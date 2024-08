Diretta Rai Sport Sabato 17 Agosto 2024 - 90° Minuto del Sabato e numerose gare in replica

In vista del weekend, Sabato 17 Agosto 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

Il palinsesto di Rai Due per la giornata include tre importanti appuntamenti in diretta, dedicati principalmente all'informazione sportiva. Si parte alle ore 11:00 con il "TG Sport Giorno", trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. Questo notiziario offre un aggiornamento completo sulle ultime notizie dal mondo dello sport, garantendo una panoramica degli eventi principali della giornata.

Nel pomeriggio, alle ore 18:10, è la volta del "TG Sport Sera del Sabato", un altro notiziario sportivo in diretta, questa volta dallo studio SR3 di Roma. Questo spazio informativo è pensato per riassumere le notizie sportive più importanti della giornata, con un'attenzione particolare agli eventi in corso e ai risultati delle competizioni.

La serata si conclude con un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio: alle ore 22:40, sempre su Rai Due, va in onda "90° Minuto del Sabato". Conduce Paola Ferrari, affiancata da Paolo Paganini, dallo studio SR5 di Roma. Questo programma analizza in dettaglio la giornata calcistica, con particolare attenzione agli anticipi del sabato della Serie A. Durante la trasmissione vengono proposte tutte le immagini salienti, con collegamenti dai campi di gara e approfondimenti sugli episodi arbitrali grazie alla moviola. Gli ospiti in studio offrono i loro commenti e analisi, rendendo il programma un punto di riferimento per gli appassionati del campionato di calcio italiano.

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 17 Agosto 2024

Il programma televisivo sportivo per la giornata è denso di repliche di eventi importanti e appassionanti, che spaziano dalle competizioni olimpiche agli sport motoristici, passando per il ciclismo, il motocross, e l'atletica leggera. La giornata inizia presto, alle ore 06:00, con una rassegna dei momenti salienti delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si prosegue alle 13:00 con la replica del campionato italiano di Mountain Bike, trasmesso da Pergine Valsugana, seguito, alle 13:45 e alle 14:45, dalle repliche delle gare del campionato mondiale di motocross MX2 e MXGP in Svezia.

Nel pomeriggio, alle 15:45, viene trasmesso uno speciale del Tg Sport dedicato a una calciatrice iraniana, seguito alle 16:00 dalla differita dei Campionati Italiani Junior e Promesse di atletica leggera da Rieti. Le repliche di eventi di corsa in montagna come la Sellaronda Trail Marathon e la Dolomiths Run, entrambe dalla Val di Fassa, occupano la fascia delle 18:00 e 18:30, con il commento di Gianfranco Benincasa.

Il ciclismo ritorna in scena alle 19:00 con la replica del Giro della Valle d'Aosta, seguito alle 19:40 da un approfondimento sul Rally Mondiale di Finlandia, con i commenti di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Alle 20:10, viene trasmessa la replica della partita del Campionato Europeo di Calcio Germania 2024 tra Portogallo e Repubblica Ceca, disputata a Lipsia, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e il commento di Daniele Adani. Questo match segna un momento storico poiché Cristiano Ronaldo, se schierato, potrebbe diventare il primo giocatore a partecipare a sei edizioni degli Europei.

La serata prosegue con uno speciale del Tg Sport su Patrizio Oliva alle 22:30, seguito da un'altra replica dei Campionati Italiani Junior e Promesse di atletica leggera alle 22:40. Durante la notte, alle 00:40, sarà possibile rivedere il Rally di Roma Capitale 2024, con la telecronaca di Federico Pasanisi. Le prime ore del mattino seguente sono dedicate al tiro a volo, con le repliche dell'All Star Perazzi alle 03:25 e del Gran Mondiale Perazzi alle 04:25, commentate da Davide Novelli e Sabatino Durante. La giornata si chiude con un'ulteriore replica del Giro della Valle d'Aosta alle 05:25.

ore 06:00 Giochi Olimpici Parigi 2024 Il meglio di... (replica)

da Parigi [Francia] ore 13:00 Ciclismo Mountain Bike: C.ti Italiani XCO - E MTB Pergine Valsugana (replica)

da Pergine Valsugana [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 13:45 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MX2 Svezia - gara 2 (replica)

da Uddevalla [Svezia] ore 14:45 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MXGP Svezia - gara 2 (replica)

da Uddevalla [Svezia] ore 15:45 Speciale Tg Sport: Calciatrice Iran

ore 16:00 Atletica Leggera: Camp. Italiani Junior e Promesse (differita)

da Rieti ore 18:00 Corsa in Montagna: Sellaronda Trail Marathon (replica)

dalla Val di Fassa [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 18:30 Corsa in Montagna: Dolomiths Run (replica)

dalla Val di Fassa [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 19:00 Ciclismo: Giro della Valle d'Aosta (replica)

da Aosta ore 19:40 Rally Mondiale - Finlandia rubrica (replica)

da Jyväskylä [Finlandia] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli ore 20:10 Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Portogallo vs Repubblica Ceca (replica)

Anche il gruppo inizia il suo percorso a Euro 2024 con il match tra Portogallo e Cechia. Se verrà schierato, il campione portoghese Cristiano Ronaldo sarà il primo giocatore ad essere sceso in campo in sei diverse edizioni degli Europei.

dal Leipzig Stadium di Lipsia Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani Anche il gruppo inizia il suo percorso a Euro 2024 con il match tra Portogallo e Cechia. Se verrà schierato, il campione portoghese Cristiano Ronaldo sarà il primo giocatore ad essere sceso in campo in sei diverse edizioni degli Europei. ore 22:30 Speciale TG Sport - Patrizio Oliva

ore 22:40 Atletica Leggera: Camp. Italiani Junior e Promesse (replica)

ore 00:40 Automobilismo Rally: C.to Italiano: Rally di Roma Capitale 2024 (replica)

da Roma Telecronaca: Federico Pasanisi ore 03:25 Tiro a Volo: All star Perazzi (replica)

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 04:25 Tiro a Volo: Gran Mondiale Perazzi (replica)

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 05:25 Ciclismo: Giro della Valle d'Aosta (replica)

