Diretta Rai Sport Domenica 7 Luglio 2024 - Ciclismo Tour De France e Giro d'Italia Women

In vista del weekend, Domenica 7 Luglio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 17 Luglio, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 27 Luglio, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Alle ore 06:15 su Rai Due, si potrà seguire in diretta la Maratona Dles Dolomites da Corvara in Badia, Bolzano. Questo prestigioso evento ciclistico, giunto alla sua 37ª edizione, vedrà la partecipazione di ben 8000 ciclisti provenienti da 79 nazioni diverse, impegnati su tre percorsi di diverse difficoltà: 55 km, 106 km e 138 km. La telecronaca sarà affidata a Alessandro Fabretti e Giovanni Visconti, mentre i partecipanti affronteranno il percorso immersi nella straordinaria bellezza paesaggistica delle Dolomiti.

Successivamente, alle ore 13:30, su Rai Due andrà in onda la rubrica "Dribbling Europei" in diretta dallo stadio SR3 a Roma. Con la conduzione di Paolo Paganini, saranno presenti in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati. La trasmissione offrirà servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati presenti a Berlino e in Germania, in occasione degli Europei 2024 di calcio. Alle 14:00, sempre su Rai Due, proseguirà la diretta della prima tappa del Giro d'Italia Women 2024 da Brescia. Si tratta di una cronometro individuale lunga 15,7 chilometri che segna l'inizio della 35ª edizione del Giro d'Italia Women. La telecronaca sarà curata da Andrea De Luca e Giada Borgato, fornendo tutti i dettagli e gli aggiornamenti direttamente dal percorso. Alle 14:45, Rai Due trasmetterà in diretta il Tour de France 2024 con la nona tappa che parte da Troyes, in Francia. Gli esperti telecronisti Stefano Rizzato e Davide Cassani guideranno la trasmissione, che Rai Sport seguirà dall'inizio alla fine con una copertura completa. Su Rai Sport HD, si potranno seguire anche le rubriche "Tour di sera" alle 20:00 e "Tour di notte" a mezzanotte, arricchite dalle analisi di Francesco Pancani, Alessandro Petacchi e Stefano Garzelli in studio. Alle 18:00, sempre su Rai Due, sarà trasmesso il Tour Replay della nona tappa del Tour de France 2024 da Troyes, con approfondimenti e analisi condotti da Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi.

Segue alle 18:45 il TG Sport Sera, il notiziario sportivo in diretta dallo studio SR3 a Roma, che aggiornerà gli spettatori sugli ultimi sviluppi nel mondo dello sport. Alle 19:25, la rubrica "Sognando Parigi 2024 - La responsabilità" racconterà la storia di Giulia Ghiretti, atleta che ha trasformato la sua carriera sportiva passando dalla ginnastica al nuoto dopo un incidente con il trampolino, dimostrando determinazione e volontà nel perseguire i propri sogni. Infine, alle 00:10 su Rai Due, va in onda "La Domenica Sportiva Estate" in diretta dallo studio TV1 a Milano, condotta da Sabrina Gandolfi. Questo programma estivo continuerà a coprire le novità del calciomercato e i principali eventi sportivi, dai campionati europei di calcio al Tour de France, fino alle imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.

ore 06:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Maratona Dles Dolomites (diretta)

da Corvara in Badia [Bolzano]

Telecronaca: Alessandro Fabretti e Giovanni Visconti

37^ edizione della Maratona dles Dolomites. 8000 iscritti di 79 nazionalità differenti, per 3 percorsi di difficoltà diverse, 55 km, 106 km e 138 km da affrontare nel silenzio e nello splendore di un paesaggio unico al mondo - Ciclismo.



Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



Ciclismo - Giro d'Italia Women 2024 1a Tappa: Brescia > Brescia (diretta)

da Brescia

Telecronaca: Andrea De Luca e Giada Borgato

Il Giro d'Italia Women 2024, alla sua 35a edizione, si articola in otto tappe: la prima, a Brescia (cronometro individuale), è di 15,7 chilometri.



Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour in Diretta 9a tappa: Troyes > Troyes (diretta)

da Troyes [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

La Rai, con Rai Sport, seguirà il Tour dall’inizio alla fine, con una copertura praticamente integrale, tutta in diretta su Rai 2, e con due rubriche dedicate, su Rai Sport HD, “Tour di sera” alle 20.00 e “Tour di notte” a mezzanotte: il racconto della corsa sarà affidato a Stefano Rizzato e Davide Cassani, con Francesco Pancani, Alessandro Petacchi e Stefano Garzelli in studio.



Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour Replay 9a tappa: Troyes > Troyes (diretta)

da Troyes [Francia]

Studio: Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi



Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR3 - Roma



Rubrica: Sognando Parigi 2024 - La responsabilità

Giulia Ghiretti ha iniziato la sua carriera sportiva come ginnasta, ma un incidente con il trampolino ha cambiato i suoi piani, dirottando il suo agonismo nel nuoto. Giulia incarna la responsabilità nei confronti di tutte le persone che credono con lei che ogni sogno possa essere raggiunto.





Rubrica: La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dagli Europei di Calcio, al Tour De France fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.



PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 7 Luglio 2024

Alle ore 06:00, inizia una replica della partita di calcio tra Inghilterra e Svizzera dei Campionati Europei Germania 2024, trasmessa dalla Düsseldorf Arena di Düsseldorf, Germania, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. La nazionale inglese parte favorita, ma la Svizzera, dopo aver eliminato l'Italia e pareggiato contro i forti padroni di casa della Germania, è una squadra da non sottovalutare. Alle ore 08:00, si trasmette un'altra replica di una partita di calcio dei Campionati Europei Germania 2024, questa volta tra Olanda e Turchia, dall'Olympiastadion di Berlino, Germania. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani e Sebino Nela. Questo è l'ultimo quarto di finale di Euro 2024, dove gli Oranje affrontano la sorprendente Turchia guidata da mister Montella.

Alle ore 10:00, inizia la diretta della seconda gara del Campionato Mondiale MXGP 2024 di Motocross da Lombok, Indonesia, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Segue, alle ore 11:00, la differita della seconda gara del Campionato Mondiale MX2 2024 di Motocross, anch'essa da Lombok, sempre con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle ore 12:00, va in onda uno speciale del Tg Sport Popovici, seguito alle 12:10 dal Rally Mondiale da Mikolajki, Polonia, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni. Alle ore 12:40, si può assistere alla diretta della prima tappa del Giro d'Italia Women 2024 da Brescia, una cronometro individuale di 15,7 chilometri. La telecronaca è di Andrea De Luca e Giada Borgato.

Alle ore 14:00, una replica storica della finalissima dei Campionati Mondiali di Calcio 1974 tra Germania Ovest e Olanda, partita disputata il 7 luglio 1974. Alle ore 16:00, la diretta dell'ottava tappa della Diamond League 2024 di atletica leggera da Parigi, Francia, con la telecronaca di Franco Bragagna e Guido Alessandrini e la mixed zone con Elisabetta Caporale. La gara si svolge allo Stadio Charlety e vede protagonisti atleti come Armand Duplantis, Faith Kipyegon, Emmanuel Wanyonyi, Alison Dos Santos, Marileidy Paulino, Yaroslava Mahuchikh, Valarie Allman, Lorenzo Simonelli, Larissa Iapichino, Filippo Tortu e Zaynab Dosso. Alle ore 17:05 e 18:05, vengono trasmesse le repliche della seconda gara del Campionato Mondiale MXGP 2024 e della seconda gara del Campionato Mondiale MX2 2024 di Motocross da Lombok. Alle ore 19:20, la diretta della finale delle qualificazioni europee 2024 di Beach Soccer tra Italia e Svizzera da Tirrenia, Pisa, con la telecronaca di Lucio Michieli.

Alle ore 20:45, si può seguire la nona tappa del Tour de France 2024 con la rubrica "Tour di Sera". Alle ore 21:30, una sintesi della Maratona Dles Dolomites da Corvara in Badia, Bolzano, con la telecronaca di Alessandro Fabretti e Giovanni Visconti. Questa 37^ edizione vede la partecipazione di 8000 iscritti di 79 nazionalità differenti, con tre percorsi di diversa difficoltà: 55 km, 106 km e 138 km. Alle ore 22:20, viene trasmessa un'altra replica della partita di calcio tra Inghilterra e Svizzera dei Campionati Europei Germania 2024. Alle ore 00:20, la nona tappa del Tour de France 2024 "Tour di Notte" da Troyes a Troyes. Segue, alle ore 01:10, la replica della prima tappa del Giro d'Italia Women 2024 da Brescia a Brescia. Alle ore 03:40, la replica dell'ottava tappa della Diamond League 2024 di atletica leggera da Parigi. Infine, alle ore 05:40, la rubrica "Sognando Parigi 2024 - La responsabilità" con Giulia Ghiretti, che racconta come, dopo un incidente con il trampolino, ha trasformato la sua carriera sportiva passando dalla ginnastica al nuoto, incarnando la responsabilità verso tutte le persone che credono con lei che ogni sogno possa essere raggiunto.

ore 06:00 Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Inghilterra vs Svizzera (replica)

dalla Düsseldorf Arena di Düsseldorf [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

La nazionale dei Tre Leoni parte favorita ma gli elvetici oltre ad aver eliminato l'Italia sono riusciti a strappare un pareggio contro i forti padroni di casa della Germania.

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Telecronaca: Luca De Capitani e Sebino Nela

All'Olympiastadion di Berlino si gioca l'ultimo quarto di Euro 2024. Gli Oranje affrontano una delle squadre rivelazione di questo torneo, la Turchia di mister Montella.

da Lombok [Indonesia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Lombok [Indonesia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 12:10 Rally - Mondiale

da Mikolajki [Polonia]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

da Brescia

Telecronaca: Andrea De Luca e Giada Borgato

Il Giro d'Italia Women 2024, alla sua 35a edizione, si articola in otto tappe: la prima, a Brescia (cronometro individuale), è di 15,7 chilometri.

ore 16:00 Atletica Leggera: Diamond League 2024 8a tappa (diretta)

da Parigi (Francia)

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

Mixed zone: Elisabetta Caporale

Teatro della Diamond League a Parigi è lo Stadio Charlety. Fra i protagonisti: Armand Duplantis, Faith Kipyegon, Emmanuel Wanyonyi, Alison Dos Santos, Marileidy Paulino, Yaroslava Mahuchikh, Valarie Allman, Lorenzo Simonelli, Larissa Iapichino, Filippo Tortu, Zaynab Dosso.

ore 18:05 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MX2: Lombok - gara 2 (replica)

ore 19:20 Beach Soccer - Qualificazioni Europei 2024, Finale ITALIA vs Svizzera (diretta)

da Tirrenia [Pisa]

Telecronaca: Lucio Michieli

da Tirrenia [Pisa] Telecronaca: Lucio Michieli ore 20:45 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Sera 9a tappa

ore 21:30 Ciclismo - Maratona Dles Dolomites (sintesi)

da Corvara in Badia [Bolzano]

Telecronaca: Alessandro Fabretti e Giovanni Visconti

37^ edizione della Maratona dles Dolomites. 8000 iscritti di 79 nazionalità differenti, per 3 percorsi di difficoltà diverse, 55 km, 106 km e 138 km da affrontare nel silenzio e nello splendore di un paesaggio unico al mondo - Ciclismo.

ore 00:20 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Notte 9a tappa: Troyes > Troyes

ore 01:10 Ciclismo: Giro d'Italia Women 2024 1a tappa: Brescia > Brescia (replica)

ore 03:40 Atletica Leggera: Diamond League 2024 8a tappa (replica)

ore 05:40 Rubrica: Sognando Parigi 2024 - La responsabilità

Giulia Ghiretti ha iniziato la sua carriera sportiva come ginnasta, ma un incidente con il trampolino ha cambiato i suoi piani, dirottando il suo agonismo nel nuoto. Giulia incarna la responsabilità nei confronti di tutte le persone che credono con lei che ogni sogno possa essere raggiunto.

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione sportiva offre una copertura completa 24 ore su 24 grazie al live streaming su Rai Sport HD, dove è possibile seguire in diretta tutta la programmazione del canale digitale Rai Sport HD. Alle ore 09:00 su Rai Play Sport 1 potrai guardare la diretta della seconda gara del Mondiale MX2 di Motocross che si svolgerà a Lombok, in Indonesia. La telecronaca dell'evento sarà affidata a Gianluca Gafforio e Mirko Milani.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Motocross: Mondiale MX2 di Lombok - gara 2 (diretta)

da Lombok [Indonesia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica Sport” condotta da Manuela Collazzo domenica 7 luglio su Radio 1, si aprirà alle 14 con la radiocronaca del Motomondiale di Germania con la voce di Luca Cesaretti. In contemporanea ci sarà la nona tappa del Tour de France con l’inviato Cristiano Piccinelli, con partenza da Troyes e arrivo a Troyes. A seguire, alcuni approfondimenti sui temi sportivi della settimana: il calcio giovanile italiano con Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese; la pallavolo con Massimo Barbolini, vice allenatore della nazionale italiana. Alle 16 la partenza del Gran Premio di Formula1 di Gran Bretagna con Manuel Codignoni. Dalle 18 la conduzione passa a Guido Ardone per “Tutto l’Europeo Minuto per Minuto” che si collega con il giornalista Furio Zara e gli ex calciatori Giuliano Giannichedda e Massimo Orlando per commentare le semifinaliste all’Europeo.

