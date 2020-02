DAZN Serie A 25 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

Nel weekend di Carnevale DAZN apre le danze con le sfide di Serie A TIM e della Serie BKT che promettono spettacolo come le maschere di questa festività.

Il venticinquesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 22 febbraio alle 20:45 con Fiorentina-Milan. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie importanti: i tre punti strappati alla Sampdoria con ben cinque gol realizzati sono stati per la squadra di Iachini una boccata d’aria fresca utile a riemergere dalla zona bassa della classifica mentre la squadra di Pioli, con un modesto 1-0 contro il Toro, porta a casa un’importante vittoria per potersi lasciare alle spalle il Napoli.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 23 febbraio sarà Genoa-Lazio. Con la Lazio sulla cresta dell’onda e in corsa per lo scudetto dopo la vittoria contro l’Inter, la squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare a Marassi un Genoa che prosegue l’andamento positivo con la giusta grinta per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 15:00 vedremo scendere in campo il Verona fermato in casa dell’Udinese con un pareggio; i sostenitori di Jurić, però, non perdono le speranze verso un allenatore ed una squadra che ha già fatto tantissimo in questo campionato. Ad attenderli ci sarà il Cagliari di Maran che non sembra vivere un periodo positivo; solo tre punti nelle ultime cinque partite ma l’aver seminato bene nella prima parte di campionato li tieni lontani dalla zona rossa della classifica.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

LA SQUADRA DI DAZN - Confermata la squadra di DAZN anche per la nuova stagione: Diletta Leotta continuerà a essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi.

La squadra comprende anche i “veterani” Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna inoltre con cadenza mensile, a partire da settembre, l’appuntamento con Linea Diletta. Diletta Leotta porterà le star dello sport a raccontare senza maschera il loro lato più “unconventional”, tra test inediti e domande che mai nessuno si è permesso di rivolgere loro. Immagini, parole e aneddoti si focalizzeranno sulla persona dietro il giocatore o il manager, svelandone passioni e tratti distinitivi.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 25a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 22 FEBBRAIO 2020

ore 20:45 Serie A 25a Giornata: Fiorentina vs Milan (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre e post partita dallo stadio Artemio Franchi di Firenze: Diletta Leotta e Dario Marcolin

Il 3-1 dell'andata, la gioia di Montella e gli inizi difficili di Giampaolo: sembra passata un'eternità da quello scontro tra Milan e Fiorentina di fine settembre. Nel frattempo, entrambe le squadre hanno affrontato un periodo negativo e hanno provveduto al cambio di tecnico. Pioli e Iachini stanno provando a rilanciare i propri club, ma lo scontro in programma per l'anticipo della 25ª giornata sarà una buon test per capire in che stato si trovano i viola e i rossoneri. Come finirà a Firenze? Il Milan ha vinto 4 delle ultime 8 gare di campionato contro la Fiorentina (2 sconfitte, 2 pareggi), esattamente le 4 più recenti giocate nel girone di ritorno. Escludendo i rigori, il Milan è la squadra che ha segnato di meno rispetto a quanto prodotto in termini di Expected Goals nei 5 maggiori campionati europei in corso: -11 (22 su 33). Grazie alle reti contro Atalanta (una) e Sampdoria (2) negli ultimi 2 turni di campionato, Federico Chiesa ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A TIM (6). L’attaccante della Fiorentina non è mai andato a segno per 3 gare di fila.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

ore 12:30 Serie A 25a Giornata: Genoa vs Lazio (diretta esclusiva) -

LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Pre e post partita dallo stadio Luigi Ferraris - Marassi di Genova: Giulia Mizzoni e Simone Tiribocchi

La Lazio è decisamente sulla cresta dell'onda, avendo disputato sin qui una stagione fuori dal normale. Dopo la lunga striscia di risultati positivi ottenuta durante gli ultimi mesi, è tempo di muoversi verso nord per affrontare il Genoa. Il rendimento dei biancocelesti lontano dall'Olimpico è stato esemplare: saranno in grado di ripetere le ultimi prestazioni? Dal canto loro, i padroni di casa sperano di strappare un risultato positivo che li aiuti a smuoversi dalla zona calda della classifica. Da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina della Lazio (aprile 2016), i biancocelesti hanno vinto 4 delle 7 sfide di Serie A TIM contro il Genoa (un pareggio, 2 sconfitte) segnando una media di 2.6 gol a partita. Il Genoa ha ottenuto 11 punti nelle 7 gare sotto la gestione di Davide Nicola, solo 6 squadre hanno fatto meglio nel periodo di riferimento: sono gli stessi punti che i rossoblu avevano ottenuto nelle precedenti 17 partite stagionali (meno di ogni altra formazione nel parziale). A Ciro Immobile - ex della partita - serve un solo gol per eguagliare il record di marcature (27) dopo 25 turni stagionali di Serie A TIM che appartiene ad Antonio Angelillo e che dura dal 1958/59; dal suo arrivo alla Lazio, ha messo a segno 93 reti, meno solo di Lionel Messi (121) e Robert Lewandowski (104) nei Top-5 campionati europei.



LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre e post partita dallo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona: Marco Russo

La rincorsa del Cagliari all'Europa non è finita, ma ha certamente subito dei rallenatamenti negli ultimi mesi. Ciò nonostante, la truppa rossoblu spera di riprenderla con una vittoria a Verona, dove sfida l'altra sorpresa della stagione, l'Hellas di Ivan Juric. Proprio il tecnico dei padroni di casa non ha una buona tradizione contro Maran, che è imbattuto nei confronti diretti contro il suo collega (una vittoria e tre pareggi): come finirà al Bentegodi? Hellas Verona e Cagliari hanno pareggiato 1-1 il match d’andata: in 14 precedenti edizioni di Serie A TIM in cui le 2 squadre si sono incontrate, solo una volta hanno terminato entrambe le sfide stagionali in parità (nel 1972/73). Per la prima volta nella sua storia, l’Hellas Verona è rimasto imbattuto in tutte le prime 8 gare di un anno solare (4 successi e 4 pareggi nel 2020); l’ultima neopromossa a non perdere nessuna delle prime 9 del nuovo anno è stata il Napoli nel 1966. Il giocatore del Cagliari Giovanni Simeone ha segnato 6 gol eguagliando il suo bottino di reti dello scorso campionato; tuttavia, l’ultima marcatura esterna dell’argentino risale alla prima trasferta stagionale contro il Parma. In tutto fanno 11 gare fuori casa senza reti, mai il calciatore argentino era incappato prima in un simile trend.

