Diretta Rai Sport Domenica 16 Marzo 2025 - Ciclismo, Pallanuoto, Sci Alpino, Calcio, Pallavolo, Basket

In vista del weekend, Domenica 16 Marzo 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Si parte di buon mattino su Rai 2 con il TG Sport Mattino, un'occasione per fare il punto sulle principali notizie dal mondo dello sport, trasmesso in diretta dagli studi di Milano.

Nel primo pomeriggio, sempre su Rai 2, spazio a Rai Sport Live, condotto da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, un momento di approfondimento e confronto sui temi caldi dello sport del weekend. Subito dopo, il ciclismo entra nel vivo con la Tirreno-Adriatico, che vede i corridori affrontare l’ultima e decisiva settima tappa, con partenza da Porto Potenza Picena e arrivo a San Benedetto del Tronto. A raccontare l’azione in diretta ci sono Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi, pronti a far vivere le emozioni della corsa su strada. Ma la giornata delle due ruote non finisce qui: alle 16:00, sempre su Rai 2, spazio al ciclismo femminile con il Trofeo Binda, la storica classica del World Tour che si snoda tra le strade di Luino e Cittiglio, nel Varesotto, con il commento di Umberto Martini e Giada Borgato.

Nel tardo pomeriggio, le telecamere si spostano in piscina per la finale della Coppa Italia di pallanuoto maschile, un grande spettacolo dal Centro Federale Felice Scandone di Napoli, con il racconto di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, mentre da bordovasca Piero Vitiello raccoglie le voci dei protagonisti.

Dopo un nuovo aggiornamento con il TG Sport Sera della Domenica, alle 22:45 arriva il momento di un appuntamento iconico: La Domenica Sportiva… al 90°, con Simona Rolandi alla guida di un parterre di esperti composto da Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. Una serata all’insegna del grande calcio e dello sport, con immagini, analisi e interviste per ripercorrere tutti i momenti più emozionanti del weekend. E per chi non è ancora sazio di approfondimenti, a partire dalle 00:30 arriva L’Altra DS, con Fabrizio Tumbarello, per continuare a vivere la notte sportiva con uno sguardo più disteso e riflessivo sugli eventi della giornata.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio Tv1 - Milano



: dallo studio Tv1 - Milano ore 14:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini ore 14:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Tirreno-Adriatico | Porto Potenza Picena - S. Benedetto del Tronto (diretta)

da San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

Settima tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza a Porto Potenza Picena e arrivo a S. Benedetto del Tronto.



: da San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno] Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi Settima tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza a Porto Potenza Picena e arrivo a S. Benedetto del Tronto. ore 16:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Trofeo Binda (diretta)

da Cittiglio [Varese]

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

26a edizione della classica ciclistica femminile più importante del calendario World Tour italiano. Un percorso di 152 km, con partenza da Luino ed arrivo a Cittiglio (VA), città natale di Alfredo Binda.



: da Cittiglio [Varese] Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato 26a edizione della classica ciclistica femminile più importante del calendario World Tour italiano. Un percorso di 152 km, con partenza da Luino ed arrivo a Cittiglio (VA), città natale di Alfredo Binda. ore 17:25 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallanuoto Maschile: Coppa Italia 2025 Finale: RN Savona - Pro Recco (diretta)

dal Centro Federale Felice Scandone di Napoli

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Piero Vitiello



: dal Centro Federale Felice Scandone di Napoli Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Piero Vitiello ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 16 Marzo 2025

Domenica 16 marzo 2025 su Rai Sport HD si prospetta una maratona di sport da non perdere, con dirette ed eventi spettacolari che accompagneranno gli appassionati dal mattino fino a notte fonda. La giornata si apre con la pallanuoto maschile, con la replica della seconda semifinale di Coppa Italia tra Pro Recco e Trieste, disputata al Centro Federale di Napoli. Dalle 07:00 si vola in Cina per la seconda giornata dei Mondiali di Short Track da Pechino, con Davide Novelli e Lara Colturi a raccontare le emozioni delle gare in diretta.

A metà mattina i riflettori si accendono sull’atletica leggera, con la Festa del Cross da Cassino, evento che vede tra i protagonisti anche Nadia Battocletti. Alle 12:20 spazio alla Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la seconda manche dello Slalom femminile da Åre, in Svezia, in attesa delle finali di Sun Valley. Il team di commento è formato da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, mentre a raccogliere le interviste ci sarà Simone Benzoni.

Nel primo pomeriggio la scena è tutta per il grande calcio femminile, con il derby milanese Inter-Milan, valido per la terza giornata della Poule Scudetto della Serie A eBay. La sfida, in diretta dall’Arena Civica Gianni Brera di Milano, sarà raccontata da Tiziana Alla e Katia Serra, con Sara Meini a bordo campo per le interviste. Subito dopo si passa al volley femminile, con il quarto di finale playoff tra Busto Arsizio e Scandicci, una sfida ad alta tensione dopo la vittoria di Scandicci in gara 1. A seguire, alle 17:55, tocca alla pallavolo maschile, con Cisterna Volley contro Itas Trentino, per il secondo atto della loro serie playoff.

In prima serata, il PalaDozza di Bologna diventa il teatro della finalissima della Coppa Italia di basket Serie A2, con Cantù e Cividale pronte a giocarsi il trofeo. Una sfida imperdibile, raccontata da Edi Dembinski e Sandro De Pol, con approfondimenti in studio a cura di Nicola Zanarini e Stefano Michelini. A chiudere la serata arriva il ciclismo, con la differita dell'ultima tappa della Parigi-Nizza, che si snoda per 119,9 km con arrivo sul Boulevard des Anglais di Nizza, commentata da Andrea De Luca e Stefano Garzelli.

Quando la notte avanza, gli appassionati di motori potranno godersi la differita del Mondiale MXGP di motocross da Castilla de la Mancha, con le gare delle classi MX2 e MXGP narrate da Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani. Per chi si fosse perso qualcosa durante la giornata, tra le 02:15 e l’alba andranno in replica alcuni degli eventi più emozionanti, come la Festa del Cross, il derby Inter-Milan e il Mondiale Rally di Svezia.

ore 06:00 Pallanuoto Maschile: Final Four Coppa Italia 2025 2a Semifinale: Pro Recco - Trieste (replica)

dal Centro Federale Felice Scandone di Napoli

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

dal Centro Federale Felice Scandone di Napoli Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 07:00 Pattinaggio Short Track: Camp. Mondiali Pechino 2025 2a giornata (diretta)

da Pechino [Cina]

Telecronca: Davide Novelli e Lara Colturi

da Pechino [Cina] Telecronca: Davide Novelli e Lara Colturi ore 10:50 Atletica Leggera 2025: Festa del Cross (diretta)

da Cassino [Frosinone]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

A Cassino va in scena per la seconda volta la Festa del Cross. Fra i partecipanti anche Nadia Battocletti.

da Cassino [Frosinone] Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini A Cassino va in scena per la seconda volta la Festa del Cross. Fra i partecipanti anche Nadia Battocletti. ore 12:20 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom femminile - 2a manche (diretta)

da Are [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In attesa delle finali di Sun Valley, va in scena ad Hafjell la prova di Slalom. Fra gli azzurri convocati, Alex Vinatzer.

da Are [Svezia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca Interviste: Simone Benzoni In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa In attesa delle finali di Sun Valley, va in scena ad Hafjell la prova di Slalom. Fra gli azzurri convocati, Alex Vinatzer. ore 13:25 Calcio Femminile: Serie A eBay Poule Scudetto 3a giornata: Inter - Milan (diretta)

da Milano

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini

All'Arena Civica Gianni Brera l'Inter sfida in casa il Milan.

da Milano Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini All'Arena Civica Gianni Brera l'Inter sfida in casa il Milan. ore 15:25 Pallavolo Femminile: Playoff Quarti #2: Busto Arsizio - Scandicci (diretta)

da Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

La Eurotek UYBA Busto Arsizio sfida la Savino del Bene Scandicci per trovare il suo riscatto dopo essere stata battuta in gara 1.

da Busto Arsizio [Varese] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani La Eurotek UYBA Busto Arsizio sfida la Savino del Bene Scandicci per trovare il suo riscatto dopo essere stata battuta in gara 1. ore 17:55 Pallavolo Maschile: Playoff Quarti #2: Cisterna Volley - Itas Trentino (diretta)

da Cisterna [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Cisterna Volley sfida l'Itas Trentino in Gara 2.

da Cisterna [Latina] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Cisterna Volley sfida l'Itas Trentino in Gara 2. ore 20:35 Pallacanestro Maschile: Coppa Italia A2 2024/25 Finalissima: Cantù - Cividale (diretta)

dal PalaDozza di Bologna

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

Studio: Nicola Zanarini e Stefano Michelini

A Bologna si assegna il trofeo più prestigioso della stagione di Lega Nazionale Pallacanestro, la Coppa Italia. Sono approdate alla Final Four le migliori squadre del girone di andata di Serie A2, le semifinali hanno decretato le protagoniste pronte a giocarsi il titolo nello scenario del PalaDozza, il "tempio" della pallacanestro italiana.

dal PalaDozza di Bologna Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol Studio: Nicola Zanarini e Stefano Michelini A Bologna si assegna il trofeo più prestigioso della stagione di Lega Nazionale Pallacanestro, la Coppa Italia. Sono approdate alla Final Four le migliori squadre del girone di andata di Serie A2, le semifinali hanno decretato le protagoniste pronte a giocarsi il titolo nello scenario del PalaDozza, il "tempio" della pallacanestro italiana. ore 22:45 Ciclismo: Parigi - Nizza 2025 8a tappa: Nizza > Nizza (differita)

da Nizza [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

L' 8a tappa della Parigi-Nizza prevede un percorso di 119.9 km complessivi con arrivo sul Boulevard des Anglais.

da Nizza [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli L' 8a tappa della Parigi-Nizza prevede un percorso di 119.9 km complessivi con arrivo sul Boulevard des Anglais. ore 00:15 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 Castilla de la Mancha: MX2 - gara 2 (differita)

da Castilla de la Mancha [Spagna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani

Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la MX2.

da Castilla de la Mancha [Spagna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la MX2. ore 01:15 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 Castilla de la Mancha: MXGP - gara 2 (differita)

da Castilla de la Mancha [Spagna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani

Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la classe regina, la MXGP

da Castilla de la Mancha [Spagna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la classe regina, la MXGP ore 02:15 Atletica Leggera 2025: Festa del Cross (replica)

ore 03:35 Calcio Femminile: Serie A eBay Poule Scudetto 3a giornata: Inter - Milan (replica)

ore 04:35 Rally Rally. Mondiale Svezia (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Per gli appassionati di sport, la giornata di domenica 16 marzo 2025 sarà un'occasione perfetta per seguire in diretta streaming su Rai Play Sport alcuni degli eventi più attesi. Oltre alla trasmissione 24 ore su 24 di Rai Sport HD, disponibile in streaming con tutta la sua programmazione, la piattaforma offre una selezione di competizioni in esclusiva, a partire dalle 09:20 su Rai Play Sport 2 con il Campionato Italiano Invernale di Nuoto Artistico da Riccione, dove andrà in scena la finale della prova a squadre, con il commento di Maddalena Montecucco e Paola Celli.

Cinque minuti più tardi, alle 09:25, su Rai Play Sport 1 si potrà seguire la prima manche dello slalom maschile di Coppa del Mondo da Hafjell, in Norvegia, una gara fondamentale in vista delle finali di Sun Valley. Davide Labate e Alberto Schieppati guideranno la telecronaca, con Ettore Giovannelli alle interviste e l’analisi in studio di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 10:25, spazio alla Coppa del Mondo di Snowboard con lo Slalom Parallelo a squadre da Winterberg, in Germania, raccontato da Gianluca Gafforio e Gigi Carletti su Rai Play Sport 3.

La mattinata prosegue con un'altra competizione di alto livello, i Mondiali di Pattinaggio di Velocità da Hamar, in Norvegia, con la quarta giornata di gare in diretta dalle 12:00 su Rai Play Sport 3, affidata ai commenti di Maurizio Fanelli e Sergio Anesi. Poco dopo, alle 12:10, torna il nuoto artistico su Rai Play Sport 2, questa volta con la finale della prova individuale sempre da Riccione, nuovamente con Montecucco e Celli in cabina di commento.

Il primo pomeriggio è dedicato al ciclismo, con la settima tappa della Tirreno-Adriatico che vedrà i corridori affrontare il percorso da Porto Potenza Picena a San Benedetto del Tronto. La gara sarà trasmessa in diretta dalle 13:00 su Rai Play Sport 1, con il racconto di Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi. Alle 15:00, su Rai Play Sport 2, sarà il turno del Mondiale Motocross MX2, con gara 2 della tappa di Castilla de la Mancha commentata da Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani. Subito dopo, alle 15:55, su Rai Play Sport 1, sarà possibile seguire la diretta dell'ultima tappa della Parigi-Nizza, con il percorso che si concluderà sul Boulevard des Anglais di Nizza sotto gli occhi di Andrea De Luca e Stefano Garzelli.

L'adrenalina del Mondiale Motocross prosegue con la gara 2 della classe regina, la MXGP, in diretta dalle 16:00 su Rai Play Sport 2, sempre con Leonarduzzi e Milani al commento. Infine, a chiudere la programmazione streaming della giornata, l'attesa finale della Coppa Italia di Pallanuoto 2025 tra RN Savona e Pro Recco, che sarà trasmessa in diretta dalle 16:25 su Rai Play Sport 3 con Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione al microfono, mentre le interviste a bordo vasca saranno affidate a Piero Vitiello.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:20 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto Artistico: C.to Italiano Invernale - Finali 2a giornata Finale squadra (diretta)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Paola Celli



da Riccione [Rimini] Telecronaca: Maddalena Montecucco e Paola Celli ore 09:25 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo maschile - Hafjell: Slalom I manche (diretta)

da Hafjell [Norvegia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In attesa delle finali di Sun Valley, va in scena ad Hafjell la prova di Slalom. Fra gli azzurri convocati, Alex Vinatzer.



da Hafjell [Norvegia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli Studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa In attesa delle finali di Sun Valley, va in scena ad Hafjell la prova di Slalom. Fra gli azzurri convocati, Alex Vinatzer. ore 10:25 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard - Winterberg: Slalom Parallelo a squadre (diretta)

da Winterberg [Germania]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Per la Coppa del Mondo di Snowboard, a Winterberg lo Slalom Parallelo a squadre.



da Winterberg [Germania] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti Per la Coppa del Mondo di Snowboard, a Winterberg lo Slalom Parallelo a squadre. ore 12:00 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Velocità - Mondiali 2025: 4a giornata (diretta)

da Hamar [Norvegia]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi



da Hamar [Norvegia] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi ore 12:10 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto Artistico: C.to Italiano Invernale - Finali 2a giornata Finale solo (diretta)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Paola Celli



da Riccione [Rimini] Telecronaca: Maddalena Montecucco e Paola Celli ore 13:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Tirreno-Adriatico | Porto Potenza Picena - S. Benedetto del Tronto (diretta)

da San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

Settima tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza a Porto Potenza Picena e arrivo a S. Benedetto del Tronto.



da San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno] Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi Settima tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza a Porto Potenza Picena e arrivo a S. Benedetto del Tronto. ore 15:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MX2 Castilla de la Mancia - Gara 2 (diretta)

da Castilla de la Mancha [Spagna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani

Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la MX2.



da Castilla de la Mancha [Spagna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la MX2. ore 15:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Parigi-Nizza - 8a tappa: Nice - Nice (diretta)

da Nizza [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

L' 8a tappa della Parigi-Nizza prevede un percorso di 119.9 km complessivi con arrivo sul Boulevard des Anglais.



da Nizza [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli L' 8a tappa della Parigi-Nizza prevede un percorso di 119.9 km complessivi con arrivo sul Boulevard des Anglais. ore 16:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MXGP Castilla de la Mancia - Gara 2 (diretta)

da Castilla de la Mancha [Spagna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani

Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la classe regina, la MXGP.



da Castilla de la Mancha [Spagna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani Tappa del Mondiale Motocross a Castilla de la Mancia con la classe regina, la MXGP. ore 16:25 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallanuoto Maschile: Coppa Italia 2025 Finale: RN Savona - Pro Recco (diretta)

dal Centro Federale Felice Scandone di Napoli

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Piero Vitiello

