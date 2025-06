Radio24-IlSole24OreTV: il Gruppo 24 ORE sbarca sul digitale terrestre con il canale 246

In occasione del 160° anniversario del quotidiano il Gruppo 24 ORE sbarca in TV: nasce il canale Radio24-IlSole24OreTV che debutterà ufficialmente il 24 giugno 2025 sul canale 246 del digitale terrestre. Questo evento segna un momento storico per il Gruppo che diventa così il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa, dotata di tutti i principali mezzi di diffusione: quotidiano, periodici, piattaforme digitali, agenzia di stampa, radio, eventi e da ora anche TV.

Radio24-IlSole24OreTV, una concezione e un’architettura di ultima generazione che comprende la fruibilità da tutti i principali touch point del Gruppo: dai siti web di Radio 24 e Il Sole 24 Ore alle rispettive App Mobile fino alle App per CTV di Radio 24 e naturalmente la fruizione lineare sul digitale terrestre con il canale 246. Una numerazione facile da ricordare, grazie alla sequenza numerica "due quattro sei" e al caratteristico 24 in testa, che metterà a disposizione del pubblico in maniera sinergica i contenuti di alta qualità prodotti dalle testate giornalistiche e dalle diverse aree del Gruppo 24 ORE, con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento dell'informazione di approfondimento.

Un progetto che ha una valenza strategica, anche in chiave futura, come testimonia la scelta dei partner tecnici che accompagneranno la produzione del canale. Per garantire la massima qualità della messa in onda, infatti, il Gruppo 24 ORE ha scelto Sky Italia, leader nel mercato dei servizi broadcast. Sky fornirà l’architettura tecnologicae il presidio tecnico per la produzione video e lo sviluppo dell’infrastruttura grafica di rete, mentre il play-out, con gestione dinamica del palinsesto video H24 e la diffusione sulla rete digitale terrestre nazionale verranno curati da Persidera, il principale operatore di rete indipendente italiano. La produzione dei format televisivi sarà realizzata negli studios TV del Gruppo 24 ORE a Milano e a Roma.

L’impianto visivo del canale sarà innovativo e di grande impatto, a cominciare dal logo della tv che sarà dinamico, per riflettere l'energia e la versatilità di Radio24-IlSole24OreTV e grazie ad una grafica che esprimerà lo stile delle principali tv “all news” internazionali: l’immagine principale sarà arricchita da ticker a diverso scorrimento e da feed di contenuto che offriranno dinamicamente, di volta in volta, breaking news e approfondimenti a cura de Il Sole 24 Ore, l’andamento dei mercati a cura di Radiocor, notizie sportive in collaborazione con Tuttomercatoweb.com e previsioni del tempo in collaborazione con iLMeteo.it,

Il palinsesto del nuovo canale partirà già dalla sua primissima fase con una proposta ricca e variegata, con un ruolo da protagonista per i programmi di Radio 24 a cui si affiancherà l'informazione di approfondimento de Il Sole 24 Ore con i suoi diversi appuntamenti e dell'agenzia di stampa Radiocor per monitorare in tempo reale l’andamento dei mercati finanziari e dei principali accadimenti economici: un presidio unico in Italia, per seguire ogni giorno i temi chiave di maggiore interesse. A partire dall’inizio dell’autunno il palinsesto si arricchirà ulteriormente con numerosi contributi come, ad esempio, i video podcast di Gruppo di maggiore successo, le produzioni realizzate dal magazine HTSI e i contributi e le rubriche degli esclusivi contenuti professionali del Gruppo con marchi di straordinaria notorietà, come ad esempio “L’Esperto Risponde”, per approfondire le informazioni e gli aggiornamenti sulle principali tematiche fiscali, normative e tributarie. Non mancheranno i contributi di 24 ORE Cultura, per condividere la ricchezza e il valore aggiunto dei grandi appuntamenti culturali, e di 24 ORE Eventi, la divisione del Gruppo che progetta e realizza oltra 120 eventi all’anno, a cominciare dal Festival dell’Economia di Trento. Oltre a questo, sono già allo studio progetti di collaborazione che potranno portare attività di co-produzione di contenuti e numerose sorprese e novità che segneranno l’evoluzione del canale, che nasce con l’ambizione di aiutare il pubblico a comprendere meglio accadimenti importanti e complessi e, più in generale, dove sta andando il mondo che ci circonda.

"Radio24-IlSole24OreTV conferma e rafforza la leadership e la strategia di crescita del Gruppo e il suo legame inscindibile con il mercato dell’informazione in tutte le sue espressioni - dichiara Federico Silvestri, Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE - Il nuovo canale TV è l’ultima tessera di un prezioso mosaico multimediale; sarà anche un aggregatore dei prodotti video di tutte le testate giornalistiche, compreso il digital e i profili social, consentendo una nuova esperienza di visione dei programmi anche on demand. Il nuovo canale rappresenta un connubio perfetto tra linearità e innovazione, offrendo tutti i possibili punti di accesso grazie alla piattaforma multimediale avanzata del Gruppo 24 ORE esaltando i contenuti di tutti i contributori: il quotidiano e le piattaforme digitali, con la radio, l’agenzia di stampa, i podcast, le produzioni video, le video news e gli altri prodotti digitali che ora animeranno anche la TV. Il Gruppo 24 ORE diventa così l'unica media company italiana con un presidio completo di tutti i mezzi di informazione ed un punto di riferimento insostituibile per tutti i nostri stakeholder: imprenditori, professionisti e manager, istituzioni e imprese, famiglie, studenti e più in generale tutti coloro che vogliono orientarsi nei fatti del presente e comprendere le trasformazioni del domani."

“In passato il mestiere di giornalista era organizzato per verticalità: agenzie di stampa, quotidiani, settimanali, radio, televisioni”, spiega Fabio Tamburini, direttore delle testate del gruppo e direttore editoriale del Gruppo 24 ORE. “Oggi il mondo è cambiato e il giornalismo è diventato multimediale. Rimangono le specializzazioni ma ognuno, nei limiti delle proprie attitudini, dev’essere capace di suonare tutti gli strumenti disponibili. Ecco perché il passaggio del Gruppo 24 ORE da produttore di video a canale televisivo rappresenta un salto di qualità, che completa la gamma dell’offerta. Un completamento della gamma dei prodotti che è anche una nuova sfida per i giornalisti del gruppo.”

“Siamo onorati e orgogliosi di essere stati scelti dal Gruppo 24 ORE per l'affidamento dei servizi di play-out e diffusione del nuovo canale sulla nostra rete digitale terrestre nazionale – dichiara Paolo Ballerani, Amministratore Delegato di Persidera SpA – Si tratta di un ulteriore riconoscimento del nostro ruolo di leader come Operatore di Rete DTT nazionale per canali indipendenti. Partecipiamo a questo importante progetto con la convinzione di poter offrire la qualità e l'affidabilità dei nostri servizi tecnici, nonché la disponibilità a studiare insieme le possibili evoluzioni, per cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato e dalle innovazioni tecnologiche”.