Diretta Rai Sport Sabato 1 Giugno 2024 - Rally Sardegna, Hockey su Pista, Gt Sprint Imola

In vista del weekend, Sabato 1 Giugno 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La programmazione di Rai Sport su RAIDUE HD per la giornata include una varietà di eventi sportivi e notiziari in diretta. Alle ore 11:00, su RAIDUE HD, si può guardare in diretta il notiziario TG Sport Giorno dallo studio TV1 di Milano. Questo notiziario offre aggiornamenti sugli eventi sportivi della mattinata e altre notizie rilevanti nel mondo dello sport, garantendo una panoramica completa delle principali novità e degli sviluppi più recenti. Più tardi, alle ore 18:20, sempre su RAIDUE HD, è previsto il notiziario TG Sport della Sera in diretta dallo studio SR5 di Roma. Questo notiziario della sera riassume gli eventi sportivi più importanti della giornata e offre approfondimenti e analisi sulle principali competizioni, fornendo agli spettatori una sintesi accurata e dettagliata delle prestazioni, delle classifiche e delle notizie più rilevanti. Subito dopo, alle ore 18:35, su RAIDUE HD, va in onda la decima puntata della rubrica Euro 2024 Magazine. Questa rubrica fornisce notizie, interviste e approfondimenti sul campionato europeo di calcio Euro 2024, mantenendo gli spettatori aggiornati sulle squadre, i giocatori e le partite in programma. Grazie a contenuti esclusivi e analisi dettagliate, "Euro 2024 Magazine" permette di seguire da vicino l'evoluzione del torneo e di conoscere meglio i protagonisti e le dinamiche che caratterizzano questa importante competizione calcistica.

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 18:20 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport della Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



ore 18:35 - RAIDUE HD:

Rubrica - Euro 2024 Magazine 10a Puntata

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 1 Giugno 2024

Per chi desidera seguire una giornata intensa di sport, Rai Sport HD offre una programmazione variegata e coinvolgente. Si comincia alle ore 06:00 con la replica della Coppa del Mondo di Tiro a Volo 2024 da Baku, specificamente la Fossa Olimpica Maschile, commentata da Davide Novelli e Sabatino Durante. Alle ore 07:00 segue il notiziario TG Sport Mattina in diretta. Subito dopo, alle ore 07:30, sarà possibile assistere alla replica della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio da Lucerna, con la telecronaca di Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas. Alle ore 12:15, è prevista la replica della finale scudetto di Pallanuoto Serie A1 maschile, gara 2 tra Savona e Pro Recco da Savona, con la telecronaca affidata a Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, e Nicola Sangiorgio dalla Mixed Zone. Pro Recco cerca il suo 36° scudetto in questa avvincente partita.

Alle ore 13:45, si entra nel mondo delle rubriche con Diretta Azzurra in diretta dal Centro Tecnico Federale di Coverciano. A seguire, alle ore 14:20, Reparto Corse, a cura di Gianluca Gafforio, offre un settimanale sui motori con pagelle della F1, analisi tecniche in 3D, interviste ai piloti e aggiornamenti su MotoGP, Motocross, Rally e Campionato Italiano GT. Alle ore 14:50, uno Speciale TG Sport dedica uno spazio alla calciatrice iraniana, e alle ore 15:00, si torna al Rally con la diretta della seconda prova del Campionato Mondiale Rally Italia Sardegna da Alghero, commentata da Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Alle ore 16:00, Radiocorsa propone uno speciale sul Giro d'Italia appena concluso, seguito alle ore 17:30 dalla replica della gara 2 del Campionato Italiano Prestige MX1-MX2 di Motocross da Montevarchi, con Federico Pasanisi alla telecronaca. Alle ore 18:00, è il momento della terza prova del Rally Italia Sardegna in diretta da Alghero, sempre con Mazzoni e Nicoli al microfono. Poi, alle ore 19:30, un'altra puntata di Diretta Azzurra in diretta da Coverciano.

Alle ore 20:00, la serata continua con la replica della prova mista a squadre degli Europei di tiro a volo 2024 da Lonato del Garda, commentata ancora da Novelli e Durante. Alle ore 20:30, uno speciale TG Sport si concentra sulla partita Inghilterra - Italia del 1973. Alle ore 20:40, in diretta da Forte dei Marmi, Federico Calcagno commenta gara 3 della finale scudetto maschile del Campionato Italiano di Hockey su pista tra Firenze VH Forte e Hockey Trissino. Alle ore 22:45, un altro speciale TG Sport esplora ulteriormente la storia della calciatrice iraniana. Alle ore 23:00, Giulio Guazzini presenta la rubrica L'Uomo e il Mare, dedicata alla cultura del mare oltre l'agonismo. La giornata si conclude con il notiziario TG Sport Notte in diretta alle ore 23:30, seguito alle ore 23:50 dalla differita della gara 1 del Campionato Italiano GT Sprint da Imola, commentata da Edoardo Chiozzi.

Infine, per i nottambuli, la programmazione prosegue con la replica del Campionato Europeo Formula Regional da Spa-Francorchamps alle ore 00:45, la seconda prova del Rally Italia Sardegna alle ore 01:45, la finale scudetto maschile di Hockey su pista alle ore 03:15, e un'ulteriore replica della Coppa del Mondo di Tiro a Volo da Baku alle ore 05:00.

ore 06:00 Tiro a Volo: Coppa del Mondo 2024 - Baku Fossa Olimpica Maschie (replica)

da Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Baku [Azerbaigian] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Canottaggio: Coppa del Mondo - 2a tappa Lucerna (replica)

da Lucerna [Svizzera]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Lucerna [Svizzera] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 12:15 Pallanuoto. Serie A1 maschile Finale scudetto - gara 2: Savona - Pro Recco replica

da Savona

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Mixed zone; Nicola Sangiorgio

Nella Finale Playoff, in gara 2 si scontrano Savona e Pro Recco, a caccia, quest'ultima, del suo 36° scudetto.

da Savona Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Mixed zone; Nicola Sangiorgio Nella Finale Playoff, in gara 2 si scontrano Savona e Pro Recco, a caccia, quest'ultima, del suo 36° scudetto. ore 13:45 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze]

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze] ore 14:20 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Gianluca Gafforio

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

a cura di Gianluca Gafforio Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti. ore 14:50 Speciale TG Sport: Calciatrice Iran

ore 15:00 Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna - 2a prova (diretta)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Seconda prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship. Automobilismo - World Rally Championship 2024 - Rally Italia Sardegna: 3a prova

da Alghero [Sassari] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli Seconda prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship. Automobilismo - World Rally Championship 2024 - Rally Italia Sardegna: 3a prova ore 16:00 Radiocorsa - Speciale Giro d'Italia

Uno sguardo approfondito sul Giro d'Italia appena concluso.

Uno sguardo approfondito sul Giro d'Italia appena concluso. ore 17:30 Motocross. Campionato Italiano Prestige MX1-MX2 Montevarchi - gara 2 (replica)

da Montevarchi [Arezzo]

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Montevarchi [Arezzo] Telecronaca: Federico Pasanisi ore 18:00 Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna - 3a prova (diretta)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Terza prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship.

da Alghero [Sassari] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli Terza prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship. ore 19:30 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze]

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze] ore 20:00 Tiro a Volo: Camp. Europei 2024 Skeet misto (replica)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

Europei senior 2024 di tiro a volo a Lonato del Garda con la prova mista a squadre.

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante Europei senior 2024 di tiro a volo a Lonato del Garda con la prova mista a squadre. ore 20:30 Speciale TG Sport: Inghilterra - Italia 1973

ore 20:40 Hockey su pista: C. Italiano 2023 Finale scudetto maschile - gara 3: Firenze VH Forte - Hockey Trissino (diretta)

da Forte dei Marmi [Lucca]

Telecronaca: Federico Calcagno

da Forte dei Marmi [Lucca] Telecronaca: Federico Calcagno ore 22:45 Speciale TG Sport: Calciatrice Iran

ore 23:00 Rubrica: L'Uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti.

a cura di Giulio Guazzini Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti. ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:50 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint GT Sprint Imola - gara 1 (differita)

dall'Autodromo di Imola [Bologna]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

dall'Autodromo di Imola [Bologna] Telecronaca: Edoardo Chiozzi ore 00:45 Automobilismo. C.to Europeo Formula Regional GP Spa-Francorchamps (replica)

da Spa Francorchamps [Belgio]

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Spa Francorchamps [Belgio] Telecronaca: Federico Pasanisi ore 01:45 Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna - 2a prova (replica)

ore 03:15 Hockey su pista: Camp. Italiano 2023/2 Finale scudetto maschile - gara 3 (replica)

ore 05:00 Tiro a Volo: Coppa del Mondo 2024 - Baku Fossa Olimpica Maschie (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Sport HD offre una programmazione ricca di eventi sportivi in diretta per tutta la giornata. Oggi alle ore 17:15 su Rai Play Sport 1, sarà trasmessa in diretta la gara di automobilismo del Campionato Italiano GT Sprint, che si terrà presso l'Autodromo di Imola a Bologna. La telecronaca dell'evento sarà curata da Edoardo Chiozzi.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 17:15 - Rai Play Sport 1

Automobilismo - C.to Italiano Gt Sprint Imola - gara 1 (diretta)

dall'Autodromo di Imola [Bologna]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi



LO SPORT ALLA RADIO:

Comincia con il punto sui principali avvenimenti sportivi della settimana “Sabato Sport”, condotto da Giovanni Scaramuzzino e in onda sabato 1 giugno alle 14 su Rai Radio1. Alle 15 spazio al MotoGp dal Mugello con la radiocronaca di Luca Cesaretti. A seguire gli approfondimenti sportivi, dalla grande stagione europea di Atalanta e Fiorentina con l’ex calciatore Marco Nappi allo sci con Giuliano Razzoli; dalla pallanuoto con Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco al tennis con Tahian Garbin; dal ciclismo con Domenico Pozzovivo alla nazionale di calcio maggiore con Nanu Galderisi e la finale di Champions con Antonio Di Gennaro.

