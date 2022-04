Domenica Rai Sport, 24 Aprile 2022 | diretta Ciclismo Liegi > Bastogne > Liegi, Pallavolo, Basket

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 24 Aprile 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 15:40 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Liegi > Bastogne > Liegi (diretta)

da Liegi [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecafrozzi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 24 Aprile 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Tiro a Volo 2022: Coppa del Mondo Fossa Olimpica Femminile (replica)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

ore 09.30 Tiro a Volo 2022: Coppa del Mondo Fossa Olimpica Maschile (replica)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

ore 11.00 Rubrica: Orienteering (1a puntata)

da Monopoli [Bari]

a cura di Gianfranco Benincasa

ore 11:35 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Liegi > Bastogne > Liegi - prova Femminile (diretta)

da Liegi [Belgio]

Telecroanca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

ore 12:55 Pallanuoto Femminile: FINA World League Final Six - Finale 3° POSTO (differita)

da Tenerife [Spagna]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

ore 14:15 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Liegi > Bastogne > Liegi (diretta)

da Liegi [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

ore 15:45 Tiro a Volo 2022: Coppa del Mondo - Fossa Olimpica Maschile (replica)

ore 16:40 Automobilismo 2022: Campionato Italiano GT Sprint Monza - Gara 2 (differita)

da Monza [Monza/Brianza]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 - Semifinale #4: Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova (diretta)

da Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:30 Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A 2021/2022 #28: GeVi Napoli - Banco di Sardegna Sassari (diretta)

da Napoli

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Michelini

ore 22:35 Ciclismo su Pista: Nations Cup 2022 1a tappa (differita)

da Glasgow [Scozia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

da Glasgow [Scozia] Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari ore 02:15 Tiro a Volo 2022: Coppa del Mondo - Fossa Olimpica Femminile (replica)

ore 03:40 Tiro a Volo 2022: Coppa del Mondo - Fossa Olimpica Maschile (replica)

ore 04:35 Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A 2021/2022 #28: GeVi Napoli - Banco di Sardegna Sassari (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 11:20 Pallanuoto Femminile: FINA World League Final Six (diretta)

da Tenerife [Spagna]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione



da Tenerife [Spagna] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 13:00 Motocross: Campionato Mondiale 2022 Gran Premio di Lettonia – MXGP gara 1 (diretta)

da Kegums [Lettonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani



ore 14:25 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 – Liegi-Bastogne-Liegi prova maschile (diretta)

da Liegi [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari



da Liegi [Belgio] Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari ore 15:15 Automobilismo 2022: Campionato Italiano GT Sprint Monza – Gara 2 (diretta)

da Monza

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli



ore 16:00 Motocross: Campionato Mondiale 2022 Gran Premio di Lettonia – MXGP gara 1 (diretta)

da Kegums [Lettonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani



LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica sport” del 24 aprile sarà condotta sempre da Guido Ardone. Apertura alle 12.30 e subito linea all’anticipo di Serie A, Salernitana-Fiorentina (Daniele Fortuna e Fabrizio Cappella). In contemporanea, l’ultima classica di primavera di ciclismo, la Liegi-Bastogne-Liegi con la radiocronaca di Cristiano Piccinelli. Alle 14.00 la partenza del MotoGp in Portogallo. Alle 14.50, “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Filippo Corsini. In scaletta due partite di Serie A: Empoli-Napoli e Bologna-Udinese. Dalle 15.00 si inserirà la Formula 1 con la radiocronaca del Gran Premio d’Italia. Alle 18.00 la conduzione passerà a Giacomo Prioreschi. Nello stesso orario, il calcio d’inizio di Genoa-Cagliari e in contemporanea il volley con Modena-Perugia e Trento-Civitanova. Alle 20.00 la linea passerà allo speciale del Giornale Radio dedicato alle elezioni presidenziali francesi. Alle 20.45 fischio d’inizio di Lazio-Milan (Francesco Repice e Iacopo Barlotti). Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

