DAZN Serie B 20a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

DAZN trasmetterà tutte le partite del ventesimo turno della Serie BKT. Si parte con l'anticipo Frosinone-Pordenone (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Cosenza-Crotone (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Chievo e Perugia (sabato alle 18:00).

LA GIORNATA - Dopo la sosta invernale riparte la Serie BKT con la capolista Benevento impegnata in casa con il Pisa nel match di domenica sera. Si parte con l’anticipo del venerdi tra Frosinone e Pordenone mentre al sabato pomeriggio sono previste 4 gare: Rastelli ritorna ad allenare la Cremonese nel match contro il Venezia mentre Tramezzani cerca la prima vittoria alla guida del Livorno contro la Virtus Entella. La Juve Stabia invece ospita l’Empoli, il Trapani riceve l’Ascoli. Alle 18 esordio in campionato per Cosmi alla guida del Perugia in casa del ChievoVerona. Domenica alle 15 Pescara-Salernitana e Spezia-Cittadella. Chiude il quadro il derby calabrese, Cosenza-Crotone, in programma lunedì sera.

La Serie B targata DAZN sarà disponibile con anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 17 GENNAIO 2020

ore 21:00 Serie B 20a Giornata: Frosinone vs Pordenone (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Angelo Battisti

Il Pordenone, vera e propria rivelazione del campionato, va in trasferta allo Stadio Benito Stirpe per continuare a sognare. Per il Frosinone padrone di casa è vietato sbagliare: chi avrà la meglio? Confronto inedito in terra ciociara tra le due squadre. Frosinone in area playoff, con una differenza di rendimento tra casa e trasferta: 20 i punti ciociari allo Stirpe, 7 quando mettono la testa lontano dalle mura amiche. Quella giallazzurra è una delle 3 formazioni cadette che fanno meno cambi a fine andata: 53 sui 57 a disposizione, come Salernitana e Cremonese. Pordenone scatenato nei 15’ finali di primo tempo: 8 le reti friulane firmate dal 31’ al 45’ più recuperi, nessuno meglio in stagione. Sprint neroverde anche nei primi 15’ assoluti di partita, con 6 reti segnate, record condiviso con l’Empoli.

SABATO 18 GENNAIO 2020

ore 15:00 Serie B 20a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Rolando Bianchi

Tutti i campi della Serie BKT in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.



Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Rolando Bianchi Tutti i campi della Serie BKT in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol. ore 15:00 Serie B 20a Giornata: Cremonese vs Venezia (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Il primo scontro in assoluto tra Marco Baroni e Alessio Dionisi rappresenta anche la prima gara del 2020 in Serie B per Cremonese e Venezia. Le due squadre si sfidano nella speranza di strappare tre punti che possano allontanarle dalla zona play-out: come finirà al Giovanni Zini di Cremona? A Cremona i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 28: 15 i successi grigiorossi (ultimo 5-1 nella B 2017/18), 7 i pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione Lega Pro 2008/09) e 6 affermazioni arancioneroverdi (ultima 1-0 nella B 2018/19). Lagunari in rete allo “Zini” da 6 partite di fila, 9 reti totali, ultimo stop nello 0-0 in I Divisione Lega Pro, 16 dicembre 2007. Cremonese imbattuta in casa da 6 partite, con ultimo k.o. datato 6 ottobre scorso, 0-2 dal Cittadella. Poi 3 successi grigiorossi e 3 pareggi. Venezia al top per sostituzioni effettuate a fine andata: 57 fatte su 57 possibili, come Pisa, Pescara, Ascoli e Juve Stabia.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Alfonso Maria Avagliano

Nei precedenti in Serie B, la Juve Stabia ha avuto la meglio sull'Empoli solo una volta, vincendo per 3-1 in casa nel gennaio 2012. Tuttavia, non ci potrebbe essere momento migliore per provare un nuovo colpaccio: i padroni di casa hanno un punto di vantaggio sugli ospiti e sperano di poter strappare tre punti che li allontanino ulteriormente dalla zona retrocessione. Sono 6 i precedenti ufficiali tra le due squadre al Menti: in bilancio 1 successo gialloblu (3-1 nella B 2011/12), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella Coppa Italia di C 1995/96) e 3 vittorie toscane (ultima 2-0 nella B 2013/14. Empoli sempre in gol in terra campana: 10 reti totali per gli azzurri. Una Juve Stabia davvero “Forte”, di nome e di fatto, visto che 13 dei 24 punti delle “vespe” sono arrivati grazie ai suoi 8 gol decisivi, in numeri il 54,2% del dato globale, capocannoniere stagionale, finora, dei gialloblu. Campani al top per sostituzioni effettuate a fine andata: 57 fatte su 57 possibili, come Pisa, Pescara, Ascoli e Venezia. Empoli regina dei pareggi: 8 in 19 turni, come Cosenza e ChievoVerona. I toscani subiscono gol da 13 giornate per un totale di 21 reti incassate. Ultima gara vinta e senza subire reti il 3-0 casalingo sul Perugia del 28 settembre scorso. Un successo nelle ultime 14 giornate per gli azzurri, 2-1 sull’Ascoli lo scorso 7 dicembre; nel mezzo 6 pareggi e 7 sconfitte per i toscani. Empoli senza reti esterne da 478’: ultima marcatura di Stulac al 62’ del 2-2 a Trapani, lo scorso 26 ottobre: da allora si contano i residui 28’ in Sicilia e le intere gare a casa di Benevento (0-2), Frosinone (0-4), Cremonese (0-1 in Coppa Italia), Virtus Entella (0-2) e Cosenza (0-1). La squadra di Muzzi è distratta nei 15’ finali di primo tempo, con 8 reti subite dal 31’ al 45’ più extratime, record condiviso con il ChievoVerona, ma scatenato nei primi 15’ assoluti di partita, 6 reti segnate, come il Pordenone.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Pasquale Marino

Entrambe candidate alla salvezza, ma in realtà ritrovatesi in luoghi molto diversi della classifica attuale: la prima giornata di ritorno della Serie B propone lo scontro tra Livorno e Virtus Entella, con gli ospiti che gravitano in zona play-off, mentre i padroni di casa sono stati costretti al cambio di guida tecnica e sono all'ultimo posto. Riusciranno a risollevarsi con un successo tra le mura amiche? Sono 2 i precedenti ufficiali in Toscana tra le due squadre: vittoria amaranto per 2-1 nella B 2014/15, pareggio 0-0 nella B 2015/16. Livorno senza gol in casa da 222’: ultima rete firmata Mazzeo al 48’ del match perduto 1-2 dal Trapani il 23 novembre scorso; poi si contano i restanti 42’ di quella gara e le due intere contro Benevento e Pescara (doppio 0-2). Amaranto senza successi dal 2 novembre scorso, 2-1 al Picchi sulla Juve Stabia; poi 8 turni di astinenza, con bilancio di 2 pareggi e 6 sconfitte. Posizione record a un giro di boa in B per la Virtus Entella, mai così in alto e primato di punti – 29 – eguagliato rispetto al torneo 2016/17, quando però i liguri chiusero ottavi la prima metà della stagione, un ritorno da “leoni” tra i cadetti per la formazione di patron Gozzi.



Telecronaca: Federico Zanon

Bordocampo ed interviste: Luca Tutone

L'Ascoli è in piena zona play-off e spera di proseguire la recente buona tradizione statistica contro l'avversario odierno, il Trapani: gli ospiti hanno infatti registrato una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi in gare ufficiali contro la squadra di Castori. Per Zanetti - alla prima sfida di sempre contro l'esperto allenatore dei padroni di casa - è l'occasione per far spiccare ulteriormente il volo alla sua squadra. Trapani imbattuto in casa nelle 9 partite ufficiali in cui ha ospitato l’Ascoli: in bilancio 4 successi siciliani (ultimo 4-3 nella B 2015/16) e 5 pareggi (ultimo 1-1 nella B 2016/17). Trapani squadra più distratta nei primi 15’ di gara con 6 reti subite, pari merito al Perugia. Siciliani i più colpiti anche nei 15’ finali di partita, con 11 gol subiti dal 76’ al 90’ più extratime. Ascoli al top per sostituzioni effettuate a fine andata: 57 fatte su 57 possibili, come Pisa, Pescara, Venezia e Juve Stabia. Due soli punti nelle ultime 9 trasferte per l’ Ascoli (con 7 sconfitte a corredo del bilancio). Ultima vittoria esterna marchigiana il 21 settembre scorso, 5-1 a casa della Juve Stabia. Sempre fuori casa bianconeri a porta aperta da 19 partite di fila, con 41 gol subiti ed ultima rete inviolata il 23 febbraio 2019, 1-0 a Cremona.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Il Chievo Verona torna a ospitare il Perugia in una gara ufficiale a 16 anni di distanza dall'ultima volta: una vittoria interna per 2-1 è l'ultimo precedente tra le due squadre al Bentegodi. Al momento, i gialloblu navigano a metà classifica, mentre gli ospiti sono reduci dal cambio di allenatore. Serse Cosmi non ha la migliore delle tradizionni statistiche contro gli avversari odierni, sconfitti solo due volte in 15 precedenti. A Verona i confronti ufficiali tra le due squadre sono 7: in bilancio 4 successi scaligeri (ultimo 2-1 nella Coppa Italia 2003/04), 1 pareggio (1-1 nella serie B 1997/98) e 2 vittorie biancorosse (ultima 4-2 nella B 1995/96). Nell’ultima gara finora giocata dalle due squadre al Bentegodi, 4 dicembre 2003, Coppa Italia, anche allora coach umbro era Serse Cosmi. ChievoVerona distratto nei 15’ finali di primo tempo, con 8 reti subite dal 31’ al 45’ più extratime, record condiviso con l’Empoli. Perugia squadra più distratta nei primi 15’ di gara con 6 reti subite, pari merito al Trapani. Gli umbri inoltre incassano gol da 10 trasferte ufficiali di fila, con 19 gol subiti in totale e ultima porta inviolata nell’1-0 a Livorno il 31 agosto scorso.

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

ore 15:00 Serie B 20a Giornata: Pescara vs Salernitana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Francesco Puma

La sconfitta per 3-1 della gara d'andata ha interrotto una striscia positiva di sei risultati consecutivi, ma il Pescara è pronto per affrontare la Salernitana nella prima sfida del 2020. Il match propone un confronto equilibrato fra due squadre di metà classifica, che sono appena fuori dalla zona play-off: Ventura, però, ha un ottimo bilancio contro gli avversari odierni (12 vittorie in 16 precedenti) e spera di portare i suoi ragazzi al successo in trasferta. Sono 32 i confronti ufficiali a Pescara tra le due squadre: in bilancio 14 vittorie biancazzurre (ultima 2-0 nella B 2018/19), 14 pareggi (ultimo 1-1 nella B 2015/16) e 4 successi granata (ultimo 2-0 nella B 2004/05). Salernitana senza gol all’Adriatico-Cornacchia da 210’: ultima rete firmata Gabionetta al 60’ del match del 22 settembre 2015, 1-1 in B, cui fanno seguito i residui 30’ di quella gara e le due intere seguenti, vinte dai padroni di casa 3-0 nella B 2017/18 e 2-0 nella B dell’anno scorso. Pescara reduce da 4 pareggi di fila in casa; ultima gara con esito diverso il 2 novembre scorso, successo biancazzurro sul Pisa per 3-0. Ultimo k.o. – invece – 1-2 dallo Spezia del 19 ottobre scorso. Biancazzurri scatenati nei primi 15’ della ripresa: 6 le reti firmate dai biancazzurri dal 46’ al 60’ di gioco, nessuno meglio nella Serie BKT 2019/20. Salernitana scatenata nei 15’ finali di gioco con 11 reti segnate dal 76’ al 90’ più recuperi, record alla pari del Benevento. 1 punto nelle ultime 7 trasferte ufficiali per la squadra di Ventura, 1-1 a Empoli il 21 dicembre e in mezzo 6 sconfitte. I granata non vincono fuori casa dal 29 settembre scorso, 3-2 a Livorno.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Silver Mele

Un vantaggio in doppia cifra sulla più vicina inseguitrice alla fine del 2019, il pieno controllo della classifica e una striscia di dieci risultati consecutivi (di cui nove vittorie) a chiudere il girone d'andata. Il Benevento ha preso possesso del campionato e non sembra volersi fermare. Tuttavia, davanti c'è quel Pisa che rischiò di far capitolare la capolista nel debutto stagionale: gli ospiti sperano di rappresentare una minaccia per la squadra di Inzaghi. Nei 6 confronti ufficiali tra le due squadre in terra sannita, padroni di casa imbattuti: 5 i successi giallorossi (ultimo 1-0 nella B 2016/17) e 1 pareggio (1-1 nella I Divisione Lega Pro 2013/14). Benevento sempre in gol nei 540’ presi in esame, 8 reti totali. Benevento campione d’inverno nella Serie BKT 2019/20 a suon di record: 14 vittorie, 1 sola sconfitta, attacco-record con 34 gol segnati, difesa bunker con sole 9 reti subite, imbattuto in casa (come il Pordenone). Sanniti in casa reduci da 7 vittorie di fila senza subire reti, con la Virtus Entella ultima squadra a uscire indenne dal Vigorito, 1-1 il 29 settembre scorso. I sanniti non subiscono gol in casa da 638’ con ultima rete firmata Sernicola al 82’ dell’1-1 contro i liguri di Boscaglia. Benevento scatenato nei 15’ finali di gioco con 11 reti segnate dal 76’ al 90’ più recuperi, record alla pari della Salernitana. Pisa cooperativa del gol con 13 marcatori diversi dopo il girone di andata, ma unica cadetta di questa stagione finora in gol solo con titolari, mai con subentranti. Quella nerazzurra è la squadra che getta al vento maggiormente punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: -8 il deficit nerazzurro. Pisa a secco da 203’ in B; ultima rete toscana firmata Birindelli al 67’ di Pisa-Cosenza 1-3 del 22 dicembre scorso; poi si contano i residui 23’ contro i calabresi e le intere gare ad Ascoli (0-1) e contro il Frosinone (0-0 in casa).

LUNEDI 20 GENNAIO 2020

ore 21:00 Serie B 20a Giornata: Cosenza vs Crotone (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Pietro Scognamiglio

Per aprire il proprio 2020, Cosenza e Crotone si sfidano nel derby calabro: una gara che vede in campo diverse ambizioni, ma ugual desiderio di portare a casa i tre punti. I padroni di casa cercano di scalare la classifica, mentre gli ospiti sono in piena corsa per la promozione diretta, con il sogno di agganciare nelle prossime settimane quel secondo posto alle spalle del Benevento e sopratutto di vincere questo match a 43 anni di distanza dall'ultima volta. Sono 27 le edizioni del derby calabrese al San Vito-Marulla: in bilancio 17 vittorie dei padroni di casa (ultima 1-0 nella B 2018/19), 6 pareggi (ultimo 0-0 nella C-2 1978/79) e 4 affermazioni crotonesi (ultima 2-0 nella Coppa Italia di C 1975/76). Il Crotone non vince e non segna a Cosenza dal 3 settembre 1975, quando si impose 2-0 in Coppa Italia di Serie C. Da allora 5 vittorie dei padroni di casa e 3 pareggi negli 8 incroci successivi. Cosenza a segno in casa da 8 partite di fila, con totale di 9 marcature; ultimo stop il 31 agosto scorso, 0-1 contro la Salernitana.

