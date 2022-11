Domenica Rai Sport (Web e Play), 20 Novembre 2022 | diretta Mondiali di Calcio Qatar 2022

Come in ogni fine settimana oggi, Domenica 20 Novembre 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario: TG Sport Giorno (diretta)

da Doha [Qatar]

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 15:30 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - Cerimonia d'Apertura (diretta)

da Al Khor [Qatar]

Si alza il sipario sulla ventesima edizione della Coppa del Mondo di calcio. Dallo stadio Al-Bayt di Al Khor, 40 chilometri a nord di Doha, la cerimonia di apertura di Qatar 2022.

ore 16:45 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - 1a Giornata Gruppo A | Qatar vs Ecuador (diretta)

da "Al Bayt Stadium" di Al Khor [Qatar]

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani

Interviste: Stefano Rizzato - Bordocampo: Marco Lollobrigida

Studio da Doha [Qatar]: Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio

ore 20:30 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Amichevole Internazionale | Austria vs Italia (diretta)

dallo "Ernst Happel Stadion" di Vienna [Austria]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla

Studio da Doha [Qatar]: Alessandro Antinelli e Daniele Adani

La nazionale giocherà per la 39a volta contro l'Austria, una lunga rivalità calcistica iniziata nel 1912 che ha avuto come ultimo atto il match degli ottavi di finale del Campionato Europeo del 2021 con l'Italia vittoriosa per 2-1.

ore 23:20 - RAIDUE HD:

Rubrica: Speciale Mondiali Qatar 2022 (diretta)

da Doha [Qatar]

In occasione dell'inizio della Coppa del Mondo in Qatar, uno sguardo a tutto campo sulle squadre partecipanti, i giocatori più o meno famosi e l'ambiente.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 20 Novembre 2022

ore 06:00 Freestyle Slopestyle (replica)

da Stubai [Austria]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Stubai [Austria] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Ciclismo su Pista Champions League (differita)

da Berlino [Germania]

Telecronaca: Francesco Pancani

da Berlino [Germania] Telecronaca: Francesco Pancani ore 10:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo Slalom Femminile - 1' Manche (diretta)

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Levi [Finlandia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 11:20 Rugby: Peroni Top 10 #6 Calvisano - Fiamme Oro (replica)

da Calvisano

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

da Calvisano Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti ore 13:05 Sci Alpino: Coppa del Mondo Slalom Femminile - 2' Manche (diretta)

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Levi [Finlandia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 14:30 Rally Mondiale WRC Giappone (replica)

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 15:00 Ciclocross Coppa del Mondo - Elite Uomini (diretta)

da Overijse [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Overijse [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 16:20 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2022/23 #8: Perugia - Trentino (diretta)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dal PalaBarton di Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 19:00 Tennis: ATP Finals 2022 Finale Novak Djokovic [Serbia] vs Casper Ruud [Norvegia] (diretta)

dal PalaAlpiTour di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta

Studio: Cristina Caruso - Interviste: Umberto Martini

dal PalaAlpiTour di Torino Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta Studio: Cristina Caruso - Interviste: Umberto Martini ore 21:30 Ciclocross Coppa del Mondo - Elite Donne (differita)

da Overijse [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Overijse [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 22:30 Sci Alpino : Coppa del Mondo Slalom Femminile - 2' Manche (replica)

ore 23:40 Ciclocross Coppa del Mondo - Elite Uomini (replica)

ore 01:00 Tennis: ATP Finals 2022 Finale Novak Djokovic [Serbia] vs Casper Ruud [Norvegia] (replica)

ore 03:30 Ciclismo su Pista Champions League (replica)

Tutte le partite dei prossimi Mondiali di calcio 2022 saranno trasmesse anche in altissima definizione, ovvero in 4K, con una novità. Non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile da Smart TV connesse ad Internet (con almeno HbbTV versione 2.0.1 attivo e sintonizzate sul canale 101 DTT – avvio diretto – oppure sintonizzate su un qualsiasi canale Rai, attivando l’applicazione Rai TV+, sezione “Canali TV”, attivo all'interno del multiplex RAI A. Uno sforzo tecnologico supplementare, quello della Rai, per garantire ai telespettatori la migliore fruizione possibile di un evento planetario come la Coppa del Mondo di calcio.

Palinsesto RAI 4K (can. 101 DTT - 210 Tivùsat) di Domenica 20 Novembre 2022

ore 06:00 Programmazione Rai 4K

ore 15:30 Calcio Mondiali Qatar 2022: Cerimonia di apertura (diretta)

ore 16:40 Notiziario: TG1 (diretta)

ore 16:45 Calcio Mondiali Qatar 2022: Qatar vs Ecuador (diretta)

ore 19:05 Quiz: L'Eredita - Sfida Mondiale

ore 20:00 Notiziario: TG1 (diretta)

ore 20:30 Calcio Amichevole: Austria vs ITALIA (diretta)

ore 23:20 Programmazione Rai 4K

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD

LO SPORT ALLA RADIO:

È approfondimento sul basket italiano ad aprire “Domenica sport”, condotta da Giacomo Prioreschi, in onda domenica 20 novembre alle 13.30 sempre su Radio 1. Dalle 14.00 la partenza del Gran Premio di Formula1 di Abu Dhabi con la radiocronaca di Manuel Codignoni e i suoi ospiti: Alberto Sabbatini, Paolo Filisetti e Cesare Fiorio. Alle 16.00 la linea passa a “Tutto il Mondiale Minuto per Minuto” con Filippo Corsini e Guido Ardone in studio per la presentazione del Mondiale e della ricca programmazione Radio Rai. Insieme a Giuseppe Bisantis e Sebino Nela, si seguirà la cerimonia inaugurale della manifestazione che si aprirà con l’incontro delle 17.00 Qatar-Ecuador. Nell’ultima parte dello spazio mondiale, interverrà il giornalista Marco Conterio per una panoramica sulle squadre partecipanti. Contemporaneamente ci saranno gli aggiornamenti dalle Atp Finals dall’inviato Emilio Mancuso. Dalle 20.00 è ancora “Domenica Sport” con la linea che va a Francesco Repice e Daniele Fortuna per la presentazione dell’amichevole Austria-Italia, delle 20.35.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog