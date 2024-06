Diretta Rai Sport Sabato 29 Giugno 2024 - Calcio Euro 2024 Svizzera - ITALIA e Tour De France

In vista del weekend, Sabato 29 Giugno 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La programmazione di oggi su RAIDUE HD e RAIUNO HD offre una giornata ricca di eventi sportivi in diretta, con una particolare attenzione ai Campionati Europei di calcio Germania 2024.

Alle ore 11:00, su RaiDue, inizia la diretta del TG Sport Giorno, trasmesso dallo studio TV1 di Milano. Questo notiziario sportivo offre un'ampia panoramica sugli eventi sportivi più recenti e di maggior rilevanza, con approfondimenti, interviste e collegamenti in diretta dai vari luoghi delle competizioni. Alle ore 13:30, sempre su RaiDue, è il momento di "Dribbling Europei", una storica rubrica sportiva trasmessa in diretta dallo stadio SR3 di Roma. In studio ci saranno Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati. La trasmissione offre servizi di colore, storie e interviste dagli inviati a Berlino e in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio, fornendo un'analisi dettagliata delle partite e degli avvenimenti principali del torneo.

Alle ore 14:00, sempre su RaiDue, inizia la diretta della prima tappa del Tour de France 2024, che va da Firenze a Rimini. La telecronaca sarà affidata a Stefano Rizzato e Davide Cassani. La Rai, con Rai Sport, seguirà il Tour dall’inizio alla fine con una copertura integrale in diretta su RaiDue, e con due rubriche dedicate: “Tour di sera” alle ore 20:00 e “Tour di notte” a mezzanotte su Rai Sport HD. Il racconto della corsa sarà arricchito dalla presenza in studio di Francesco Pancani, Alessandro Petacchi e Stefano Garzelli, che analizzeranno le performance dei ciclisti e le strategie delle squadre. Alle ore 17:50, su RaiDue, è prevista la trasmissione di "Tour Replay", una sintesi della prima tappa del Tour de France 2024 da Firenze a Rimini. In studio ci saranno Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi per commentare i momenti salienti della tappa.

Alle ore 18:00, su RaiUno, inizia la diretta della partita Svizzera vs Italia, valida per i Campionati Europei di calcio Germania 2024, dall'Olympiastadion di Berlino. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Bordocampo ci saranno Tiziana Alla per le interviste e Andrea Riscassi. Il Pitch View Studio vedrà la partecipazione di Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni, mentre dallo studio dalle ore 17:00 Simona Rolandi e Marco Lollobrigida saranno affiancati da Marco Tardelli, Antonio Di Gennaro e Mauro Bergonzi per analizzare e discutere le dinamiche della partita. Alle ore 20:35, su RaiUno, andrà in onda "Notti Europee", una rubrica di approfondimento in diretta dallo studio SR3 di Roma, dedicata agli Europei di calcio. Il programma sarà condotto da Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, con la partecipazione di Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati e Giusy Meloni. La trasmissione offrirà servizi e ospiti in studio per commentare le partite del giorno, con Giusy Meloni che esplorerà il mondo social legato agli Europei. Alle ore 23:55, su RaiUno, sarà trasmessa la replica della partita Svizzera vs Italia, con la stessa squadra di telecronisti e commentatori della diretta: Alberto Rimedio, Antonio Di Gennaro, Tiziana Alla e Andrea Riscassi.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



: dallo stadio SR3 - Roma In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio. ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour in Diretta 1a Tappa: Firenze > Rimini (diretta)

da Rimini

Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

La Rai, con Rai Sport, seguirà il Tour dall’inizio alla fine, con una copertura praticamente integrale, tutta in diretta su Rai 2, e con due rubriche dedicate, su Rai Sport HD, “Tour di sera” alle 20.00 e “Tour di notte” a mezzanotte: il racconto della corsa sarà affidato a Stefano Rizzato e Davide Cassani, con Francesco Pancani, Alessandro Petacchi e Stefano Garzelli in studio.



ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour Replay 1a Tappa: Firenze > Rimini (diretta)

da Rimini

Studio: Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi

Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour Replay 1a Tappa: Firenze > Rimini (diretta)

da Rimini

Studio: Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi



ore 18:00 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Svizzera vs ITALIA (diretta)

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi

Pitch View Studio: Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni

Studio (dalle 17:00): Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Antonio Di Gennaro, Mauro Bergonzi





ore 20:35 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



ore 23:55 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Svizzera vs ITALIA (replica)

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 29 Giugno 2024

La programmazione odierna su RAISPORT comprende una serie di eventi sportivi commentati da vari telecronisti. Alle ore 06:00, inizierà la replica della quinta tappa del Giro del Delfinato, una delle gare ciclistiche più prestigiose del calendario internazionale. Questa tappa parte da Amplepuis e arriva a Saint Priest, coprendo un percorso di 167 chilometri con quattro Gran Premi della Montagna. La tappa, che non presenta difficoltà altimetriche rilevanti, offre una buona opportunità per i velocisti di mettersi in mostra. Stefano Rizzato e Stefano Garzelli forniranno una telecronaca esperta, illustrando le dinamiche della gara e le strategie dei ciclisti. Alle ore 07:30, sarà trasmessa la replica della Dolomites Saslong Half Marathon, una spettacolare corsa in montagna che si snoda attraverso i panorami mozzafiato delle Dolomiti, nelle valli della Val Gardena e della Val di Fassa. Gianfranco Benincasa ci guiderà attraverso le emozioni di questa competizione, evidenziando le difficoltà del percorso e le performance degli atleti. Alle ore 08:05, potremo seguire in differita la prima gara del Rally Due Valli di Verona. Questa gara, che si svolge tra le strade tortuose e affascinanti delle colline veronesi, è una delle tappe cruciali del Campionato Italiano Assoluto di Rally 2024. Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli commenteranno le evoluzioni delle vetture e le sfide affrontate dai piloti.

Alle ore 09:15, andrà in diretta la seconda gara del Rally Due Valli di Verona, che prosegue con ulteriori prove speciali nelle stesse suggestive location. Questa competizione mette alla prova la resistenza e la precisione dei piloti, con Mazzoni e Nicoli che forniranno dettagli tecnici e aneddoti sulla gara. Alle ore 10:20, verrà trasmessa in replica la finale del Grand Prix di tuffi da Bolzano. Gli atleti si sfideranno in discipline come il trampolino e la piattaforma, con Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi che ci racconteranno le gesta dei migliori tuffatori, le loro tecniche e la precisione dei loro movimenti. Alle ore 12:20, sarà trasmessa la sintesi della prova in linea della categoria Under 23 uomini, valida per i Campionati italiani di ciclismo su strada 2024. Questa gara si è svolta a Trissino, in provincia di Vicenza, su un percorso che ha messo alla prova i giovani talenti italiani. Dario Tomasini ci offrirà una panoramica delle strategie di gara e dei momenti salienti.

Alle ore 12:40, inizierà la diretta della prima tappa del Tour de France 2024, che quest'anno parte da Firenze e arriva a Rimini. Questa tappa inaugurale attraversa paesaggi iconici e città storiche, rappresentando un omaggio alla bellezza italiana. Stefano Rizzato e Davide Cassani ci accompagneranno in questa giornata di ciclismo, analizzando le prestazioni dei corridori e le tattiche delle squadre. Alle ore 14:00, andrà in onda "Diretta Azzurra", un programma che fornirà aggiornamenti in tempo reale sugli eventi sportivi in corso, con focus particolare sugli atleti italiani impegnati nelle competizioni. Alle ore 14:45, ci sarà la diretta della terza giornata delle finali del National Billiard Challenge da St. Vincent, in Valle d'Aosta. I migliori giocatori di biliardo si sfideranno in partite avvincenti, con Enrico Cattaneo e Marco Guggiola che descriveranno le mosse e le strategie dei campioni in gara. Alle ore 16:45, verrà trasmesso uno speciale del TG Sport dedicato alla storica partita di calcio Inghilterra - Italia del 1973, una partita che ha segnato un'epoca per il calcio italiano.

Alle ore 16:55, "Gli Imperdibili" offrirà uno sguardo dietro le quinte della programmazione dei canali Rai, con anteprime, eventi e curiosità che arricchiranno l'offerta televisiva. Alle ore 17:00, ci sarà la diretta della seconda giornata di finali del Grand Prix di tuffi da Bolzano. I migliori tuffatori del mondo si esibiranno nelle loro specialità, con Sangiorgio e Mazzucchi che commenteranno le esibizioni, spiegando le difficoltà tecniche e valutando le performance. Alle ore 19:05, inizierà la diretta della prima giornata dei Campionati Italiani di Atletica Leggera da La Spezia. Questa competizione vedrà sfidarsi i migliori atleti italiani in diverse discipline, con la telecronaca di Franco Bragagna e Guido Alessandrini e Davide Labate che raccoglierà le interviste nella mixzone.

Alle ore 21:30, Francesco Pancani condurrà "Tour di Sera", una rubrica dedicata al Tour de France, dove verranno raccontati i momenti più significativi della tappa appena conclusa, con analisi approfondite e interviste esclusive. Alle ore 22:30, sarà trasmessa in differita la gara del Rally Due Valli di Verona, permettendo agli appassionati di rivivere le emozioni e le sfide della competizione. Alle ore 23:00, ci sarà la sintesi della terza giornata del Golf Open d'Italia da Cervia. Gianluigi Zamponi e Pierluigi Colonna ci guideranno attraverso le performance dei golfisti, analizzando le loro strategie e i colpi migliori della giornata. Alle ore 00:00, il TG Sport Notte fornirà gli ultimi aggiornamenti sportivi in diretta, mantenendo informati gli spettatori sugli eventi più recenti.

Alle ore 00:20, verrà trasmessa la sintesi della prima tappa del Tour de France 2024, da Firenze a Rimini, permettendo di rivedere i momenti più emozionanti della giornata. Alle ore 01:05, ci sarà la replica della seconda gara del Rally Due Valli di Verona, offrendo un'ulteriore opportunità di seguire questa appassionante competizione. Alle ore 02:10, verrà trasmessa la replica della prima giornata dei Campionati Italiani di Atletica Leggera, permettendo di rivedere le prestazioni degli atleti italiani. Alle ore 04:00, ci sarà la replica della terza giornata del Golf Open d'Italia, con un riassunto delle migliori performance della giornata.

ore 06:00 Ciclismo: Giro del Delfinato 5a tappa- Amplepuisl > Saint Priest (replica)

da Saint Priest [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

La quinta frazione del Giro del Delfinato, senza significative difficoltà, è composta di 167 chilometri e quattro GPM, e può essere una buona occasione per i velocisti.

ore 07:30 Corsa in montagna Dolomites Saslong Half Marathon Val Gardena/Val di Fassa replica)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

ore 08:05 Rally : C.to Italiano Due Valli Verona - gara 1 (differita del 28/6)

da Verona

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

da Verona

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

da Verona Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli ore 09:15 Rally : C.to Italiano Due Valli Verona - gara 2 (diretta)

da Verona

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Va in scena la seconda prova nel veronese l'undicesimo Rally Due Vally, valido per il Campionato Assoluto 2024 di rally.

ore 10:20 Tuffi : G. Prix Finali (replica)

da Bolzano

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

da Bolzano

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

da Bolzano Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi ore 12:20 Ciclismo: Campionati Italiani - Prova in linea U23 uomini (sintesi)

da Trissino [Vicenza]

Telecronaca: Dario Tomasini

Sintesi della prova in linea della categoria Under 23 uomini valida per i Campionati italiani di ciclismo su strada 2024.

ore 12:40 Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour in Diretta 1a Tappa: Firenze > Rimini (diretta)

da Rimini

Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

da Rimini

Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

ore 14:00 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

ore 14:45 Biliardo : National Billiard Challenge Finali - 3a giornata (diretta)

da St. Vincent [Aosta]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Marco Guggiola

ore 16;45 Speciale Tg Sport Inghilterra - Italia 1973

ore 16:55 Rubrica: Gli Imperdibili (Promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

ore 17:00 Tuffi: Grand Prix 2a giornata: Finali (diretta)

da Bolzano

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimilano Mazzucchi

da Bolzano

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimilano Mazzucchi

ore 19:05 Atletica Leggera: Campionati Italiani 1' Giornata ()diretta)

da La Spezia

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

Mixzone: Davide Labate

da La Spezia

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

Mixzone: Davide Labate

da La Spezia Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini Mixzone: Davide Labate ore 21:30 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Sera

Conduce: Francesco Pancani

Rubrica dedicata alla Grande Boucle che racconta i momenti più significativi delle tappa che si è appena disputata.

ore 22:30 Rally : C.to Italiano Due Valli Verona (differita)

ore 23:00 Golf Open D'Italia 3' Giornata (sintesi)

da Cervia [Ravenna]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Pierluigi Colonna

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 00:20 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Notte 1a tappa: Firenze > Rimini (sintesi)

ore 01:05 Rally : C.to Italiano Due Valli Verona - gara 2 (replica)

ore 02:10 Atletica Leggera: Campionati Italiani 1' Giornata (replica)

ore 04:00 Golf Open D'Italia 3' Giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

