Diretta Rai Sport Domenica 13 Aprile 2025 - Ciclismo Parigi-Roubaix, Calcio, Rugby, Pallavolo, Basket

Si comincia al mattino, quando su Rai 2 alle 11:00 l’informazione sportiva apre la giornata con il TG Sport Mattino, in diretta dallo studio TV1 di Milano, un appuntamento che offre aggiornamenti e anticipazioni su tutto ciò che accadrà nelle ore successive.

Il cuore della programmazione, però, batte forte nel pomeriggio: alle 15:15 sempre su Rai 2 prende il via la Parigi-Roubaix Maschile 2025, in diretta da Roubaix. La corsa, giunta alla 122ª edizione, è un monumento del ciclismo mondiale. Andrea De Luca e Alessandro Ballan accompagneranno con la loro telecronaca i telespettatori lungo un percorso che non è solo fisico, ma soprattutto emotivo. Il pavé, il fango, la fatica, i tratti infiniti e durissimi: la “Regina delle Classiche” è una di quelle gare che non si guardano soltanto, si vivono. Il racconto sarà arricchito dalle interviste di Stefano Rizzato, che come sempre sa cogliere l’attimo e le parole giuste per restituire l’anima dei protagonisti.

Terminata la corsa, si rientra negli studi: alle 17:45, spazio alla rubrica Rai Sport Live, in diretta da Roma, con la conduzione di Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, per un primo bilancio della giornata sportiva, tra notizie e analisi a caldo. A stretto giro, alle 17:50, il TG Sport Sera della Domenica prende il testimone per offrire una panoramica completa su risultati, dichiarazioni e ultime novità, sempre in diretta, sempre dallo studio SR8 della capitale.

Il gran finale arriva in seconda serata con un classico intramontabile: alle 22:45 su Rai 2 va in onda La Domenica Sportiva... al 90°, la più longeva trasmissione sportiva della TV italiana. Dallo studio TV1 di Milano, Simona Rolandi guida un gruppo di esperti e volti noti come Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, per analizzare non solo i risultati, ma soprattutto i significati, le polemiche e le emozioni che solo il calcio e lo sport riescono a dare. Un appuntamento che unisce tradizione e attualità, memoria e cronaca. E per chiudere la giornata, dalle 00:30, L’Altra DS con Fabrizio Tumbarello continua il racconto con nuove storie, interviste e approfondimenti.

TG Sport Mattino

Ciclismo - Parigi-Roubaix Maschile 2025 (diretta)

La Parigi-Roubaix torna a infiammare l'anima del ciclismo con la sua 122ª edizione, confermandosi come una delle prove più affascinanti e implacabili del calendario mondiale. Dall'asfalto levigato della partenza a Compiègne fino al mitico velodromo di Roubaix, non è semplicemente una corsa: è un viaggio epico attraverso la sofferenza, la strategia e la gloria. La "Regina delle Classiche" non tradisce mai le attese: anno dopo anno rinnova la sua leggenda, regalando emozioni autentiche e imprimendo nuove pagine nella storia dello sport.



Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



TG Sport Sera della Domenica

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 13 Aprile 2025

Si parte alle 06:00 con il pattinaggio di figura - skating sincronizzato, programma corto in replica da Helsinki, raccontato dalle voci esperte e appassionate di Maddalena Montecucco e Franca Bianconi, capaci di restituire tutta la delicatezza e la tecnica di una disciplina dove ogni dettaglio fa la differenza.

Alle 07:00 arriva puntuale il TG Sport Mattina in diretta, aggiornamento essenziale per iniziare la giornata con il quadro completo delle notizie. Subito dopo, alle 07:30, spazio alla forza e alla determinazione della finalissima della Coppa Italia 2024/25 di rugby Elite Maschile con Femi-CZ Rugby Rovigo contro Fiamme Oro Rugby, una replica da Rovigo seguita con grande competenza da Armando Palanza e Tommaso Visentin, con Marco Tripisciano a bordocampo per interviste e dettagli a caldo.

Alle 09:50, i riflettori si spostano sull’acqua con la Coppa del Mondo di tuffi - 1ª Tappa a Guadalajara, seconda parte in replica, una prova che combina eleganza e coraggio, affidata alla telecronaca coinvolgente di Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi. Poi, alle 11:20, è il momento clou del calcio femminile con la Serie A eBay 2024/25, Poule Scudetto giornata #6, Roma-Juventus in diretta dallo stadio Tre Fontane: una sfida che vale tantissimo, commentata da due voci di riferimento del calcio femminile italiano, Tiziana Alla e Katia Serra.

Nel primo pomeriggio, alle 13:30, si entra nel mito con la diretta della Parigi-Roubaix Maschile 2025, una corsa monumento trasmessa anche su Rai 2, con la coppia perfetta Andrea De Luca e Alessandro Ballan a narrare ogni vibrazione del pavé, mentre Stefano Rizzato coglie emozioni e parole dai protagonisti nel dopo gara. A seguire, alle 15:15, torna il bianco delle nevi con la Sellaronda Skimarathon in replica, raccontata dalla voce profonda e tecnica di Gianfranco Benincasa.

Alle 15:45, spazio al rugby femminile con il Guinness Women’s Six Nations 2025, la sfida Scozia-Italia in diretta da Edimburgo, un match carico di significato per le Azzurre, con Armando Palanza e Michela Tondinelli a seguire ogni fase di gioco. Il ritmo incalza e alle 17:50 è il turno del volley: semifinale #2 dei playoff di Superlega Credem Banca 2024/25, Piacenza-Trentino in diretta da Piacenza, un duello ad alta intensità con il duo esplosivo Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta alla telecronaca.

In prima serata, alle 20:00, arriva l’appuntamento con la finalissima della Final Six di Eurolega Femminile 2024/25, in diretta da Saragozza, un evento che sancisce la regina del basket europeo, commentato da Maurizio Fanelli e Chiara Pastore, capaci di restituire tutta la tensione e il prestigio della sfida. A seguire, dalle 22:30, si apre la notte dei motori con due appuntamenti consecutivi in differita dal Campionato Italiano Rally a Volpiano (Torino): Gara 2 alle 22:30 e altro appuntamento alle 23:30, entrambi seguiti dalla voce inconfondibile e appassionata di Gianfranco Mazzoni.

Infine, a mezzanotte, l’acqua torna protagonista con le finali della prima giornata dei Campionati Italiani Primaverili 2025 di nuoto, da Riccione, una pagina fondamentale del nuoto azzurro raccontata dalla consolidata coppia Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale a bordo vasca per cogliere le emozioni a caldo. E per chi non ha sonno, dalle 02:00, replica integrale della Parigi-Roubaix, per rivivere ogni chilometro di una corsa che resta nel cuore. Si chiude alle 04:35 con un’altra replica della Coppa del Mondo di tuffi da Guadalajara, seconda parte, con Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi.

ore 06:00 Pattinaggio di Figura Skating Sincronizzato - programma corto (replica)

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

ore 07:30 Rugby : Elite Maschile Coppa Italia 2024/25 Finalissima: Femi-CZ Rugby Rovigo vs Fiamme Oro Rugby (replica)

La finalissima delle Serie A Elite vede protagonisti il Femi-CZ Rugby Rovigo e le Fiamme Oro Rugby.

da Guadalajara [Messico] Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi ore 11:20 Calcio Femminile: serie A Ebay 2024/25 Poule Scudetto #6: Roma-Juventus (diretta)

Nella sesta giornata della Poule Scudetto va in scena allo stadio Tre Fontane la sfida fra la Juventus e la Roma.

La Parigi-Roubaix torna a infiammare l'anima del ciclismo con la sua 122ª edizione, confermandosi come una delle prove più affascinanti e implacabili del calendario mondiale. Dall'asfalto levigato della partenza a Compiègne fino al mitico velodromo di Roubaix, non è semplicemente una corsa: è un viaggio epico attraverso la sofferenza, la strategia e la gloria. La "Regina delle Classiche" non tradisce mai le attese: anno dopo anno rinnova la sua leggenda, regalando emozioni autentiche e imprimendo nuove pagine nella storia dello sport.

ore 15:45 Rugby. Sei Nazioni femminile: Scozia - ITALIA (diretta)
da Edimburgo [Scozia]
Telecronaca: Armando Palanza e Michela Tondinelli
Nell'ambito del prestigioso torneo Guinness Women's Six Nations 2025, le Azzurre affrontano la Scozia in un'appassionante sfida internazionale.

Al PalaBanca Sport di Piacenza si disputa la semifinale fra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino.

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Chiara Pastore

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

da Riccione [Rimini] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 02:00 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2025 Parigi > Roubaix (replica)

ore 04:35 Tuffi: Coppa del Mondo 1' Tappa Guadalajara - 2a parte (replica)

4 ore su 24, Rai Sport HD in diretta streaming offre l'intera programmazione lineare del canale, una copertura totale per chi vuole seguire ogni evento senza perdere neanche un secondo di azione.

Su Rai Play Sport 1, a partire dalle ore 16:00, è il rombo del Motocross Mondiale MXGP del Trentino a dominare la scena, con la gara 2 della categoria MX2 in diretta da Pietramurata (Trento). Una sfida di potenza e tecnica immersa nel cuore del motocross internazionale, raccontata con la consueta energia da Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Subito dopo, alle 17:00, spazio alla gara 2 dell’MXGP, sempre da Pietramurata, con lo stesso duo di telecronisti che accompagna ogni curva, salto e staccata con ritmo e competenza.

Contemporaneamente, su Rai Play Sport 2, alle 16:50, riflettori puntati sulla palla a spicchi con la finale per il 3° posto dell’Eurolega femminile, in diretta da Saragozza (Spagna). La sfida che assegna il gradino più basso del podio europeo viene raccontata con grande sensibilità e preparazione da Maurizio Fanelli e Chiara Pastore, che già in giornata saranno protagonisti della finalissima.

Su Rai Play Sport 3, il programma si apre già dalle 11:00 con l’adrenalina del Campionato Italiano Rally - Rally del Piemonte, gara 2, in diretta da Volpiano (Torino). La voce esperta e inconfondibile di Gianfranco Mazzoni guida lo spettatore tra sterrati, curve e colpi di scena. E infine, alle 18:00, sempre su Rai Play Sport 3, il nuoto azzurro prende il centro della scena con le finali della 1ª giornata dei Campionati Italiani Primaverili, in diretta da Riccione, con il racconto tecnico e dettagliato di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, e il prezioso contributo a bordovasca di Elisabetta Caporale, per cogliere in presa diretta le emozioni e le parole dei protagonisti.

Motocross. Mondiale MXGP del Trentino: MX2 - gara 2 (diretta)

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani



Motocross. Mondiale MXGP del Trentino: gara 2 (diretta)

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani



Basket: Eurolega femminile - Finale 3° posto (diretta)

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Chiara Pastore



Rally: Camp. Italiano - Rally del Piemonte - gara 2 (diretta)

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni



Nuoto: Camp. Italiani Primaverili - Finali 1a giornata (diretta)

