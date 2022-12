Stanotte a Milano, su Rai 1 (anche in 4K Tivùsat 210 e DTT via HBBTV 101)

I luoghi d’arte e la storia di una città dopo il calar del sole, quando l’assenza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più raccolte e intime: li attraversa Alberto Angela in “Stanotte a Milano”, una serata evento prodotta da Rai Cultura, in onda domenica 25 dicembre alle 21.25 su Rai 1. Stanotte a Milano è una produzione realizzata da Rai Cultura in 4K HDR e sarà trasmessa anche in Ultra HD sul canale Rai 4K disponibile alla posizione 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat; il canale è accessibile anche attraverso il digitale terrestre alla posizione 101 in modalità HBBTV 2.0.1. per le tv e i decoder connessi alla rete internet e compatibili con il servizio precedentemente citato

Partendo dalla guglia maggiore del Duomo, proprio sotto la Ma­donnina, Alberto percorre la città di notte, alla scoperta dei tesori più o meno nascosti del capoluogo lombardo: dal palcoscenico del Teatro alla Scala alla Basilica di Sant Ambrogio, dalla Pinacote­ca di Brera alla Biblioteca Ambrosiana, custode dell’inestimabile Codice Atlantico di Leonardo.

Un viaggio nell’arte che porta lo spettatore al cospetto del Cenaco­lo Vinciano e tra i “Sette Palazzi Celesti’’, fino alla gigantesca in­stallazione di Anselm Kiefer, custodita nel Pirelli Hangar Bicocca, e tra i futuristi del Museo del Novecento.

Ma anche un viaggio nella storia della città, già capitale dell’impero Romano, orgoglioso comune medievale e signoria tra le più splendi­de con i Visconti e gli Sforza.

In questo percorso non mancano i luoghi più rappresentativi della vita milanese di oggi, come la Stazione Centrale, la Galleria, i Na­vigli e i grattacieli che negli ultimi decenni ne hanno ridisegnato l’orizzonte.

Ad accompagnare Alberto Ange­la anche il racconto di grandi ospiti, che vivono a Milano e che con que­sta città hanno un rapporto partico­lare: Zlatan Ibrahimovic, Dome­nico Dolce e Stefano Gabbana, Javier Zanetti si uniscono a lui per tracciare un ritratto della città e della sua evoluzione negli anni.

Giancarlo Giannini, presenza fissa negli speciali di “Stanotte” interpreta stavolta il poeta milanese Alessan­dro Manzoni.

Sonia Bergamasco dà voce e vol­to alla poetessa dei Navigli, Alda Merini. I primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko danzano nell’incon­sueto palcoscenico dei laboratori di scenografia negli ex stabilimenti An­saldo.

Elio con i suoi musicisti omaggia la canzone di Enzo Jannacci; Malika Ayane è protagonista di un’intensa performance musicale in Galleria.