🎤 TECH TALK: Radio 24 TV al 246 DTT e Rapporto FAPAV IPSOS sulla Pirateria 🚀 | LIVE

TECH TALK: Radio 24 TV al 246 DTT e Rapporto FAPAV IPSOS sulla Pirateria

Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00.

Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale.



Media Partner: Digital-News.it.

Nel nuovo appuntamento con il Tech Talk, l’attenzione si concentra su due temi centrali per il futuro dell’ecosistema mediatico: il debutto del canale televisivo di Radio 24 sul canale 246 del digitale terrestre e il nuovo rapporto FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia. Due direttrici che si incrociano nel cuore delle trasformazioni che stanno riscrivendo produzione, distribuzione e consumo dei contenuti, tra legalità, innovazione tecnologica e nuovi linguaggi.

L’ingresso di Radio 24 nella televisione lineare rappresenta un’evoluzione strategica per la media company de Il Sole 24 Ore, che completa così una proposta editoriale multicanale già riconosciuta per autorevolezza e capacità di presidiare l’informazione in ogni sua declinazione. Radio, podcast, video e ora anche tv: un’integrazione piena che rafforza il brand e offre agli utenti un’esperienza sempre più fluida e accessibile, in grado di intercettare un pubblico trasversale in tutte le fasce orarie e su tutti i dispositivi. Il canale 246 del DTT segna quindi non solo un’espansione, ma anche un consolidamento di un modello che guarda alla convergenza mediatica come leva per la sostenibilità.

Ma se l’industria evolve, le minacce si moltiplicano. Il secondo focus del Tech Talk si concentra infatti su uno dei nodi più critici per l’intero comparto audiovisivo: la pirateria. Il nuovo studio FAPAV/Ipsos, presentato agli “Stati Generali della Lotta alla Pirateria tra Legalità, Sicurezza e Intelligenza Artificiale”, restituisce l’immagine di un fenomeno che resta profondamente radicato, nonostante i primi segnali positivi. Con 350 milioni di euro di danni stimati solo per il calcio, oltre 12.000 posti di lavoro persi e un impatto diretto sul PIL, l’emergenza pirateria non è più tollerabile né sul piano economico né su quello culturale. A illustrare i dati saranno Lucia Spadaccini di Ipsos e Federico Bagnoli Rossi di FAPAV, che si confronteranno su strategie operative, strumenti normativi e ruolo delle tecnologie emergenti come l’IA, già impiegata nella piattaforma “Piracy Shield”.

A completare la riflessione sarà il contributo del giornalista Andrea Secchi di Italia Oggi, che proporrà una visione trasversale sui due temi, con uno sguardo al calcio, al giornalismo e agli equilibri tra media tradizionali e digitali. Una conversazione che si collega anche al contesto internazionale, con rimandi ai Cannes Lions, dove si discute del futuro della creatività in un mondo sempre più ibrido.

Il Tech Talk torna così a essere uno spazio di confronto autentico, dove contenuti, legalità e innovazione si intrecciano per restituire una fotografia aggiornata delle sfide e delle opportunità che attendono l’industria mediatica italiana.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti. Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

