. I suoi amici lo chiamano ‘il TIR’ perché si porta dietro sempre un ‘tir di guai’ con le donne.





Arrivato in Italia con la sua famiglia, di origini rumene, quando aveva solo 2 anni, inizia a lavorare fin da giovanissimo con il padre in cantiere continuando gli studi alle scuole serali. Se all’inizio lavorare in cantiere non gli piaceva, con il passare del tempo, ha trovato soddisfazione. Per questo motivo, con l’aiuto del padre, qualche anno fa, ha aperto la sua impresa edile. È stato a lungo fidanzato, ma da un paio di anni è un vero dongiovanni, con grande disappunto del padre che lo vorrebbe in una relazione seria.





Nato in Italia da una famiglia originaria del Camerun, ha un fratello ed una sorella con cui va molto d’accordo ma la persona più importante della sua vita è la mamma. Si definisce un ragazzo solare, sempre con il sorriso e pieno di energia. In amore è un romanticone, ma non riesce mai a rimanere fidanzato a lungo. Nel rapporto a due è decisamente orgoglioso e permaloso.





Ha giocato a basket in categorie importanti fino alla nazionale che lo hanno portato a vivere per lunghi periodi lontano da casa. Per amore ha lasciato lo sport, la sua ragione di vita, ma dopo questa scelta viene lasciato. Da quel momento dice a sé stesso di non essere più disposto a subire ‘fregature’ del genere. Attualmente fa il modello. Si definisce un farfallone ma dichiara anche di volersi fidanzare seriamente. Purtroppo, però, sostiene che le ragazze che incontra sono interessate solo allo status symbol.





Rebeca (con una c sola, come il personaggio di Cent’anni di solitudine) ha 23 anni, vive in provincia di Milano con la madre ed è diplomata in scienze umane. Si definisce ambiziosa, forte, tenace, impulsiva… ma in realtà, sotto la corazza, si nasconde un animo sensibile. La sua ultima relazione è stata complicata e le ha completamente tolto fiducia nel genere maschile. È pronta per trovare il vero amore, ma i ragazzi che ha incontrato, soprattutto quelli troppo spavaldi, l’hanno annoiata in un attimo.





Nata e cresciuta in provincia di Mantova da padre italiano e madre thailandese. Si definisce una make-up lover tanto da trasformare la sua passione in lavoro e infatti oggi lavora come commessa in un negozio di make-up, oltre a tenere un corso di twerking. In amore dice di cercare la storia perfetta e romantica come quella dei suoi genitori.





Attiva, intraprendente e di una simpatia coinvolgente. Da piccola veniva spesso presa in giro per via dei suoi capelli rossi e delle sue lentiggini, che cercava di coprire con tanto trucco. Crescendo ne ha fatto, invece, i suoi punti di forza. All’età di 19 anni si è trasferita, da sola, a Roma per studiare. In amore si definisce una cacciatrice, ma appena si innamora davvero diventa una vera ‘sottona’.





Laureata in economia, dopo la morte del padre, si occupa da sola della società di famiglia che gestisce immobili industriali. È una ragazza cresciuta in fretta, che ora non intende perdere tempo dietro a stupide futilità. Non ama i social network e, attualmente, il suo profilo Instagram è disattivato. È stata a lungo fidanzata, ma non perchè realmente innamorata ma perché era “la cosa giusta da fare”. A Love Island Italia vuole trovare un amore che le faccia sentire le farfalle nello stomaco.





Nata e cresciuta ad Alessandria, ora vive a Milano con la sua migliore amica, dove fa la modella. Mamma russa e padre napoletano, dice di saper essere sia fredda che calorosa, a seconda delle situazioni e delle persone che incontra. Seppur giovanissima ha alle spalle una lunga convivenza durante la quale viveva una vita da donna decisamente più adulta e responsabile rispetto alla sua età. Oggi Giulietta ha voglia di vivere finalmente un amore leggero, romantico e spensierato più adatto ad una ragazza della sua età.

IL GLOSSARIO DI LOVE ISLAND ITALIA