FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

L’attesa per il Mondiale per Club FIFA 2025 è ormai finita: le 63 partite dell’esclusivo torneo saranno trasmesse a livello globale, in quasi 20 lingue e gratuitamente, tutte solo su DAZN.

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



Per accedere a questa modalità gratuita, denominata "DAZN Free", sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma. Il processo è semplice:

si accede al sito ufficiale di DAZN da desktop,

da desktop, si clicca su uno degli eventi visibili gratuitamente (riconoscibili dall'assenza del simbolo del lucchetto),

si crea un account inserendo email, nome, cognome e una password,

si verifica l'email con un codice di 4 cifre e si sceglie di continuare con un account gratuito.

Mentre la visione in diretta è accessibile gratuitamente a tutti, DAZN ha previsto funzionalità premium esclusive per i suoi abbonati a pagamentoia. Queste includono:

Audio multicanale Dolby 5.1 e HDR per un'esperienza immersiva

Highlights estesi di ogni match

Possibilità di download per la visione offline

Streaming su più dispositivi in contemporanea

Repliche integrali delle partite on demand, particolarmente utili per gli incontri che si svolgeranno in notturna, come Monterrey-Inter, Juventus-Al Ain e Inter-River Plate.

Gli utenti con account gratuito, invece, non avranno accesso a repliche, highlights estesi, analisi approfondite, né al supporto per HDR e Dolby 5.1.. Riguardo al numero di dispositivi, un account gratuito consente l'accesso da più dispositivi (smartphone, tablet, PC, Smart TV), ma la visione è limitata a un solo evento per volta, da un dispositivo alla volta. Per la visione contemporanea su più schermi, è necessario un abbonamento a pagamento.

L’Offerta DAZN Standard – L’abbonamento al piano Standard di DAZN, proposto anche con un’offerta dedicata al Mondiale per Club, costa 19,99 euro al mese per i primi sei mesi (con vincolo di 12 mesi), per poi passare a 34,99 euro al mese. C’è anche l’opzione flessibile senza vincoli, a 29,99 euro per il primo mese e 44,99 euro per i successivi. Con il piano Standard vedi ** tutta la Serie A Enilive**, tutta la Serie BKT, La Liga, la UEFA Women’s Champions League, il volley italiano e internazionale (Serie A, CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), il basket italiano (playoff Serie A UnipolSai) e internazionale (Eurolega, Eurocup), l’offerta sportiva di Eurosport con i canali 1 e 2 (tennis come Australian Open e Roland Garros, ciclismo come Tour de France e Giro d’Italia, sport invernali), NFL, boxe, UFC e il meglio del fighting internazionale. Gli abbonati Standard possono registrare fino a sei dispositivi e guardare in contemporanea su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

La competizione prende ufficialmente il via su DAZN con la cerimonia di apertura e la sfida inaugurale tra l’Inter Miami di Leo Messi e l’egiziana Al-Ahly, all’Hard Rock Stadium di Miami in programma nella notte tra il 14 giugno e 15 giugno (01:15 ora italiana). Per entrare nel clima dell’attesissimo torneo, in cui 32 tra i club migliori al mondo, provenienti da 20 nazioni diverse e sei confederazioni FIFA, si affronteranno in 11 città degli Stati Uniti, da Miami a New York fino al 13 luglio, quando sarà finalmente annunciato il nuovo campione del mondo, l’app di DAZN si anima con contenuti inediti.

Gli appassionati potranno scoprire le testimonianze delle grandi Legend di Serie A, come Vieri, Cannavaro, Bonucci, Ferrara, Ambrosini e tanti altri ancora, il loro punto di vista esclusivo sul Mondiale per Club FIFA 2025 e le emozioni e ambizioni di un torneo che unisce il fascino della novità al prestigio internazionale.Tra ricordi ed esperienze personali, i volti storici del grande calcio offrono uno sguardo che intreccia passato e futuro. Si parla del talento necessario per vincere e della giusta dose di entusiasmo, motivazione e fiducia, dell’importanza dello spirito di squadra e dell’orgoglio di indossare la maglia della propria squadra del cuore.

Vieri tesse le lodi dell’attaccante neroazzurro Lautaro Martínez, Ambrosini si perde nei ricordi di quel Mondiale per Club vinto nel 2007 e sottolinea il valore di un gruppo unito, concetto ribadito da Ferrara e Zambrotta. Anche Panucci ricorda i Mondiali per Club passati, tra l’emozione della vittoria con il Real Madrid e l’amarezza delle sconfitte col Milan, mentre Brocchi parla di motivazione e Bonucci esorta il club bianconero a mettercela tutta per conquistare quel trofeo.

Le italiane in corsa, Inter e Juve, esordiranno nella notte tra il 17 e il 18 giugno: i neroazzurri affronteranno il Monterrey alle 3 (ora italiana) mentre i bianconeri, alla stessa ora del giorno successivo, giocheranno contro l’Al Ain. Il 21/06 alle ore 21:00 ci sarà Inter v Urawa e alle 18:00 del 22/06 Juventus v Wydad. Infine, la grande serata del 26/06 vedrà sfidarsi Inter e River Plate alle 3:00 e Juventus e Manchester City alle 21:00. Ogni partita avrà il commento in italiano della DAZN Squad, a partire dal racconto della sfida inaugurale di Edoardo Testoni.

Fischio d’inizio della competizione il 14 giugno, quando 32 tra i migliori club di tutto il mondo, tra cui gli italiani Juventus e Inter, sono pronti a sfidarsi in USA nelle 11 città ospitanti.Per entrare nel clima Mondiale, DAZN annuncia oggi la sua programmazione esclusiva che prevede grandi novità tra ospiti d’eccezione, due nuovi show, feature tecniche per gli abbonati premium e contenuti esclusivi.

Diletta Leotta debutta alla conduzione di CLUB WORLD CUP SHOW insieme ai talent di DAZN, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin: il nuovo show di DAZN si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle italiane, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso della Juventus e dell’Inter.

Per la fase a gironi sono tre gli appuntamenti con il nuovo show: Inter v Urawa in programma il 21/06 alle ore 21:00 (ora italiana), che vedrà in telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni; Juventus v Wydad del 22/06 alle ore 18:00 (ora italiana), con Ricky Buscaglia alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico; infine, Juventus v Man City al via il 26/06 alle ore 21:00 (ora italiana), raccontata da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. CLUB WORLD CUP SHOW sarà un contenitore esclusivo di interviste live approfondimenti e analisi tattiche, ma anche curiosità che questa innovativa competizione porterà ai tifosi italiani direttamente dall’America.

Nella fase a gironi, tutta la squadra dei telecronisti di DAZN si alternerà al completo per raccontare le partite, capitanata da Pierluigi Pardo impegnato nel racconto di PSG v Atletico Madrid, Boca v Benfica e Monterrey v Inter. Il team di telecronisti vedrà alternarsi nomi come Edoardo Testoni, Ricky Buscaglia, Giovanni Marrucci, Dario Mastroianni, Riccardo Mancini, Alberto Santi, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori, Orazio Accomando e Luca Farina

Per permettere ai calciofili di non perdersi alcun aggiornamento e azione giocata oltreoceano, le giornate della fase a gironi inizieranno con una ‘sveglia’ speciale: appuntamento ogni mattinain diretta alle 10:00 con GOLLYWOOD - Uno Show Mondiale, il morning-show di DAZN dedicato al Mondiale per Club FIFA 2025. Alla conduzione Marco Russo, accompagnato da Federica Zille e Barbara Cirillo che si alterneranno in studio per offrire una panoramica completa su partite, analisi tecniche, highlights e interviste esclusive. Numerosi gli ospiti speciali in studio e collegati: dal Profeta Hernanes che ha militato nell’Inter e nella Juventus, e che porterà uno sguardoattento e contributi tattico-tecnici, ai content creator ManuAle del Calcio che porteranno ai tifosi a casa opinioni e commenti con un approccio fresco, giovane e leggero, passando per firme autorevoli del giornalismo sportivo.

Non solo, in avvicinamento al kick off del Mondiale per Club FIFA 2025, l’app di DAZN si anima con un palinsesto ricchissimo e contenuti disponibili on demand come il programma Icons che presenta le squadre protagoniste del torneo e le esclusive interviste a volti noti dei club bianconero e nerazzurro: Weston McKennie e Khéphren Thuram, Nicolò Barella e Lautaro Martínez.

Inoltre, fino al 10 giugno alle 20:30 (ora italiana) andrà live in app DAZN TRANSFER BY FABRIZIO ROMANO, il nuovo programma condotto dalla voce più autorevole del calciomercato che, durante ciascuna delle otto puntate, si concentrerà su tutti gli arrivi e le partenze dei club, analizzando l’impatto dei rinforzi sulle squadre più potenti del pianeta e le storie che fanno da ritmo al calciomercato. Grazie ad accessi privilegiati a fonti e contesti di trattativa, il giornalista avvicinerà i tifosi ai movimenti decisivi e alle decisioni in grado di cambiare il corso delle squadre alla vigilia dell’evento calcistico estivo.

La portata globale di DAZN che contraddistingue e rende davvero unica la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo verrà sfruttata al massimo grazie alle sinergie tra gli inviati DAZN dei vari Paesi presenti sul campo e i contributi video con analisi tattiche e interviste esclusive raccolte. Non mancherà l’integrazione eccezionale nell’app di DAZN di THE REST IS FOOTBALL, tra i vodcast calcistici più apprezzati che si accenderà con un episodio al giorno.

Novità anche a livello di user experience grazie a una nuova e migliorata interfaccia dell’app da TV per un'esperienza di navigazione ancora più fluida, veloce e intuitiva. Solo per gli abbonati premium a DAZN, anche nuove feature tecniche: audio multicanale Dolby 5.1. e HDR per vivere il calcio come allo stadio, e la possibilità di usufruire dei contenuti anche in modalità offline grazie al download, per offrire ai tifosi le emozioni del Mondiale per Club FIFA 2025 sempre a portata di mano.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, con le sue 63 partite, sarà visibile a livello mondiale tutto solo su DAZN, gratuitamente e in quasi 20 lingue. In Italia ogni partita sarà commentata in italiano dalla DAZN Squad, a partire dal match inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly, raccontato da Edoardo Testoni. Grazie alla trasmissione gratuita in tutto il mondo, DAZN garantisce un accesso senza precedenti ai tifosi di calcio globali.

DAZN FIFA CLUB WORLD CUP DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla 1a giornata della FIFA World Club Cup.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, alle 2 del mattino, si apre la prima giornata del Gruppo A con la sfida tra Al Ahly e Inter Miami, telecronaca affidata a Edoardo Testoni. La domenica si anima nel tardo pomeriggio alle 18 con il Bayern che affronta Auckland City nel Gruppo C, raccontata da Ricky Buscaglia, mentre alle 21 il Gruppo B vede scendere in campo PSG contro Atletico Madrid, con Pierluigi Pardo alla telecronaca.

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno alle 0:00, Palmeiras sfida Porto nel Gruppo A, con Giovanni Marrucci che segue la partita, mentre alle 4 del mattino nel Gruppo B Botafogo affronta Seattle Sounders, con Dario Mastroianni alla telecronaca. Lunedì 16 giugno alle 21 si gioca Chelsea contro LAFC nel Gruppo D, narrata ancora da Ricky Buscaglia.

La notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno vede alle 0:00 Boca Juniors contro Benfica nel Gruppo C con Pierluigi Pardo, mentre alle 3 di mattina Flamengo si confronta con Esperance Tunisi nel Gruppo D, con Riccardo Mancini alla telecronaca. Martedì 17 giugno alle 18 Fluminense affronta Dortmund nel Gruppo F, raccontata da Dario Mastroianni, e alle 21 River Plate sfida Urawa Red Diamonds nel Gruppo E, con Alberto Santi.

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno alle 0:00 si gioca Ulsan HD contro Mamelodi Sundowns nel Gruppo F con Alessandro Iori alla telecronaca, mentre alle 3 Monterrey affronta Inter nel Gruppo E, con Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Mercoledì 18 giugno alle 18 Manchester City sfida Wydad Casablanca nel Gruppo G, con Ricky Buscaglia, e alle 21 Real Madrid affronta Al Hilal nel Gruppo H, telecronaca di Gabriele Giustiniani.

Infine, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno alle 0:00 Pachuca si confronta con Salisburgo nel Gruppo H con Orazio Accomando, mentre alle 3 Al Ain sfida Juventus nel Gruppo G, seguita da Riccardo Mancini con commento di Massimo Ambrosini.

Notte tra Sabato 14/06/2025 e Domenica 15/06/2025

ore 02:00 Gruppo A 1a Giornata: Al Ahly vs Inter Miami - DIRETTA DAZN

Telecronaca: Edoardo Testoni

Domenica 15/06/2025

ore 18:00 Gruppo C 1a Giornata: Bayern vs Auckland City - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Ricky Buscaglia



Telecronaca: Ricky Buscaglia ore 21:00 Gruppo B 1a Giornata: PSG vs Atletico Madrid - DIRETTA DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Notte tra Domenica 15 e Lunedi 16/06/2025

ore 00:00 Gruppo A 1a Giornata: Palmeiras vs Porto - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Giovanni Marrucci



Telecronaca: Giovanni Marrucci ore 04:00 Gruppo B 1a Giornata: Botafogo vs Seattle Sounders - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Dario Mastroianni

Lunedi 16/06/2025

ore 21:00 Gruppo D 1a Giornata: Chelsea vs LAFC - DIRETTA DAZN

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Notte tra Lunedi 16/06/2025 e Martedi 17/06/2025

ore 00:00 Gruppo C 1a Giornata: Boca Jrs vs Benfica - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo



Telecronaca: Pierluigi Pardo ore 03:00 Gruppo D 1a Giornata: Flamengo vs Esperance Tunisi - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Riccardo Mancini

Martedi 17/06/2025

ore 18:00 Gruppo F 1a Giornata: Fluminense vs Dortmund - DIRETTA DAZN

Telecronaca: Dario Mastroianni



Telecronaca: Dario Mastroianni ore 21:00 Gruppo E 1a Giornata: River Plate vs Urawa Red Diamonds - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Alberto Santi

Notte Martedì 17/06/2025 e Mercoledì 18/06/2025

ore 00:00 Gruppo F 1a Giornata: Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Alessandro Iori



Telecronaca: Alessandro Iori ore 03:00 Gruppo E 1a Giornata: Monterrey vs Inter - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Mercoledì 18/06/2025

ore 18:00 Gruppo G 1a Giornata: Manchester City vs Wydad Casablanca - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Ricky Buscaglia



Telecronaca: Ricky Buscaglia ore 21:00 Gruppo H 1a Giornata: Real Madrid vs Al Hilal - DIRETTA ESCLUSIVA DAZN

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Notte Mercoledi 18/06/2025 e Giovedi 19/06/2025