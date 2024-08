Programmi di Informazione in TV - RAI, Mediaset, LA7 e Sky TG24 per la Stagione 2024/25

Tante conferme per i programmi di informazione nella prossima stagione televisiva, che tornano alla spicciolata da settembre. La Rai lancia una nuova trasmissione di inchiesta di Antonino Monteleone, mentre Mediaset affida l'access prime time a Paolo Del Debbio, affidando a Bianca Berlinguer, oltre al martedì, anche la serata della domenica per sfidare Report su Rai3 e Che tempo che fa sul Nove.

RAI - Tante conferme in prima serata: da "Report" di Sigfrido Ranucci, che parte domenica 27 ottobre alle 20.30 su Rai3, a "PresaDiretta" di Riccardo Iacona, primo programma al via domenica primo settembre. Poi ancora "Chi l'ha visto?" con Federica Sciarelli, gli speciali di "Petrolio" di Duilio Giammaria, le inchieste di "Farwest" con Salvo Sottile e le interviste di Peter Gomez con "La Confessione". Tra le novità il nuovo talk d'inchiesta di Rai 2 "L'altra Italia" dal 7 novembre che vede al timone Antonino Monteleone. In access conferma su Rai 3 per "Il cavallo e la torre" con Marco Damilano e su Rai 1 per "Cinque Minuti" con Bruno Vespa su Rai 1, che torna in seconda serata, da martedì a giovedì, con "Porta a Porta". Il lunedì si avvicenderanno "Cose Nostre" condotto da Emilia Brandi, "Storie di sera" con Eleonora Daniele e "XXI Secolo, quando il presente diventa futuro", condotto da Francesco Giorgino. Nella seconda serata di Rai 2 torna "Tango" con Luisella Costamagna. Su Rai 3, sempre in seconda serata, il martedì arriva "A casa di Maria Latella", house talk con spunti di discussione su politica, economia e cultura. Al mattino su Rai 3 confermato "Agorà", condotto da Roberto Inciocchi e, nel weekend, da Sara Mariani. Poi ancora: "Restart" con Annalisa Bruchi, e il ritorno di "MixerStoria" con la firma di Giovanni Minoli. Nel pomeriggio su Rai 3, la domenica "In Mezz'ora" e "Il Mondo di In Mezz'ora" con Monica Maggioni.

MEDIASET - Rete 4 si conferma il canale dell'approfondimento. Novità per l'access prime time dove, da settembre, ci sarà Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer, con il conduttore che manterrà anche la sua prima serata il giovedì con "Dritto e Rovescio". Bianca Berlinguer raddoppia la sua presenza in prima serata con un nuovo programma di inchiesta, che si aggiunge a "È sempre Cartabianca". Confermati "Fuori dal Coro" con Mario Giordano, "Quarta Repubblica" con Nicola Porro, "Zona Bianca" con Giuseppe Brindisi e "Quarto Grado" con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Per i documentari, "Freedom", condotto da Roberto Giacobbo, torna con sei serate in autunno e dodici in primavera.

LA7 - Tante conferme e qualche novità per la rete diretta da Andrea Salerno con al centro l'informazione del TgLa7 di Enrico Mentana, che ha prolungato il contratto fino a fine 2026. Dal 9 settembre torna Lilli Gruber con Otto e Mezzo. Conferme in prime time: il lunedì La Torre di Babele di Corrado Augias, il martedì DiMartedì di Giovanni Floris, il mercoledì Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare, il giovedì torna Piazza Pulita di Corrado Formigli, venerdì Propaganda Live di Diego Bianchi. Sabato e domenica spazio a Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni con In Altre Parole. Alessandro Barbero torna sia con gli speciali In Viaggio con Barbero ma anche con una novità, Barbero Risponde, in seconda serata. Si lavora poi alle nuove inchieste di 100 Minuti, di Formigli e Alberto Nerazzini. In preparazione anche speciali con Ezio Mauro dedicati a Lenin e Navalny. Dal 9 settembre al via gli appuntamenti del daytime: da Omnibus, a Coffe Break. Confermati David Parenzo a L'Aria che tira e Tiziana Panella a Tagadà.

SKY TG 24 - Tra le novità il format "Materia grigia", condotto da Fabio Vitale, che metterà a confronto idee opposte con esperti e si basa sulle regole del tempo di parola, fact checking, domande uguali per tutti. Tra i protagonisti anche Pablo Trincia che torna con un doppio appuntamento, prima podcast e poi docuserie, dedicato alla tragedia di Rigopiano avvenuta in Abruzzo nel 2017 'E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano'. Il podcast in otto puntate sarà disponibile da fine settembre, e la docuserie in cinque puntate sarà in onda da metà novembre. Trincia lavorerà anche a storie di cronaca e non solo. Il cuore della rete rimane quello delle news, con un'attenzione particolare a quello che succede in Usa dove a novembre si voterà per le presidenziali. Approfondimenti, servizi, interviste e inchieste fino al 5 novembre, giorno del voto, che proseguiranno nei mesi successivi.